Was bedeutet „werktags“? Bedeutung von Verkehrsschild-Zusatz dürfte viele überraschen

Von: Sven Schneider

Teilen

Verkehrsschilder enthalten oft einen Zusatz. Aber was bedeutet „werktags“ genau? Montags bis freitags oder samstags? So lautet die Regel in Deutschland.

Hamm - Geschwindigkeitsbegrenzungen und Parken-Schilder sind an beinahe jedem Straßenrand zu finden. Diese können zudem zeitlich begrenzt sein. Passiert man ein Wohngebiet, soll das langsame Fahren den Geräuschpegel in den späten Abendstunden und in der Nacht minimieren. Handelt es sich um eine Straße an Kindergärten oder Schulen, gilt dort oftmals eine Geschwindigkeitsbegrenzung zu den Schulzeiten. Ein Zusatz dürfte Autofahrer jedoch überraschen, berichtet wa.de.

Werktags am Verkehrsschild: Zusatz dürfte viele Autofahrer überraschen

Samstags und sonntags bleiben Kindergärten und Schulen geschlossen und Kinder genießen das Wochenende. Kann die Geschwindigkeitsbegrenzung an den Einrichtungen deshalb von Autofahrern getrost ignoriert werden? Nicht wirklich, sollte es sich dabei um ein Verkehrsschild ohne Zusatz oder mit dem Zusatz „werktags“ handeln. Denn anders als angenommen bedeutet „werktags“ in Deutschland nicht montags bis freitags, sondern montags bis samstags.

Das geht aus einem Urteil der Gerichte hervor. Demnach gelten in Deutschland sämtliche Kalendertage, die nicht Sonn- oder gesetzliche Feiertage sind, als Werktag. Bedeutet zugleich: Wer an Schulen eine Geschwindigkeitsbegrenzung mitsamt „werktags“-Zusatz ignoriert und am Samstag schneller unterwegs ist, riskiert ein saftiges Bußgeld.

Werktags in Deutschland auch samstags: Sogar der Heiligabend gehört dazu

Oftmals handelt es sich dabei um einen Zusatz mit den Worten: „werktags von 7 bis 17 Uhr“. In eben jenem zeitlichen Rahmen besitzt das Verkehrszeichen ein Recht auf Beachtung, außerhalb dessen verfällt die mitgeführte Verkehrsregelung. Ein Autofahrer hatte gegen ein Blitzerfoto geklagt. Der Kläger war an einem Samstag auf einem Straßenabschnitt geblitzt worden, offensichtlich ohne die Bedeutung von „werktags“ zu kennen. Das Knöllchen musste er dennoch bezahlen.

Vorfahrt-Regeln: Diese Schilder sollten Autofahrer kennen Fotostrecke ansehen

Ebenso überraschend: Als Werktage in Deutschland gelten offiziell auch der Heiligabend sowie der Ostersamstag. Seit nunmehr mehr als zwei Jahren sorgt ein anderes Verkehrsschild für Verwirrung. Es zeigt ein Auto und vier Personen drum herum. Wer es ignoriert, riskiert ein Verwarngeld. Deutlich seltener tauchen die sogenannten „Haifischzähne“ in Deutschland auf. Und wenn doch, sollten Autofahrer an Kreuzungen deren Bedeutung kennen.