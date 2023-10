„Wie cool ist das denn?“ – Nutzer zeigen, was der seltsame Kreis auf dem iPhone Pro kann

Schon mal den kleinen schwarzen Punkt auf der Rückseite des iPhones bemerkt? Dieser hat eine innovative Funktion. Die kann im Alltag nützlich sein.

München – Das iPhone beinhaltet viele Funktionen und Tricks, die längst nicht allen Apple-Nutzern bekannt sind. Einige Zusatznutzen sind in Apps zu finden. Andere sind am Gerät selbst zu sehen. So befindet sich auf der Rückseite des Handys ein seltsam erscheinender kleiner schwarzer Kreis. Dieser ist bei der Pro Version des iPhones unten rechts neben den drei rückwärtigen Kameras. Auch wenn der Punkt unscheinbar erscheint, steckt hinter ihm eine innovative Funktion.

Kreis auf dem iPhone Pro: Nutzer zeigen, was der LiDAR-Scanner kann

Es handelt sich dabei um den sogenannten LiDAR-Scanner. Die Abkürzung steht für „Light detection and ranging“ und kann für Messungen verwendet werden. Damit eröffnen sich für iPhone-Besitzer völlig neue Möglichkeiten.

„Wie cool ist das denn?“, schreibt ein X-Nutzer (ehemals Twitter) und teilt ein Foto aus einem Apple-Video. Zu sehen ist ein Hund mit nur drei Beinen. Mit der Hilfe des LiDAR-Scanners auf einem iPhone Pro 14 und der TrueDepth-Kamera wird der Hund gemessen. Der Scanner kann laut dem User „zur Herstellung von Prothesen für Hunde eingesetzt“ werden. Die TrueDepth-Kamera wird beispielsweise auch für die Gesichtserkennung genutzt und erstellt durch tausend kleine Punkte eine Art Tiefenkarte.

Dafür können iPhone-Nutzer den LiDAR-Scanner im Alltag gebrauchen

In dem Video wird erklärt, wie durch den detaillierten Scan und die Messungen eine neue Prothese für den Hund entsteht. So können mit der LiDAR-Funktion auch 3D-Modelle erstellt werden. Doch wie hilft der LiDAR-Scanner Verbrauchern im Alltag? Nach Angaben des Technikmagazins Chip kann mithilfe der vorinstallierten Maßband-App etwa die Körpergröße gemessen werden. Nach Informationen von Apple können auch Objekte ausgemessen werden. Sind diese rechtwinklig, misst das Apple-Smartphone die Längen automatisch. Der gute alte Zollstock wird somit nicht mehr gebraucht.

Laut einem Bericht des RedaktionsNetzwerkDeutschland bildet diese Funktion auch eine Grundlage für Augmented-Reality-Anwendungen. Denn der Scanner misst den Raum innerhalb weniger Nanosekunden durch Laserimpulse. Diese Technologie ermöglicht Messungen der Umgebung. Die millimetergenauen Angaben sollen in bis zu fünf Metern Entfernung funktionieren.

Damit können auch bestimmte Augmented-Reality-Filter verwendet werden. So können über eine Filteranwendung auf dem Smartphone plötzlich Tiere in die eigenen vier Wände projiziert werden. Das LiDAR-System wird nicht nur in Smartphones verbaut. Es kommt auch in der Automobilindustrie bei Brems- und Spurhalteassistenten zum Einsatz.

Diese iPhone-Modelle haben den kleinen Kreis auf der Rückseite

Die Funktion ist zwar bereits seit 2020 mit dem iPhone 12 Pro verfügbar, jedoch nicht für alle Modelle. In diesen iPhone-Geräten ist der LiDAR-Sensor integriert:

iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max

/ iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max

/ iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max

/ iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max

Seit Vorstellung des iPhone 15 gibt es jedoch auch Kritik an der neuen Version des Apple-Smartphones.