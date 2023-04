Ein Supermarkt-Kunde lässt Preis seines Einkaufs raten – was hätten Sie geschätzt?

Von: Stella Henrich

Teilen

Ein Kunde geht im Supermarkt einkaufen und lässt anschließend die Twitter-Gemeinde raten, was ihn der Warenkorb mit den paar Kleinigkeiten gekostet hat. Die Schätzungen sind falsch. Was glauben Sie, hat er bezahlt.

München ‒ Niemand kann mehr ernsthaft behaupten, er oder sie bekomme die Preisentwicklung in Supermärkten und Discountern nicht mit. Lebensmittel gehören zu den Preistreibern in Deutschland. Im Jahresvergleich – Januar 2022 zu Januar 2023 - legten sie um sage und schreibe 22,3 Prozent zu. Die Teuerung schmälert umgehend die Kaufkraft von Verbrauchern hierzulande. Ein pfiffiger Kunde hat jetzt den Praxistest gemacht, um zu schauen, ob die steigenden Preise auch tatsächlich im Bewusstsein von Verbrauchern ankommen.

Twitter-User lässt andere den Warenwert raten: Wie viel hat der Einkauf gekostet?

„Wie viel hat der Einkauf gekostet?“, fragt User Luca.io bei Twitter. Er zeigt seinen Wagen mit einer Flasche Sonnenblumenöl, zwei bis drei Dosen, Mehl, Zucker, Nudeln, verpacktem Wurstaufschnitt und Käse, zwei Packungen Toastbrot, Möhren, zwei Tüten mit Bio-Reiswaffeln, zehn Eiern aus Bodenhaltung, eine Salattüte, Tomaten und zweimal Sahne im Becher. Soweit erkennbar auf dem Foto, das er als Beleg für seinen Einkauf ins Netz stellt.

Der Warenkorb enthält, soweit ersichtlich, grundsätzlich nichts Ungewöhnliches. Keine teuren Markenprodukte, kein Fleisch, von dem Verbraucher inzwischen wissen, auch hier sind die Preise in den letzten Monaten rasant nach oben geklettert, keine unverschämt überteuerte Gurke zum Wahnsinnspreis und erst recht keine italienische Edel-Salami zum Hammerpreis, die zuvor bereits im Internet für Unmut gesorgt hatte.

Zwitter-User lässt andere den Warenwert schätzen: Von 20 bis 50 Euro gehen die Gebote

Die erste Schätzung beginnt bei über 20 Euro. Ein anderer Nutzer bietet schon 50 Euro als Summe für die paar Kleinigkeiten im Wagen an. Der Twitter-User des Postings schickt daraufhin ein paar Lacher „hahaha“ in die Twitter-Runde, bevor er das Geheimnis lüftet. 55 Euro will er tatsächlich für die Artikel am Ende an der Kasse bezahlt haben. Das kommentiert wiederum ein weiterer User mit dem leicht ironischen Satz, dass es mittlerweile echt lohnenswert sei, eine Essstörung zu haben. Witziges Spiel. Aber unlustige Wahrheit.

Denn selbst wenn der Einkäufer noch etwas Teures unter dem Rest der Produkte versteckt haben sollte, das sich nicht erkennen lässt, was sollte das sein? Es wäre auch der eigentlichen Frage des Schätztests nicht angemessen. Schließlich wollte er ja sicherlich damit aufdecken, wie wenig der Verbraucher mittlerweile für sein Geld noch bekommt bzw. wie teuer ein Einkauf im Supermarkt inzwischen für Verbraucher geworden ist. Oder hätten Sie geglaubt, 55 Euro am Ende des Einkaufs hinblättern zu müssen.

Twitter-User lässt andere den Warenwert schätzen: Liste vor dem Einkauf schreiben, kann hilfreich sein

Einen ähnlichen Test machte übrigens ein Mann mit Süßigkeiten. Auch hier lagen die meisten Schätzungen von Twitter-Usern daneben. Es kann also nach wie vor für Verbraucher ratsam sein, vor dem Einkauf eine Liste zu schreiben, was in den Warenkorb gehört. Wer anstelle einer Karte mit einem 50-Euro-Schein einkaufen geht, kann am Ende nicht mehr ausgeben und muss während des Einkaufs sogar mitrechnen. Das kann helfen, wenn der Hunger beim Einkaufen mal wieder größer ist als das Portemonnaie am Ende hergibt.