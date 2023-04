Schild in Deko-Geschäft sorgt für Schock bei Tierliebhabern: „Waren ja nur Nutztiere“

Von: Hannah Köllen

Teilen

Ein Geschäft verkauft echte Tierfelle – mit dem Hinweis, dass es sich um „nur für menschlichen Verzehr“ gezüchtete Kaninchen handelt. Das sorgt für Empörung auf Twitter.

München – Schöne Vasen, Blumen und Kerzen: So stellt man sich den Besuch in einem Blumen- und Dekorationsgeschäft vor. Auch Tierfell wird häufig zu Dekozwecken genutzt. Oftmals handelt es sich dann aber um Kunstfell. Die Entdeckung in einem Blumenladen ließ einen Kunden nun jedoch fassungslos zurück.

Tierliebhaber sind geschockt: „Kaninchen nur für menschlichen Verzehr gezüchtet“

In dem Laden stehen Tierfelle zum Verkauf. Bei den Fellen handelt es sich jedoch um Echthaarfelle von Kaninchen. Neben den Fellen war ein Schild aufgestellt worden. Darauf zu lesen: „Im Namen unseres spanischen Lieferanten erklären wir folgendes: Die Kaninchen stammen nicht aus freier Wildbahn [...]. Sie werden nicht wie Hunde oder Katzen als Haustiere gezüchtet, sondern nur für den menschlichen Verzehr.“

Der spanische Lieferant erklärt in seinem Statement auf dem Schild noch, dass alle Kaninchen aus „tierfreundlicher Haltung“ stammen, „wo Hygiene und das Wohl des Tieres einen hohen Stellenwert haben“.

Twitter-User entdeckt Kaninchen-Felle in Blumenladen – „Tiere töten ist ok, wenn es keine Haustiere sind?“

Der Besucher des Geschäfts zeigte sich empört und postete ein Bild des Aufstellers auf seinem Twitter-Account „Der Veganer“. Dazu schrieb er: „War heute in einem Deko-Geschäft und hab mich voll erschrocken, die hatten da echte Kaninchen-Felle, das geht doch nicht, das sind Haustiere! Aber dann habe ich auf einem Schild gelesen, dass es Nutztiere waren, die extra dafür gezüchtet wurden. Glück gehabt, gleich 2 gekauft.“

Der Twitter-Nutzer trifft mit seiner wohl zynisch gemeinten Äußerung genau ins Schwarze: Der Tweet erhielt 786 Likes, viele Twitter-Nutzer kommentierten das Bild. „Tierfreundliche Haltung und dann für Deko getötet? Echt jetzt? Fühlen sich die Käufer jetzt besser?“, fragt jemand. Ein anderer Nutzer möchte wissen: „Tiere töten ist also ok, wenn es keine Haustiere sind?“

Spanien: Land der Kaninchen Das Wort „Spanien“ hat die ursprüngliche Bedeutung „Kaninchenküste“. In dem südeuropäischen Land gelten Kaninchen als Delikatesse. Die Tiere sind fester Bestandteil der spanischen Küche – und ein Leibgericht vieler Spanier. So wird die klassische Paella auch gerne mit Kaninchen angerichtet.

Veganer empört über Kaninchen-Felle: Geschäft äußert sich nicht

Es gibt aber auch andere Stimmen: „Entweder kommt man damit klar, dass auch niedliche Knuddeltiere Nutztiere sind, oder man wird Veganer. Ich tendiere zu ersterem.“ Auch eine bekannte Promi-Dame trägt gerne Echthaar – in ihrem Pelz sind 20 Kaninchen verarbeitet.

Ein anderer Nutzer zeigt sich sichtlich genervt von dem Thema: „Warum müssen Veganer eigentlich jedem erzählen, dass sie Veganer sind? Und sogar den eigenen Account so nennen? Ist das dann aus Überzeugung oder weil man online nach Bestätigung sucht?“ Der Blumenladen äußerte sich auf Twitter und auf Anfrage der Redaktion bislang nicht zu dem Schild.

Erst kürzlich sorgte ein ausgestopftes Jungrind in einer Edeka-Filiale für einen ähnlichen Skandal auf Twitter.