Lidl-Schild an Süßspeisen-Theke mit Vorhängeschloss sorgt für anrüchige Kommentare

Wenn das mal nicht nach „hinten“ losgeht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Lidl-Schild sorgt für anrüchige Kommentare.

London – Wer in einen Discounter geht, der erlebt so manche Überraschungen. Beim Einkaufen kann sich allerhand Skurriles abspielen. Was für besondere Aufmerksamkeit sorgt, sind Aushänge und Zettel, die bei den Kunden unterschiedlich ankommen. Meist sind es lieb gemeinte Informationen vom Discounter, die die Kunden zum Schäumen bringen. Oder wie bei einem Lidl zu anrüchigen Sprüchen.

Lidl-Schild mit unglücklicher Ausdrucksweise sorgt für anrüchige Kommentare

Ein Brite hat nämlich ein Schild fotografiert, welches bei ihm leicht schmuddelige Gedanken auslöste, es erinnert an ein anderes Schild aus England. An einer Süßspeisen-Theke – hier liegen Krapfen oder Donuts – hängt ein Schild unter einem Vorhängeschloss mit den Worten: „Wir freuen uns, sie von hinten bedienen zu können. Danke, bitte fragen Sie“. Etwas unglücklich ausgedrückt. Was der Lidl-Aushang eigentlich bedeutet: Die von beiden Seiten zugängliche Vitrine ist aus irgendeinem Grund vorne verschlossen und ein Lidl-Mitarbeiter bedient von der anderen Seite. Der Ausdruck von hinten sorgt aber für amüsante Kommentare.

Nicht nur das Lidl-Schild, sondern auch das Vorhängeschloss sorgt für Kommentare

„Das liegt daran, dass die frischesten Croissants immer ganz unten liegen“, schreibt eine mit Augenzwinkern. Ein anderer meinte wirklichen Grund für das Vorhängeschloss identifiziert zu haben. „Das ist mal ein Schloss, ich weiß, dass die Inflation schlecht ist, aber wie teuer ist dieses Gebäck?“, spekuliert der User im Hinblick auf mögliche Langfinger. Ein anderer meint, wahrscheinlich als Proktologen-Witz: „Hoffentlich tragen die Gummihandschuhe“. Ein weiterer User schreibt: „Wenigstens sind sie höflich“. Am Ende wird die Bedienung „von hinten“ halb so wild sein, wie sie in den fantasievollen Köpfen der Kunden abgespult wird.

Seit der Corona-Zeit scheinen viele Schilder der Art in Mode gekommen zu sein. Oder Kunden sind dafür viel eher sensibilisiert worden. Ein Rabattschild über Actimel sorgte im Spätsommer dieses Jahres für Aufregung, aber auch ein Schilder-Fail, den nicht jeder auf den ersten Blick gleich erkannt hatte, war Gesprächsthema.