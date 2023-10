Panne des Jahres bei Hagebaumarkt? „EWOCLEM“-Schild zu Fußmatte wird Megalacher – „Ich kann nicht mehr“

Von: Armin T. Linder

Teilen

Der Baumarkt-Fail des Jahres? Ein Schild, das eine „EWOCLEM“-Fußmatte anpreist, lässt Tausende lachen. Bemerken Sie den Knackpunkt auch gleich?

München - Wo Menschen arbeiten, da passieren Fehler. Aber die sind nur selten so lustig wie jener aus einer Hagebaumarkt-Filiale, der jetzt bei X (ehemals Twitter) und inzwischen auch schon an anderen Stellen im Netz für große Lacher sorgt. Rund 500.000 Mal wurde der Tweet in weniger als drei Tagen gesehen, mehr als 11.000 Mal mit „Gefällt mir“ versehen, dazu hunderte Male kommentiert und rund 1.400 Mal mit Retweets bedacht. Dazu ist das Foto auch schon bei Reddit und anderen Portalen gelandet und amüsiert die Menschen.

Hagebaumarkt: Schild preist „EWOCLEM“-Fußmatte an – dabei steht eigentlich „WELCOME“ drauf

Auf dem Bild ist ein Schild zu sehen, das als „Aktion“ eine Gummi-Fußmatte für 6 Euro anpreist. Die Aufschrift des Fußabtreters hat ein Mitarbeiter gleich noch mit draufgedruckt: „EWOCLEM“. Das Problem, und man braucht nicht lange, um das zu erkennen: Der Hagebaumarkt-Angestellte hat sich da getäuscht. Denn die Matte liegt auf dem Kopf. Und darauf ist tatsächlich nicht das kryptische „EWOCLEM“ zu lesen. Sondern stattdessen das deutlich plausiblere „WELCOME“. Hier ist einem Baumarkt-Mitarbeiter also eine skurrile Panne unterlaufen.

„Mitarbeiter des Monats“, frotzelt die Person, die das Foto gepostet hat. Ob sie dieses selbst entdeckt hat und wo es aufgenommen wurde? All das bleibt unklar, spielt bei der Belustigung aber für die meisten keine Rolle. Das zeigt sich auch in den Kommentaren.

Hagebaumarkt-Schild sorgt für Riesen-Lacher bei X (ehemals Twitter) und Reddit

„Oh nein“, „LOOOOOOOL Ich kann nicht mehr“, „Ich lache immer noch“, „Weia“, „Sehr geil das“, „Ich musste mehr lachen als ich sollte“, „Eine Frage der Perspektive“, „Das darf hoffentlich niemals echt sein“, „Nein! Sag dass das nicht wahr ist!“, „Danke, mal so richtig herzlich gelacht“, schreiben die Nutzer. Ein anderer dankt für den Lachflash. Die Tränen lachenden Emojis stapeln sich auch unter dem Tweet. Eine Userin meint: „Ich wäre in dem Laden zusammengebrochen. Man hätte mich raustragen und beatmen müssen.“

Auch bei Reddit schmeißen sich die Betrachter weg. „Alter“, heißt es dort. Oder auch: „Hab kurz gebraucht. Würde von mir direkt zum Abteilungsleiter befördert werden.“ Ein Twitter-Nutzer setzt noch einen drauf. „In dem Laden hab ich mein Acrollam-Handtuch gekauft“, witzelt er und zeigt sein Handtuch spiegelverkehrt, auf dem von vorne „MALLORCA“ steht – und falschrum eben „ACROLLAM“.

Der eine oder andere zweifelt auch die Echtheit des Ganzen an. „Bitte sag mir, dass das geshopt wurde“, wünscht sich einer, dass Photoshop im Spiel war. „Fake“, postuliert ein anderer. Auszuschließen ist das nicht, zumindest bemerkt man jedoch beim Reinzoomen keine eindeutigen Zeichen einer Fälschung. Und dass Fails dieser Art unterlaufen, zeigt ja auch die fast schon legendäre Bier-Panne bei Edeka. (lin)