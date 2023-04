Mallorca-Schlager-Star stößt Supermarkt-Debatte an – oder will er mit diesem Foto nur prahlen?

Von: Marcus Giebel

Teilen

Singt über rote Pferde und macht sich Gedanken über gelbe Früchte: Markus Becker postete auf Facebook ein Zitronen-Foto. © IMAGO / BOBO

Schlager-Sänger Markus Becker eröffnet auf Facebook die Zitronen-Debatte. Dabei geht es um seinen Eigenanbau und Produkte aus dem Supermarkt.

Palma de Mallorca – Laut Volksmund sind Vergleiche zwischen Äpfeln und Birnen bekanntlich Humbug. Dass aber auch Zitrone nicht gleich Zitrone ist, zeigte Markus Becker auf seinem Facebook-Account. Dort postete der Schlager-Star, der eigentlich eher mit der Farbe Rot – Stichworte: Hut und Pferd – für Schlagzeilen sorgt, ein Foto mit vier Exemplaren der gelben Frucht, die sauer ist, auch wenn es ihr an sich gut geht.

Was direkt ersichtlich wird: Eine Zitrone spielt in einer völlig anderen Gewichtsklasse. Es wirkt, als hätte Papa Zitrone seinen Nachwuchs in einem Netz zu einem gemeinsamen Foto genötigt. Denn die deutlich größere Frucht auf der linken Seite verfügt über nicht annähernd so glatte Haut wie die kleineren. Sicher ist auf jeden Fall: Sie versteckt deutlich mehr Fruchtfleisch. Worauf Becker auch hinauswill.

Schlager-Sänger postet Zitronen-Foto bei Facebook: Frucht aus eigenem Garten viel größer als die aus Supermarkt

Zu dem Post schreibt der Partysänger: „Links ist eine Zitrone aus meinem Garten auf Mallorca (739g) und rechts, tja, das sind vier Zitronen aus Spanien (?) (500g) laut Aufdruck aus einem deutschen Supermarkt.“ Das Exemplar Marke Eigenanbau wiegt also allein fast anderthalbmal so viel wie die Produkte, die es in Deutschland zu kaufen gibt. Und ist damit natürlich eine Wucht.

Ob in Beckers Garten noch mehr fruchtige Kolosse dieser Art gepflückt werden können oder es sich um einen einmaligen Anbau-Erfolg handelt, verrät der gebürtige Pfälzer nicht. Aber die Kommentare offenbaren, dass seine Riesen-Zitrone durchaus in guter Gesellschaft ist.

Ein User hat eine beinahe eiförmige Zitrone für ein Foto neben einem Halbliter-Glas platziert – die Frucht überragt das Glas. Auf einem anderen Schnappschuss muss ein Junge schon mit beiden Händen anpacken, um das Prachtstück hochheben zu können. Ein weiteres Bild zeigt eine weibliche Hand neben einer beinahe kürbisartigen Zitrone, die den Größenvergleich deutlich gewinnt.

In einem weiteren Kommentar wird darauf hingewiesen, dass etwa die Citrus Medica „auch schon mal zwei Kilo schwer werden“ kann. So fragt auch ein Facebook-Freund an Becker gewandt: „Was willst du mit dem Vergleich sagen? Es gibt doch, wie bei allem, unterschiedliche Arten.“

Video: Rückstände entfernen - Zitrusfrüchte vor dem Schälen abwaschen

Zitrone groß oder lieber klein? Nicht alle User sind von Beckers Eigenanbau begeistert

Längst nicht alle Kommentierer sind aber überhaupt begeistert von Beckers Zitrone. „Die linke würde ich, wenn die so im Laden liegen würde, nicht kaufen. Und da geht‘s mit Sicherheit noch vielen anderen so. Das Auge isst bzw. kauft nun mal mit“, schreibt ein User. Ein anderer nennt ein praktisches Problem: „Was mache ich denn mit so einer großen Zitrone? In der Regel braucht man ja nur kleine Mengen. Mich nervt schon, wenn die zweite Hälfte ein paar Tage im Kühlschrank rumliegt.“ Einige User befürchten auch, die große Zitrone würde zunächst einmal aus besonders dicker Haut bestehen.

Von der EU wird hinsichtlich der Größe von verkauften Zitronen lediglich vorgegeben, dass eine Gleichmäßigkeit innerhalb eines Packstücks gegeben sein muss. Der Wert hängt vom Durchmesser der kleinsten mitverpackten Frucht ab. Erst wenn alle Zitronen mindestens 110 Millimeter im Durchmesser aufweisen, entfällt diese Größenbindung.

An die offiziell schwerste Zitrone kommt auch Beckers Produkt nicht heran. Wie der Tessloff Verlag, der die bekannten „Was-ist-Was-Bücher“ herausbringt, schreibt, wurde im Jahr 2003 eine gigantische Zitrone in Israel gepflückt, die sagenhafte 5,3 Kilogramm auf die Waage brachte. (mg)