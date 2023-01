Vorsicht beim Griff in die Obstkiste: Schlange sieht aus wie eine Banane

Von: Stella Henrich

Teilen

Diese Schlange sieht aus wie eine Banane. © Screenshot/Twitter/@gunsnrosesgirl3

Im Handel landet die Ware oft hübsch verpackt und abgewogen im Regal. Blöd nur, wenn eine Giftschlange wie eine Banane aussieht.

München ‒ Ekelfunde gibt es im Handel reichlich. Würmer in der Schokolade von Aldi, Maden und Larven im Paprikagewürzglas beim Discounter Lidl oder die wenig bekömmliche, zugefrorene braune Cola bei Kaufland sorgen nicht gerade für Appetit des Kunden beim Einkaufen. Die Bilder landen als Beleg häufig auf Twitter oder Facebook und verbreiten sich in Windeseile.

Was eine Nutzerin kürzlich auf Twitter gepostet hat, erzeugt weniger Ekel, dafür aber Erstaunen und gleichzeitiges Entsetzen. Kein Kunde möchte wahrlich in eine solche Kiste in der Obst- oder Gemüseabteilung seines Marktes greifen. Die Schlange sieht tatsächlich aus wie eine Banane.

Die Nutzerin bekommt auf ihren Eintrag mit dem giftigen Tier mehrere Hundert Antworten. Zum Teil sind die Reaktionen darauf lustig, wenn sich einer zum Beispiel einen „Smoothie mit Python“ vorstellt oder meint „ich komme da auf Ideen“. Es folgen Bilder von etlichen Schlangen, weitere Kommentare bis hin zu entsetzten Gesichtern von Followern.

Fataler Griff in die Obstkiste: Fake-News über Bananen mit roten Flecken bei Aldi

Doch Vorsicht: Nicht alles, was sich so in den sozialen Medien findet, ist von langer Haltbarkeit. Fake-News, Gerüchte und eindeutige Lügen kursieren im Netz. Ein kurzer Faktencheck - wie im folgenden Video - zeigt, mit welchen falschen Behauptungen auch der Handel alltäglich zu kämpfen hat. Darin sollen rötliche Flecken in Bananen auf eine Infektion mit dem HIV-Virus hinweisen. Aldi muss einschreiten, um das Gerücht der Kundin zu entkräften. Der Discounter bietet der Kundin anschließend den Umtausch in der Filiale an.

Im Internet lässt sich also auch jede Menge Unsinn finden. Ein Faktencheck kann für rasche Klarheit sorgen. Das Gerücht beispielsweise, dass man in den eigenen vier Wänden nicht nackt herumlaufen darf, ist natürlich völliger Unsinn. Aber auf dem Balkon sieht die Sache schon wieder anders aus. Oder etwa die Behauptung auf Facebook, die Produktion einer Tesla-Batterie sei klimaschädlicher als ein Verbrenner. Falsch: Denn bei Tesla sind es eben „nur“ 13 Tonnen CO₂-Emissionen.