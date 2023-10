„Kürzer, dünner, schmaler“ – Kunde wittert Klopapier-Mogelpackung bei Lidl

„Stinkflation“ oder falscher Alarm?

Die Supermarktpreise gingen jüngst hoch. Ein Lidl-Kunde glaubt, beim Discounter eine Mogelpackung entdeckt zu haben. Doch es gibt Ungereimtheiten.

München – Der Einkauf im Supermarkt oder Discounter wurde in den vergangenen Monaten immer teurer. Preissteigerungen bei Lebensmitteln, auch bedingt durch Auswirkungen von Inflation und Ukraine-Krieg, machte den Verbrauchern zu schaffen. Bilder von fast leeren Einkaufswagen, aber horrenden Summen an der Kasse machten die Runde. Eine Lidl-Kundin gestand kürzlich „fast geheult“ zu haben wegen der Kosten für einen „kleinen Einkauf“. Nun mutmaßte ein weiterer Kunde des Discounters, dass dort ein Produkt klammheimlich „Kürzer, dünner, schmaler“ geworden sei: Klopapier.

Lidl-Kunde wittert Klopapier-Mogelpackung beim Discounter – „Kürzer, dünner, schmaler“

In einem Threat auf Reddit veröffentlichte der Lidl-Kunde zwei Fotos. Darauf zu sehen: Zwei einzelne Blätter Toilettenpapier sowie zwei Klopapierrollen. Allerdings sind die beiden Blätter bzw. Rollen unterschiedlich groß. Seinen Threat benannte der Reddit-User wie folgt: „Lidl-Klopapier: Kürzer, dünner, schmaler.“ Und ergänzte: „Floralys 3-lagig. Gibt es seit der Verkleinerung auch nur noch in XXL-Packungen.“ Doch stimmt das wirklich?

Betrachtet man den vermeintlichen Fotobeweis, lässt sich eines festhalten. Es handelt sich mit ziemlicher Sicherheit um Toilettenpapier der Lidl-Eigenmarke Floralys. Indizien hierfür sind das eingestanzte, markentypische Schaf sowie die drei Anfangsbuchstaben des Schriftzugs Floralys auf dem rechten Blatt. Und zumindest der Größenunterschied ist eindeutig.

+ Ein Lidl-Kunde verglich dieses Klopapier des Discounters miteinander. Und witterte eine Mogelpackung. © Screenshot/Reddit.com

Der auf die beiden Blätter Toilettenpapier zeigt, dass das linke Blatt deutlich kürzer ist als das rechte. Und auch die Rollen unterscheiden sich in ihrer Breite: Die obere auf dem zweiten Foto des Kunden hat einen geringeren Durchmesser als die untere.

Mogelpackung bei Lidl-Toilettenpapier? Vorwurf eines Kunden hat einige Ungereimtheiten

Was die unterschiedliche Dicke des Klopapiers angeht, lässt sich die Unterstellung des Lidl-Kunden anhand des Fotos nicht nachweisen oder widerlegen. Sollte die Perspektive des Bildes nicht verzerren, sind die Klopapierblätter gleichlang. So ganz richtig liegt der Lidl-Kunde mit seinem Verdacht, hier könne eine Mogelpackung vorliegen, also nicht. Und auch die Mutmaßung, Lidl verzichte zugunsten der 20 Rollen enthaltenden XXL-Packungen auf die Einheiten in Normalgröße, lässt sich beim Blick in den aktuellen Lidl-Prospekt entkräften.

+ Im Lidl-Prospekt wird eine Packung Toilettenpapier in Normalgröße angeboten – ganz im Gegensatz zur Behauptung eines Kunden. © Screenshot/Lidl.de

Demnach hat der Discounter in der Woche vom 16. bis 21. Oktober 2023 auch eine „Limited Edition“ des Produkts „Floralys Toilettenpapier 3-lagig“ in der normalen Verpackungseinheit von „je 10x 220 Blatt“ im Angebot. Aus dem Sortiment genommen hat Lidl die klassische Größe seines Eigenmarke-Klopapiers also entgegen der Behauptung des Kunden doch nicht.

Netz witzelt über vermeintliche „Stinkflation“ bei Lidl-Klopapier

Dennoch entwickelte sich unter den Reddit-Usern eine Diskussion. Der Beitrag des Lidl-Kunden wurde vielfach kommentiert. „Seltsam, aus irgendeinem Grund dachte ich immer, Klopapier sei genormt“, schrieb einer darunter. „Ist es natürlich auch in der DIN EN ISO 12625-1:2011-11“, bestätigte ein weiter Nutzer. Und ergänzte mit etwas Ironie: „Was da drin steht, kann ich allerdings nicht sagen, da ich nicht vom Fach bin. Ich wische nur privat ab.“ Laut Homepage des Deutschen Instituts für Normung gilt beim Toilettenpapier derzeit DIN EN ISO 12625-12:2023, eine Nachfolgeregelung der vom Nutzer beschriebenen Norm.

„Meine Automatismen sind definitiv an eine gewisse Klopapier-Norm gewöhnt“, gab ein Reddit-User an. Derweil nahmen nicht alle Nutzer das Thema wirklich ernst. Einer witzelte, man müsse in diesem Fall statt von einer Shrinkflation (gleichbleibender Preis bei Verringerung des Inhalts der Packung; Anm. d. Red.) von einer „Stinkflation“ reden. „Die Packungen werden kleiner, der Hintern schrumpft, das Klopapier passt sich an“, scherzte ein weiterer Nutzer.

Indes sind sogenannte Mogelpackungen in der Branche kein Einzelfall. Nicht nur Lidl sieht sich entsprechenden Vorwürfen regelmäßig ausgesetzt, auch in anderen Supermärkten und Discounter wie beispielsweise Aldi, Edeka, Kaufland oder Rewe kommen diese immer wieder vor. Allerdings spielen hier vor allem die Hersteller der betroffenen Produkte eine entscheidende Rolle. (kh)

Rubriklistenbild: © Screenshot/Reddit.com