Verschmierte Auto-Spiegel im Herbst – cleverer Kartoffeltrick wirkt Wunder

Von: Vivian Werg

Starkregen kann die Sicht der Autofahrer beeinträchtigen. Sind dann auch noch die Außenspiegel von Regentropfen bedeckt, kann es das Unfallrisiko erhöhen.

Kassel – Der Herbst hat oft zwei Wetter-Gesichter. Er kann ungemütlich und stürmisch sein, aber auch verhältnismäßig angenehme Temperaturen bereithalten. So hatte der Spätsommer in der letzten Septemberwoche nochmal angezogen und Wetter-Experte Dominik Jung prophezeit sogar eine Wärmewelle mit 30 Grad bis in den Oktober hinein.

Doch das Wetter kann erfahrungsgemäß auch schnell wieder umschwenken. Dann ist im Straßenverkehr und auf der Autobahn besondere Vorsicht geboten: Regen, Laub auf der Fahrbahn, Dämmerung und Nebel, die ersten Frostnächte und erhöhte Wildwechselgefahr können das Unfallrisiko erhöhen. Gerade Neben kann auf Straßen zur Gefahr werden. Verschmierte Fensterscheiben und Autospiegel können zudem die Sicht beim Autofahren einschränken – ein Trick kann jedoch schnell Abhilfe schaffen.

Verschmierte Fensterscheiben und Autospiegel können die Sicht beim Autofahren verschlechtern (Symbolbild) © Imago

Kartoffel-Trick gegen nasse Autospiegel im Herbst: So funktionert er

Bei Spurwechseln auf der Autobahn oder beim Abbiegen in der Stadt ist die Sicht in die Außenspiegel enorm wichtig. Nach einem Regenschauer kann ein nasser Seitenspiegel jedoch die Sicht beeinträchtigen. Das Wischen mit einem Tuch sorgt selten zu einem langanhaltenden, zufriedenstellenden Ergebnis.

Eine Kartoffel kann das lästige Problem nun lösen. Dafür sind laut dem Verbraucherportal Chip nur wenige Handgriffe nötig:

Reinigen Sie zunächst den Spiegel mit etwas Leitungswasser und trocknen Sie ihn anschließend mit einem Mikrofasertuch oder einem saugfähigen Lappen ab.

und trocknen Sie ihn anschließend mit einem oder einem saugfähigen Lappen ab. Danach reiben Sie mit der Hälfte einer frisch aufgeschnittenen Kartoffel sorgfältig über den gesamten Spiegel. Der kleine Schleier auf der Oberfläche ist nicht weiter schlimm. Dieser verflüchtigt sich schnell, wenn er trocknet.

sorgfältig über den gesamten Spiegel. Der kleine Schleier auf der Oberfläche ist nicht weiter schlimm. Dieser verflüchtigt sich schnell, wenn er trocknet. Es werden sich danach keine Tröpfchen mehr bilden, da der behandelte Spiegel nun wasserabweisend ist. Grund: Die in der Kartoffel enthaltende Stärke dient als Schutzschild und lässt das Wasser abperlen.

Wie lange der Kartoffel-Trick anhält, hängt laut dem Verbraucherportal von den Witterungsbedingungen ab. Wiederholen Sie den Vorgang, sobald Sie merken, dass die Wirkung nachlässt.

Die meisten Verkehrunfälle ereignen sich im Herbst und Winter

Im Juli 2023 registrierte die Polizei rund 209.800 Straßenverkehrsunfälle, das sind fünf Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Das ging aus einer Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im September hervor. Nach Angaben von Destatis ereignen sich schwere Straßenverkehrsunfälle am häufigsten im letzten Quartal des Jahres. Im Herbst und Winter gelten für Autofahrer besondere Regeln – bei Missachtung können Bußgelder drohen.

Damit Autofahrer stressfrei und sicher durch den Herbst und Winter kommen, gibt der Verkehrssicherheitsberater, Polizeihauptkommissar Siegfried Weber auf der Website der Polizei Bonn hilfreiche Tipps. So sollten Autofahrer nicht erst auf den ersten Schneefall warten, sondern frühzeitig auf Winterreifen umsteigen. Dabei erinnert er an die „O-bis-O-Regel“: „Von Oktober bis Ostern sollten Winterreifen aufgezogen sein“. Bei Sturm und Starkregen sollen Autofahrer nach Angaben des Allgemeinen Deutschen Automobil-Clubs (ADAC) vor allem darauf achten, mit verhaltenem Tempo zu fahren. Sind Stürme angekündigt, sollten baumreiche Strecken vermieden werden, bei schweren Stürmen das Fahrzeug lieber stehen lassen. Für Autofahrer hat sich im Jahr 2023 bereits einiges geändert – neue Führerschein-Richtlinien sollen Europas Straßen sicherer machen. (Vivian Werg)