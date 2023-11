Filialleiter verrät Spar-Trick, der nur an drei Wochentagen gilt: Jetzt bestätigt ihn Lidl

Von: Armin T. Linder

Geld sparen beim Einkauf? Mit einem Lidl-Tipp, der nur an drei Wochentagen funktioniert, geht das. Die Supermarkt-Kette bestätigt den Trick.

Update vom 14. November 2023: Es stimmt! Lidl bestätigt den Spar-Trick, den ein Filialleiter in einem TikTok-Video ausplauderte (siehe unten). Ihm schlug zwar eine Menge Skepsis auch von angeblichen anderen Mitarbeitern entgegen. Aber es entspricht laut einer Sprecherin den Tatsachen, dass Schnittblumen an drei Tagen pro Woche zwei Stunden vor Ladenschluss nur noch die Hälfte kosten, selbst wenn kein Schild darauf hinweisen sollte.

„Es ist stets unser Anspruch, unseren Kunden hervorragende Qualität und Frische zum gewohnt günstigen Lidl-Preis anzubieten. Dabei hat für uns die Wertschätzung der Ressourcen höchste Priorität“, schreibt Lidl auf Anfrage unserer Redaktion. „Daher bestätigen wir Ihnen gerne, dass unsere Schnittblumen in den Lidl-Filialen deutschlandweit ab dem zweiten Verkaufstag zwei Stunden vor Geschäftsschluss zu rabattierten Preisen angeboten werden. In der Regel gelten diese Angebote dienstags, donnerstags und samstags – solange der Vorrat reicht.“ Mit dem Schnittblumen-Trick kann Lidl also punkten – andernorts neigt die Supermarkt-Kette hingegen zu einem gewissen Rabatt-Schwindel.

Unser Artikel vom 11. November 2023: Nettetal – Einen ziemlich unbekannten Lidl-Spartipp verrät nun ein Mann, der es wissen muss: Über den TikTok-Account „Der Filialleiter“ hatten wir bereits berichtet. Und der Betreiber führt seine Doppelrolle weiter. Er leitet nicht nur nach eigenen Angaben eine Lidl-Filiale, die wohl in Nettetal (NRW) steht. Der Supermarkt-Angestellte lädt auch immer wieder Videos bei TikTok hoch. Manche enthalten kleineren Schabernack, wie der Clip mit dem „Nutella-Rekord-Kassenbon“. Oft gibt es aber auch wertvolle Infos.

Lidl-Filialleiter: Blumen an drei Wochentagen vor Filialschließung günstiger

Sein Spar-Trick-Video hat er an einem Dienstag um 20.19 Uhr gedreht, wie er anhand seiner Armbanduhr zeigt. „21 Uhr machen wir zu. Schnittblumen, wer wusste es, kosten eigentlich 2,49 Euro bei diesem Strauß. Lass mal schauen, für wie viel er über die Kasse geht?“ Er zieht ihn drüber, und die Anzeige berechnet nur 1,24 Euro für die Chrysanthemen. Die Hälfte! „Schnittblumen gibt‘s jeden Dienstag-, jeden Donnerstag- und jeden Samstagabend zwei Stunden vor Geschäftsschluss 50 Prozent günstiger“, verkündet er. „Das ist etwas, was jeder wissen sollte.“ In der Regel müsse die Filiale ein Schild aufhängen. „Oft wird‘s vergessen, aber ihr wisst es jetzt.“

Ob das wirklich bei jedem Lidl so ist? „In Deutschland ja“, behauptet der Filialleiter auf diese Rückfrage hin. Andere vermuten oder behaupten das Gegenteil. Auch eine andere Userin, die angeblich bei Lidl arbeitet, reagiert skeptisch: „Bei uns ist das aber nicht der Fall, nur am Samstagabend, weil wir Sonntag geschlossen haben, da sind Blumen und Backwaren ab 19 Uhr 50 Prozent günstiger.“

Der Lidl-Filialleiter animiert sie, es auszuprobieren. „Wird automatisch eingespielt aus der Zentrale! Versprochen, teste es morgen Abend mal.“ Wenn die Lidl-Filiale um 20 Uhr schließe, seien die Blumen ab 18 Uhr günstiger. Auf die Frage, ob das mit dem Rabatt denn wirklich stimme, meint er: „Jaaaaaaa! Versprochen.“ Eine weitere angebliche Lidl-Kollegin meint: „Jup, funktioniert selbstverständlich.“

„Der Filialleiter“ unterhält und informiert seine Follower bei TikTok. Links die Lidl-Kasse, die nur 1,24 Euro für die Blumen anzeigt. © Screenshots

Lidl-Tipp sorgt auch für Skepsis: Ist das wirklich überall so?

Die Skepsis vieler bleibt dennoch. Deutschlandweit gültiger Geheimtipp oder regionale Besonderheit? Unsere Redaktion bittet Lidl um Aufklärung und wird eine Stellungnahme ergänzen, sobald diese vorliegt. Bis dahin sollten interessierte Kunden wohl einfach die Kassenkräfte bitten, den Strauß mal probeweise über den Scanner zu ziehen, ob dieser wirklich reduziert ist.

Wenn ja, könnte die Überraschung groß sein. Denn nicht mal den meisten Lidl-Angestellten ist das wohl bekannt. „Ich arbeite bei Lidl und wusste es nicht“, schreibt eine Nutzerin. „Kenn ich, nicht mal meine wussten es“, so der Lidl-Mann hinsichtlich seiner Mitarbeiter. So bleibt zunächst nur sein „Video-Beweis“ – aber viele Blumen-Interessierte dürften den Tipp bald ausprobieren. Auch bei Kaufland gibt es einen Spar-Trick den kaum jemand kennt. Lidl schreibt aber auch immer wieder Negativschlagzeilen – hier etwa. (lin)