Kaufland-Kunde zeigt stolz „persönlichen Rekord“ auf Pfandbon – und wird „Schnösel“ genannt

Von: Armin T. Linder

Der Kaufland-Kunde gab Pfand für 59,90 Euro ab, wie der Bon zeigt. © Reddit

Mit vielen Flaschen betrat ein Kunde eine Kaufland-Filiale. Mit sehr vielen. Das Resultat zeigt er auf seinem Pfandbon - und wird prompt als „Schnösel“ bezeichnet.

Berlin - Es gibt so das eine oder andere ungewöhnliche Hobby im Netz rund um Supermarkt-Besuche: Die einen schauen genau, ob es Nachschub für ihre Sammlung gibt. Die anderen zeigen öffentlich ihre Snacks. Und dann ist da ja noch die Sache mit den Pfandbons: Wenn hunderte Euro auf einem stehen, sorgt es gern mal für breites Staunen bei Facebook. Ein Pfand-Paar sammelte sogar ein Jahr lang Leergut und brachte damit die Supermarkt-Automaten zum Schwitzen.

Bei Reddit existiert sogar eine Art „Pfandbon-Fangruppe“. Diese hat zwar nicht mal 100 Mitglieder, doch einige sind sehr aktiv und zeigen regelmäßig ihre Leergut-Zettel. Dieser Tage sticht einer ins Auge: „Persönlicher Rekord“, schreibt der Nutzer namens Jens dazu. Und auch wenn nichts an dem Bon bestätigt ist: Er sieht nicht wie ein Fake aus. Und ist höchst beeindruckend.

Kaufland-Kunde aus Berlin zeigt stolz seinen Pfandbon

Demnach überschüttete Jens am 11. April 2023 die Kaufland-Filiale am Grünhofer Weg in Berlin-Spandau mit Leergut. Die neun Kisten dürften – falls er mit dem Wagen angereist war – schon sehr viel Platz auf dem Kofferraum und Rücksitz eingenommen haben, sind aber noch gar nicht das Ungewöhnliche. Und auch nicht das, was den Pfand-Ertrag hochtrieb. Denn die Kästen brachten in Summe nur 13,50 Euro.

Dazu muss Jens aber auch noch säckeweise Einweg- und Mehrweg-Gebinde in die Kaufland-Filiale geschleppt haben. Sage und schreibe 180 Einzelflaschen zu acht Cent – vermutlich Bierflaschen – läpperten sich zusammen. Dazu 128 Einweg-Flaschen. Und die machten auch das Gros des Gesamtbetrags aus, denn sie schlugen mit je 25 Cent zu Buche.

Kaufland-Kunde sahnt in Berliner Supermarkt fast 60 Euro ab

Das Resultat von mehr als 300 Einzelflaschen plus neun Kästen, das der Pfand-Sammler stolz präsentiert: 59,90 Euro auf nur einem einzigen Pfandbon. Die Hintergründe verrät er in dem Posting übrigens nicht. Ob er das Leergut anderer Leute zusammenträgt? Ob eine Rockband mit im Spiel war? Oder einfach nur eine durstige Großfamilie? Darüber darf spekuliert werden. Ein anderer Nutzer verzichtet darauf und findet nur ein anderes Wort: „Schnösel“, kommentiert er. Wohl, weil der Kaufland-Kunde jetzt so ein bisschen reich ist.

