Schoko-Bons Grammpreis beim Edeka nicht nachvollziehbar: „Was zur Hölle“

Von: Michelle Mantey

Es gibt eine neue Kinder Schoko Bons Sonderedition. Doch statt Freude löst das neue Produkt bei einem Edeka-Kunden Entsetzen aus.

Bremen – Der Lebensmitteleinkauf sorgt bei einigen Kunden immer wieder für Erstaunen. Erst kürzlich entdeckt ein Edeka-Kunde ein Weihnachtsprodukt bereits Juli und teilt seine Verwunderung auf Social Media. Nun ist ein anderer Edeka-Kunde verwundert, aber nicht über das Angebot des Supermarktes, sondern über den Preis.

Kunde kann Preis für Sonderedition von Schoko-Bons nicht fassen: „Was zur Hölle?“

Auf Twitter teilt er seine Verärgerung und schreibt: „Was zur Hölle rechtfertigt diesen Preis für 89g?“ Es handelt sich dabei um eine Packung Schoko Bons Crispy der Marke Kinder. Dies ist eine Sonderedition der Kinder Schoko Bons, die statt mit Schokolade mit einer Waffel umhüllt sind. Zudem ist die Füllung verändert und enthält eine Mischung aus Milch- und Kakaocreme.

Sondereditionen beliebter Markenprodukte sind keine Seltenheit. In der Regel kosten sie so viel wie das bereits bekannte Produkt oder sind nur geringfügig teuer. In der Edeka-Filiale des Kunden kostet sie jedoch 10,99 Euro.

Preis für Schoko Bons für Edeka-Kunden nicht nachvollziehbar

Vergleicht man den Preis mit den normalen Kinder Schoko Bons, so liegt dieser zwischen zwei und drei Euro für eine Packung mit 200 Gramm. Doch warum sind die Kinder Schoko Bons Crispy bei Edeka so teuer? Wirft man einen Blick auf die Preise der anderen Anbieter, so ist die Süßigkeit dort zum Teil noch teuer. Aktuell bietet Kaufland die Sonderedition im Onlineshop für 11,99 Euro an.

Grund für den Preisunterschied ist, dass dieses Produkt aus dem Ausland importiert wurde. So weist Kaufland die Kunden explizit auf die Exklusivität des Produktes hin: „Hierbei handelt es sich um einen exklusiven Import per Luftfracht aus Saudi-Arabien, den Sie in keinem üblichen Supermarkt finden.“ Das dürfte auch den hohen Preis bei Edeka erklären. Auf der Webseite der Marke Kinder ist das Produkt als Sonderedition für den deutschen Markt nicht zu finden. Ob das Produkt auch für Deutschland produziert wird, ist noch unklar.

