Edeka-Kunde findet seit Monaten „sagenumwobenes“ Produkt – „Hab das Meer rauschen gehört“

Von: Armin T. Linder

Drucken Teilen

Ein Edeka-Produkt gilt seit Monaten als „sagenumwoben“. Ein Edeka-Kunde hat es gefunden und sich eingedeckt.

München - Viele Supermarkt-Kunden kennen ihr persönliches Lieblingsprodukt, das sehr schwer zu bekommen ist – und oft ausverkauft, wenn man es am dringendsten möchte. Eine Lidl-Kundin entdeckte vor einigen Monaten ihre eher ungewöhnliche Leibspeise und deckte sich groß ein. Fast schon legendär hingegen ist ein Artikel, den jetzt ein Nutzer bei der Social-Media-Plattform Bluesky thematisiert. Und bei dem er fündig wurde.

Schoko-Brötchen von Edeka schon länger ein Hype unter Veganern

Die Rede ist von den veganen Schoko-Brötchen der Edeka-Eigenmarke. Veganer haben es oft schwer, für sie geeignete Produkte zu finden, weil irgendwie doch oft ein Milchprodukt enthalten ist, was gerne mal für Ärger sorgt. Besagte Backware hingegen ist als vegan deklariert. Dass er in einem Edeka darauf stieß, motivierte den Entdecker zu euphorischen und blumigen Worten: „Ich hatte heute endlich die sagenumwobenen veganen Schoko-Brötchen von Edeka. Nach dem ersten Bissen war ich in Frankreich. In meiner Kindheit. Hab das Meer rauschen gehört und war glücklich. Veganprodukt.“

Ein weiterer Nutzer äußert Zweifel: „Halte die immer noch für ein Gerücht. Genau wie die Chili Cheese Balls bei Rewe. Bisher noch nicht gefunden.“ Doch der Edeka-Kunde beharrt: „Hab direkt drei Packungen mit. Hab Angst, dass ich die hier nicht finde. War nicht mein Stamm-Edeka.“ Auch ein anderer ist Fan: „Ja, oder? Schmecken halt 1:1 wie damals und ich bin glücklich.“

Es handelt sich hier allerdings nicht – wie kürzlich bei einem Lidl-Angebot – um einen Mini-Hype in einer kleinen Bubble. Wer sich im Internet umschaut, muss den Begriff „sagenumwoben“ wohl tatsächlich unterstreichen. Zu den veganen Edeka-Schoko-Brötchen existieren stapelweise Threads in der Vegan-Community bei Reddit.

2022 sah es deutschlandweit noch schlecht aus für Fans des Edeka-Produkts

Im November 2022 postete dort ein User den Screenshot einer E-Mail, die seine Freundin auf ihre Anfrage an Edeka hin erhalten habe. Das Produkt werde „aller Voraussicht nach ab dem zweiten Quartal 2023 in ganz Deutschland in einer veganen Variante angeboten“ und sei zunächst nur in einer Region erhältlich, hieß es von der Supermarkt-Kette. Immer noch schauen wohl einige in die Röhre. Doch im Herbst 2023 postete ein User per Foto eine Erfolgsmeldung: „Nach über einem Jahr des Wartens & den ersten Sichtungen ist die vegane Rezeptur der Gut-&-günstig-Schoko-Brötchen endlich bei Edeka Rhein-Ruhr angekommen.“ Das sorgt für Neid: „Ich latsch seit einiger Zeit voller Hoffnung jedes Mal an dem Regal vorbei.“

Edeka ist nicht nur positives Gesprächsthema

Ob die Begeisterung wirklich gerechtfertigt ist? Das liegt im Auge des Betrachters oder des Genießers. Es wäre nicht der erste Lebensmittel-Hype – siehe weiße Toffifee oder das Prime-Getränk – der sich für viele als ziemlich aufgeblasen entpuppt. Edeka dürfte es recht sein. Schließlich ist die Supermarkt-Kette nicht immer nur positives Gesprächsthema: Kürzlich sprach ein verärgerter Edeka-Kunde von der „Abzocke des Jahres“. Für Entsetzen sorgte auch ein Edeka-Schnitzel, das aussehe „wie ein Biber mit Sonnenbrand“.