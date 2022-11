Schoko-Nikoläuse im Öko-Test: Weihnachtsmänner kaum empfehlenswert

Von: Stella Henrich

Bei einer Untersuchung von Öko-Test kommen die meisten Nikoläuse schlecht weg. In vielen befinden sich Rückstände von Mineralölen. Sieben sind „gut“, elf „befriedigend“, fünf „mangelhaft“.

München - Eigentlich sehen sie zum Anbeißen aus in ihren roten Kostümen, mit langen weißen Bärten und etwas rundlichen Bäuchen. Die Schoko-Nikoläuse. Sie gehören in die Vor-Weihnachtszeit, wie das Lamm an Ostern und die Gans an Heiligabend. Doch das Nikolaus-Urteil, das die Verbraucherschützer von Öko-Test (Ausgabe 12/2022) nun über die Schokomänner abgeben, ist vernichtend. Unter der roten Robe sind die meisten nämlich nicht genießbar. Die meisten weisen Mineralöle oder Aluminium bei einer Untersuchung im Labor auf. So die Öko-Tester. Auch krebserregende Substanzen wurden dabei entdeckt.

Schoko-Nikoläuse im Test: Nur sieben sind laut Tester „gut“

Unter den 23 getesteten Schoko-Nikoläusen befanden sich auch vier vegane Produkte sowie sieben in Bio-Qualität. Im Labor wurden alle auf Mineralölbestandteile wie MOSH und MOAH sowie auf Aluminium untersucht. Außerdem gingen die Tester der Frage nach, ob die Schokomänner aufgrund der Inflation und der gestiegenen Energiepreise für die Verbraucher deutlich teurer geworden sind.

Dann das schockierende Ergebnis: Nur sieben sind „gut“, mit „sehr gut“ schneidet kein Schoko-Mann ab. Alle getesteten Produkte erhalten Mineralölrückstände. Selbst bei den sieben mit gut bewerteten waren die Werte nur „leicht erhöht“.

Das sind die sieben „Guten“:

Produkt Preis Bio Schoko Weihnachtsmann von dm 2,44 Euro Weihnachtsmann aus Bio-Vollmilchschokolade von Klett 2,65 Euro Bio-Fairtrade Weihnachtsmann von Riegelein 3,05 Euro Bio Schoko-Weihnachtsmann vegan von Yanns 7,48 Euro Hello Santa vegan von Lindt 4,49 Eruo Milka Weihnachtsmann Alpenmilch 2,42 Euro Santa Claus In Town Weihnachtsmann Vollmilch von Netto 0,60 Euro

Schoko-Nikoläuse im Test: Wie sieht es mit den Preisen aus?

Nur zwei Anbieter räumen bei Öko-Test ein, die Preisempfehlung für ihre Schoko-Nikoläuse seit letztem November erhöht zu haben – um zehn bzw. 20 Cent pro Stück. Darunter der hübsche Müller & Müller Weihnachtsmann mit Brille und bunten Paketen sowie der in Plastik verpackte Rosengarten Schoko Weihnachtsmann vegan von Minderleinsmühle.

Schoko-Nikoläuse im Test: Nur sieben können die Tester von Öko-Test überzeugen. (Symbolbild) © Sabine Gudath/imago

Die anderen Unternehmen gaben an, weder Preise noch Gewicht verändert zu haben oder lehnten generell Auskünfte zur Preisgestaltung ab.

Schoko-Nikoläuse im Test: Süß, aber nicht zum Anbeißen - Wie kommt das Mineralöl in die Figuren?

Mineralölbestandteile sind inzwischen ein weit verbreitetes Problem bei der Hersteller von Produkten. Denn überall, wo Lebensmittel mit Schmierstoffen in Kontakt kommen, sind laut der Verbraucherschützer von Öko-Test Verunreinigungen möglich. Das gilt auch bei Schokolade. Denn hier können Kakaobohnen durch Schmieröle an Erntemaschinen verunreinigt werden sein oder aber beim Transport in Sisal- und Jutesäcken, so die Tester weiter. Ebenfalls kann die Plastikfolie, in die manch ein Schokomann gehüllt ist, für die Schadstoffbelastung verantwortlich sein.

Schoko-Nikoläuse im Test: Ein Weihnachtsmann sogar mangelhaft

Dieser Weihnachtsmann ist „mangelhaft“:

Weihnachtsmann Edelvollmilchschokolade von Hachez

Weihnachtsmann Edelvollmilchschokolade von Hachez Diese beide Schokofiguren sind „befriedigend“:

Kinder Weihnachtsmann Vollmilchschokolade von Ferrero

Lindt Weihnachtsmann Vollmilchschokolade von Lindt & Sprüngli

Positiv fällt den Öko-Testern im Labor auf, dass die Schoko-Nikoläuse keine nennenswerten Aluminium-Rückstände enthalten. Ein Kleinkind mit einem Körpergewicht von 30 Kilogramm müsste pro Woche – je nach Gewicht der Schokofiguren – „mindestens 14, in Einzelfällen sogar mehr als 200 Exemplare verdrücken, um die von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit festgelegte maximal tolerierbare Aufnahmemenge auszuschöpfen“, so der Befund der Tester.

