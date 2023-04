Unternehmen veröffentlicht dringende Warnung: Diese Schokolade sollten Sie nicht essen

Mehrere Sorten betroffen

Wegen fehlenden Allergenkennzeichnungen gibt es aktuell eine Sicherheitswarnung für mehrere Schokoladen. Menschen mit Allergien droht beim Verzehr Gesundheitsgefahr.

München – Immer wieder sind Lebensmittel von einem Rückruf oder Verbraucherwarnung betroffen. Erst kürzlich hat es einen Produkt-Rückruf für Käse gegeben. Aktuell informiert ein niederländischer Hersteller über eine Sicherheitswarnung für Schokolade. Wie das Unternehmen mitteilt, fehlen auf den betroffenen Schokoladentäfelchen die Allergenkennzeichnungen. Gleich mehrere Sorten sind betroffen. Vom Verzehr wird dringend abgeraten.

Das Unternehmen „Dille & Kamille“ informiert in einer Mitteilung auf seiner Homepage über eine Sicherheitswarnung bei verschiedenen Mini-Schokoladentäfelchen je 9 Gramm mit der Artikelnummer 00030965. Diese können nicht deklarierte Allergene wie Milch, Nüsse, Soja, Weizen und Gerste enthalten. Betroffen sind alle LOT-Codes, die im Zeitraum ab dem 16. November verkauft wurden.

Warnung für Schokolade: Menschen mit Allergien sollten auf den Verzehr verzichten

Der Verzehr der von der Sicherheitswarnung betroffenen Schokoladen gefährde Konsumentinnen und Konsumenten mit bestimmten Allergien, heißt es vonseiten des Herstellers. Allergikerinnen und Allergikern wird daher dringend vom Verzehr der betroffenen Schokolade abgeraten.

Produkt enhaltene Allergene Dille & Kamille Milchschokolade/ Salzkaramell Milch, Haselnüsse, Soja Dille & Kamille Milchschokolade/ Pistazie Milch, Pistazien, Soja Dille & Kamille Milchschokolade/ Crunchy Milch, Weizen, Soja, Gerste Dille & Kamille Zartbitterschokolade/ Fleur de Sel Soja Dille & Kamille Zartbitterschokolade/ Orange Soja Dille & Kamille Weiße Schokolade/ Himbeere Milch, Soja Quelle: dille-kamille.de

Allergische Reaktionen können sich individuell bemerkbar machen. Sie äußern sich beispielsweise in Reaktionen der Schleimhaut, zum Beispiel in Form von Schleimhautschwellungen im gesamten Mund-, Nasen- und Rachenraum und Anschwellen der Zunge. Aber auch Symptome im Magen-Darm-Bereich wie Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall sind möglich.

+ Diese Schokolade der Marke Dille & Kamille ist von einem Rückruf betroffen. © Screenshot produktwarnung.eu

Sicherheitswarnung für Schokolade: Gesundheitliche Folgen wie Durchfall oder Atemprobleme drohen

Wie das Verbraucherportal produktwarnung.eu hinweist, können Nahrungsmittelallergien aber auch zu Reaktionen der Atemwege mit Verengung der Bronchien und der Haut mit Juckreiz und Nesselsucht führen. Im Extremfall kann es zu einem lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock kommen.

+ Sicherheitswarnung für Schokolade: Vom Verzehr bestimmter Sorten wird aktuell abgeraten. © Thomas Trutschel/Imago

Verbraucherinnen und Verbraucher, die die Schokolade bereits gekauft haben, können den Kundenservice des Unternehmens per Telefon unter der Nummer 03929/2678269 oder per E-Mail an Kundenservice@dille-kamille.de kontaktieren. Der Kaufpreis wird erstattet. Bei Verzehr drohen erhebliche Gesundheitsrisiken. Auch ein Nudel-Produkt von Kaufland musste kürzlich zurückgerufen werden.

Das Unternehmen „Dille & Kamille“ betreibt 44 Geschäfte in den Niederlanden, Belgien und Deutschland. In der Bundesrepublik gibt es Läden in Düsseldorf, Köln und Münster. Die verschiedenen Produkte für Haus, Garten und Küche sowie eine Auswahl an Lebensmitteln und Schokolade können auch über den Online-Shop bestellt werden. (hg)

