Lidl-Kunde teilt Bild von Preisschild: Schreibfehler sorgt für Gelächter

Lidl-Mitarbeitern ist in einer Filiale des Discounters in Heilbronn ein Missgeschick passiert, über das die Kunden heftig lachen müssen.

Während vornehmlich Supermarkt-Ketten ihre Waren digital auszeichnen, setzt ein Großteil der Discounter weiter auf eine analoge Preis-Gestaltung. Heißt: Wöchentlich zeichnen die Mitarbeiter in den Filialen die Angebotswaren neu aus, indem sie die Schilder erstellen und an den Regalen anbringen. Doch wo Menschen arbeiten, passieren eben Fehler. Allerdings können diese so charmant sein, dass sie wiederum für Kunden-Gelächter sorgen – wie ein Rechtschreibfehler in einer Aldi-Filiale in Heilbronn bewiesen hat.

Nun hat es Lidl erwischt. Mit der Preis-Etikettierung einer bestimmen Warengruppe sorgen Mitarbeiter in einer Filiale in Heilbronn für jede Menge Lacher bei den Kunden. Und das ausgerechnet bei den Non-Food-Aktionswaren, die dem Discounter-Giganten mit Deutschland-Sitz im benachbarten Bad Wimpfen gewöhnlich eher Ärger als Gelächter bescheren. Aber was für ein Missgeschick ist passiert, dass eine Kundin schmunzelnd sagt: „Da muss ich mal an der Kasse nachfragen, welchen Service die Mitarbeiter bieten.“

Lidl-Filiale in Heilbronn: Zwei fehlende Buchstaben geben Angebotsware ganz neue Bedeutung

+ Statt einer „LED-Solarleuchte“ bietet Lidl in einer Filiale in Heilbronn „LED-Solarleute“ an. © Olaf Kubasik (echo24.de)

In der besagten Filiale von Lidl in Heilbronn scheinen die Kunden ohnehin besondere Scherzbolde zu sein. Denn genau dort hat auch schon der Name eines bestimmten Milchprodukts für eine äußerst lustige Unterhaltung gesorgt. Diesmal dreht es sich eigentlich um ein Angebot der Eigenmarke Livarno, die bei Lidl die Produkte „starker Marken“ rund um das Thema Wohnen vereint. Nur haben die Mitarbeiter bei der Etikettierung der LED-Solarleuchte zwei ganz entscheidende Buchstaben vergessen, wie echo24.de berichtet.

So prangt in der Heilbronner Filiale dummerweise auch noch gleich auf zwei Schildern über der angeboten Lidl-Aktionsware: „LED-Solarleute je Stück/zwei Stück 9.99“. Welche Aufgaben die LED-Solarleute des Discounters nach Erwerb für den Kunden übernehmen, ist nicht bekannt. Ebenso wenig wie der Umstand, ob es sich bei den 9,99 Euro nur um den Stundenpreis für einen der beiden LED-Solarleute handelt. Das scheint die Kunden abzuschrecken, denn am letzten Tag des Lidl-Aktionszeitraums sind noch jede Menge LED-Solarleute zu haben.

