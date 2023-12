Kaufland-Kundin wiegt Fleisch nach – und verliert die Fassung: „Was stimmt bei euch nicht?”

Von: Karolin Schäfer

Drucken Teilen

Industriell hergestelltes Fleisch im Supermarkt und Discounter kann problemlos gestreckt werden. Erlebte das jetzt auch eine Kundin von Kaufland?

München – Die „Shrinkflation“ (zu Deutsch: Schrumpflation) ist in aller Munde. Viele Lebensmittel sind in Supermarkt oder Discounter still und heimlich teurer geworden. Durch geringere Füllmengen bei gleichbleibendem Preis oder Qualitätseinbußen sparen Hersteller enormes Geld. Verbrauchern stößt das aber immer wieder sauer auf. So vermutete kürzlich ein Kunde eine Mogelpackung beim Whiskey-Likör.

Beim Gemüse erlebte ein Netto-Kunde eine böse Überraschung. Offenbar macht die Schrumpflation auch vor Kaufland nicht Halt. Eine Kundin entdeckte kürzlich etwas eher Unerfreuliches nach ihrem Einkauf. Eigentlich wollte sie ein leckeres Fleischgericht kochen, doch dürfte nicht schlecht beim Anblick des Ergebnisses gestaunt haben.

Kaufland-Kundin wiegt Fleisch nach: Nach dem Braten um die Hälfte geschrumpft

„Sag mal, was stimmt bei euch eigentlich nicht?“, prangerte die Kundin beim Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) an. 1,6 Kilogramm Fleisch hatte sie bei Kaufland gekauft. Doch nach dem Braten schien davon nicht mehr viel übrig gewesen zu sein. Prompt wog die Frau das restliche Fleisch nach und veröffentliche ein Foto davon.

Rund 800 Gramm zeigte die Waage nur noch an. Das Fleisch war beim Braten um ziemlich genau die Hälfte geschrumpft. Ihr sei zwar klar, dass das Fleisch beim Braten an Gewicht verliere. Dass es so viel ist, hätte sie aber nicht erwartet. Doch woran kann das liegen?

Kaufland-Kundin schockiert, als sie Fleisch nachwiegt: Wie Hersteller ihre Kunden täuschen

Dass Fleisch beim Braten Wasser verliert, ist erstmal nichts Ungewöhnliches. Allerdings deckte der NDR in einer Reportage auf, dass Fleisch- und Wurstwaren aus Supermarkt und Discounter nicht selten mit Wasser gestreckt werden – auch über lebensmittelrechtliche Vorschriften hinaus. So ergab eine in Auftrag gegeben Laboruntersuchung, dass fünf von 29 Produkten zu viel Fremdwasser enthielten.

Das ermöglicht es den Herstellern, die Ware teurer zu verkaufen, denn schließlich wird sie dadurch schwerer. „Das ist Verbrauchertäuschung“, sagte Ernährungswissenschaftler Guido Ritter dem NDR. „Der Wert des Fleisches macht sich am Eiweiß fest und nicht am Wassergehalt. Und wenn ich den Wassergehalt erhöhe, dann verkaufe ich im Prinzip schnittfestes Wasser.“

Ob auch beim Fleisch von Kaufland mit Wasser getrickst wurde oder wie schwer es vor dem Braten tatsächlich war, lässt sich nicht sagen. Wie viel Flüssigkeit das Fleisch verliert, hänge stark von Tierart und Fütterung ab, teilte eine Kaufland-Sprecherin gegenüber IPPEN.MEDIA mit. Aber auch Stückgröße (Braten, Gulasch, Geschnetzeltes, Hackfleisch), Fettgehalt sowie Art der Zubereitung hätten darauf einen Einfluss. Deshalb könne es „durchaus zu einem deutlichen Gewichtsverlust kommen“, heißt es weiter. Dennoch nehme Kaufland den Hinweis ernst und habe diesen nach eigenen Angaben an den Lieferanten weitergegeben, um ihn für dieses Thema zu sensibilisieren.

Bleibt zu hoffen, dass die Kundin beim nächsten Einkauf mehr Glück hat. Währenddessen rät die Verbraucherzentrale, wie Kunden im Supermarkt Mogelpackungen erkennen können. Einige Hersteller verstecken ihre Mogelpackungen offenbar besonders gut.