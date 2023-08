Dauerregen, Sturm und Hagel: Die eigene Solar-Anlage vor Unwetter schützen

Von: Eileen Kelpe

Unwetter können der eigenen Solar-Anlage auf dem Dach ordentlich zusetzen. Um diese zu schützen, sollten Sie bereits beim Kauf auf einiges achten.

Bremen – Dass in diesem Sommer ein Unwetter das Nächste jagt, vermiest nicht nur die Stimmung, sondern kann auch böse Überraschungen für Besitzer von Fotovoltaik-Anlagen mit sich bringen. Da sich die Anlagen in der Regel auf dem Dach befinden, lassen sich mögliche Schäden, die Unwetter hinterlassen, nicht unbedingt sofort erkennen. Durch den Klimawandel werden extreme Wetterereignisse auch hierzulande häufiger, deshalb lohnt sich schon beim Kauf die Anlage mit dem nötigen Schutz auszustatten.

Bei der Installation können Fehler passieren. Wichtig ist dabei, die Anlage nach einem heftigen Unwetter auf Schäden zu prüfen. (Symboldbild) © Marina Lohrbach/dpa

Unwettergefahr für Solaranlagen: Wie Schäden erkannt werden können

Sturm, Gewitter, Hagel – eigentlich sind Solar-Anlagen dafür ausgelegt, dass ihnen extremere Wetterbedingungen in der Regel nichts anhaben können. Doch bei Herstellungsfehlern oder bei fehlerhaften Installationen können die Anlagen bei einem kräftigen Unwetter schon mal darunter leiden. Wichtig ist hierbei, dass man sich die Anlage genau schaut, nachdem ein Sturm oder ein ordentliches Gewitter über das Haus hinweggefegt ist. Focus empfiehlt, dass erstmal eine optische Überprüfung vorgenommen werden sollte: Gibt es Beschädigungen an der Glasabdeckung einzelner Module, an Kabeln oder am Rahmen? Haben sich Bauteile gelockert?

Auch unsichtbare Schäden wie die Elektrik sollten überprüft werden. Hierbei sollten die Leistungsdaten vor und nach dem Unwetter verglichen werden, so Focus. Wichtig ist: Falls Beschädigungen gefunden werden, sollte man nicht selbst versuchen, diese zu reparieren, da man sich durch Stromschläge verletzen kann. Erstmal sollte die Anlage abgeschaltet werden und ein Fachmann für die Reparatur gerufen werden.

Sturm, Hagel und Gewitter: Die Solar-Anlage vor Unwetter schützen

Im Grunde sind Fotovoltaik-Anlagen gut gegen Unwetter geschützt – doch die Häufigkeit und die zunehmende Stärke von Wettereignissen steigern das Risiko für Schäden. Laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sei Hagel in der Regel ungefährlich für Solarpaneele, solange die Hagelkörner nur millimetergroß seien. Doch bei tennisballgroßen Körnern könne es sein, dass die Paneele beschädigt werden.

Bei tennisballgroßen Hagelkörnern kann die Photovoltaikanlage beschädigt werden (Symbolbild). © Screenshot Twitter/ LFV Südtirol

Wenn starke Hagelstürme häufig in der Region vorkommen, sollte man schon beim Kauf darauf achten, dass die Paneele mit verstärktem Sicherheitsglas ausgestattet sind. Es gibt auch besonderen Schutz vor Blitzeinschlägen und Stürmen. Laut Focus kommen Hersteller in der Regel im Rahmen der Garantie nicht für Wetterschäden auf. Um im Schadensfall nicht alle Kosten alleine zu schultern, kann es ratsam sein, eine Versicherung abzuschließen, die für Beschädigungen an der Anlage aufkommt. (eike)