Nächster deutscher Schuhhändler insolvent – Betrieb der zehn Filialen vorerst „uneingeschränkt fortgeführt“

Das Jahr ist ja noch jung. Möchte gerne wissen, ob die Berichterstattung der TZ weiterhin so bleibt? Was nämlich, somindest mir, in den ersten Tagen des Jahres auffällt, ist, dass einige Meldungen erst 24 Stunden später abgebildet werden, als diese bereits auf anderen Plattformen erschienen? Hat das mit Personalmangel zu tun? Oder muss intern für Nachrichten bezahlt werden und nach 24 Stunden gibt es einen Abschlag? Ist für mich wissenswerter, als zu wissen, an welcher Krebsart ein Promi verstorben ist (Privatsphäre!!!).