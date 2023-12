Balkonpflanzen überwintern – so bleiben sie bei Kälte und Nässe erhalten

Von: Carmen Mörwald

Spätestens im Herbst sollten Kübel- und Balkonpflanzen auf den bevorstehenden Winter vorbereitet werden. Ein Experte verrät seine Tipps und Tricks.

Kassel – Besonders Menschen, die keinen Garten besitzen, lieben und schätzen sie sehr: Die allseits bekannten Kübelpflanzen. Neben Deko-Exemplaren in allen Farben und Varianten gibt es auch diverse Kräuter, die in der Küche oftmals den entscheidenden Unterschied machen. Spätestens bei Herbsteinbruch wird allerdings klar, dass sich der Erhalt bei Kälte und Nässe als echtes Wespennest entpuppt.

Können Balkonpflanzen überwintern? Welche Gewächse im Winter die Kälte überstehen

Werden die Tage im Herbst kürzer und kühler, beginnt für Pflanzen die Ruhephase. Kübelpflanzen und speziell Balkonpflanzen benötigen dann besondere Aufmerksamkeit. Pflanzenexperte Dr. Dominik Große Holtforth benannte laut dem Fachportal Lubera.com einige winterharte Exemplare, die bei niedrigen Temperaturen draußen überwintern können. Darunter fallen unter anderem der Buchsbaum oder bestimmte Bambusarten.

Dennoch sollte darauf geachtet werden, dass die Balkonpflanzen einen Mindestschutz vor Kälte und Nässe bekommen. Ähnlich verhält es sich bei bedingt winterharten Pflanzen wie Geranien und Fuchsiensorten. Diese überleben den Winter nur unter bestimmten Bedingungen. Beim Kauf sollte deswegen immer darauf geachtet werden, dass es ausreichend Informationen zur Winterhärte gibt, rät Dr. Große Holtforth.

Wenn Pflanzen nicht dafür geeignet sind, auf dem Balkon zu überwintern, müssen sie in ein Winterquartier gebracht werden. Das A und O ist hierbei, dass diese frostfrei sind. Bei mediterranen und subtropischen Pflanzen sollte darüber hinaus darauf geachtet werden, dass das Quartier kühl und hell ist. „In einem temperierten Wintergarten dagegen können auch tropische Pflanzen überwintern“, so Dr. Große Holtforth.

Mit Licht bleiben Balkonpflanzen erhalten

Keine natürliche Lichtquelle führt bei Pflanzen wiederum zu Problemen wie etwa Blattabwurf. Eine mögliche Lösung könnten spezielle Pflanzenlampen sein. Dr. Große Holtforth erklärt: „Ob die Pflanze ausreichend mit Licht versorgt wird, hängt zunächst von der Energieleistung der Pflanzenleuchte ab.“ Aber auch die Dauer der Beleuchtung sowie die Entfernung des Lichts zur Pflanze seien entscheidend.

Doch welche Pflanzenlampe ist die richtige? Mittlerweile gibt es ein breit gefächertes Angebot, bei dem es schwer ist, den Überblick zu behalten. Wichtig ist, dass die Lampe eine große Fläche beleuchten kann und gleichzeitig energieeffizient sowie sparsam ist. Zudem sollte sie violettes Licht ausstrahlen, wie beispielsweise:

Leuchtstoffröhren

Energiesparlampen

LED

Hochdruckdampflampen

Ist die richtige Pflanzenlampe gefunden, sollte sie mit einem Abstand von circa 30 Zentimetern aufgestellt werden. Nach Dr. Große Holtforth gibt es bei den verschiedenen Angeboten einige Vor- und Nachteile. Während die Leuchtstoffröhren beispielsweise günstig, aber schwer anzubringen sind, sind Energiesparlampen weniger lichtstark und günstig. Der Experte tendierte zu Leuchtstoffröhren, da sie einen weiten Lichtkegel haben.

Balkonpflanzen im Winter pflegen

Doch ausreichend Licht und die richtige Temperatur reichen allein nicht aus. „Eine weitere Aufgabe, wenn man Balkonpflanzen überwintern will, ist die Kontrolle auf Schädlingsbefall“, so Dr. Große Holtforth. Das heißt, dass mindestens einmal in der Woche nachgesehen werden sollte, um Schädlinge rechtzeitig zu erkennen und zu beseitigen. Zu den typischen Schädlingen gehören:

Spinnmilben

Schildläuse

Wollläuse

Des Weiteren sollten abgefallene Blätter und Unkraut vollständig entfernt werden. Das hilft nicht nur der Pflanzenhygiene, sondern auch bei der Kontrolle auf Schädlingsbefall. Das große Zuschneiden und Umtopfen sollte in der Regel vor Ende des Winters, im Februar oder März, stattfinden. So werden die Pflanzen vor unnötigem Stress bei der Überwinterung bewahrt. (cln)