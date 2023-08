Sonnencreme im Öko-Test: Krebserreger! Zwei Markenprodukte fallen durch

Von: Karolin Schäfer

Übermäßiges Sonnenbaden schadet der Haut, weshalb entsprechender Schutz wichtig ist. Öko-Test hat nun verschiedene Sonnencremes untersucht – das Ergebnis verblüfft.

Bremen – Ob beim Sonnenbaden im Urlaub oder Bummeln in der Stadt: Gerade im Sommer zieht es die Menschen ins Freie. Doch Sonnenschein birgt auch erhebliche Risiken für die Gesundheit. UV-Strahlung lässt nur die Haut altern, sondern kann auch Krankheiten wie Hautkrebs auslösen, mahnte das Statistische Bundesamt. Das Verbrauchermagazin Öko-Test hat nun verschiedene Sonnencremes für empfindliche Hauttypen getestet.

Hautkrebserkrankungen nehmen zu: Richtiger Sonnenschutz ist entscheidend

In den vergangenen 20 Jahren ist die Zahl der Krankenhausbehandlungen wegen Hautkrebs stetig gestiegen. Im Jahr 2021 wurden 105.700 Menschen mit der Diagnose im Krankenhaus stationär behandelt, das sind laut Bundesamt 75 Prozent mehr Fälle als noch im Jahr 2001. Zugenommen hat demnach vor allem heller Hautkrebs, der in Verdacht steht, unter anderem durch Sonnenlicht ausgelöst zu werden.

Umso wichtiger ist es also, sich bei Sonnenschein entsprechend zu schützen – besonders bei empfindlicher Haut. Das kann einerseits mit luftiger Kleidung mit langen Ärmeln und Beinen sowie einer Kopfbedeckung geschehen, andererseits mit Sonnencreme. In den Niederlanden gibt es in mehreren Gemeinden und an einigen Stränden Sonnencreme sogar kostenlos. Öko-Test hat insgesamt 21 „sensitive“ Produkte mit einem Lichtschutzfaktor (LSF) von 30 aus Drogerien, Supermärkten, Reformhaus und Apotheke geprüft. Untersucht wurden die Produkte vor allem auf bedenkliche Inhaltsstoffe. Das Ergebnis verblüfft.

Sonnencreme im Öko-Test: Zwei Markenprodukte fallen mit „ungenügend“ durch

Die meisten Produkte konnten die Tester des Verbrauchermagazins überzeugen. Lediglich zwei Produkte fielen im Test mit der Note „ungenügend“ durch. Dabei handelt es sich um die „Garnier Ambre Solaire Sonnenschutz-Milch“ sowie das „Piz Buin Moisturising Ultra Light Sun Spray“. Letzteres enthielt laut Öko-Test eine erhebliche Menge des wahrscheinlich krebserregenden Stoffs Benzophenon. Dies ist ein Zerfallsprodukt des UV-Filters Octocrylen. Im Garnier-Sonnenschutz seien Kunststoffverbindungen nachgewiesen worden, die die Haut durchlässiger für „körperfremde Stoffe“ machen könnten, hieß es weiter.

Grundsätzlich enthalten die Cremes aber keine krebserregenden Stoffe. Rund um Sonnencremes ranken sich nämlich zahlreiche Mythen. Damit chemische UV-Filter in Sonnencremes nicht zerfallen, sollte keine Cremes aus dem Vorjahr verwendet werden, sofern diese Octocrylen enthalten.

Wenige Produkte wie die Sonnencreme der Edeka-Eigenmarke „Sun D‘OR“ schnitten bei Öko-Test mittelmäßig ab und erhielten die Note „befriedigend“. Nicht zuletzt auch, weil Spuren von Benzophenon entdeckt wurden. Die meisten Produkte können die Tester aber überzeugen. Sie weisen keine bedenklichen UV-Filter oder Inhaltsstoffe auf. Das sind die Testsieger bei Öko-Test:

Alverde Sensitiv Sonnenmilch LSF 30 (Naturkosmetik) – Note „sehr gut“

Lidl-Eigenmarke Cien Sun Sonnenmilch LSF 30 – Note „sehr gut“

DM-Eigenmarke Sun Dance Green Sonnenmilch LSF 30 – Note „sehr gut”

Rewe-Eigenmarke Today Sonnenmilch 30 – Note „sehr gut“

Sonnencreme im Öko-Test: Ab welchem UV-Index sollte man sich eincremen?

Wer sich in der Sonne aufhält, sollte einen Lichtschutzfaktor von mindestens 20 tragen, Kinder mindestens 30, empfiehlt das Bundesamt für Gesundheit (BAG). Welcher Lichtschutzfaktor passt, hängt unter anderem vom Hauttyp ab. Wichtig ist dabei, die Creme großzügig aufzutragen. Darüber hinaus sollte der Sonnenschutz regelmäßig aufgefrischt werden, besonders nach dem Baden.

Doch ab wann sollte man sich eincremen? Wetter-Apps informieren für die jeweiligen Regionen über den sogenannten UV-Index. Dieser Richtwerte teilt die UV-Strahlung in fünf Bereiche zur gesundheitlichen Gefährdung ein, informierte der Deutsche Wetterdienst (DWD). Je höher der UV-Index ist, desto schneller kann bei ungeschützter Haut ein Sonnenbrand auftreten. Es wird empfohlen, sich ab einem UV-Index von 3 vor der Sonne zu schützen.

UV-Index Gefährdung 0-2 keine bis gering (Schutzmaßnahmen nicht erforderlich) 3-5 mittel (Schutzmaßnahmen erforderlich) 6-7 hoch (Schutzmaßnahmen erforderlich) 8-10 sehr hoch (Schutzmaßnahmen unbedingt erforderlich) ab 11 extrem (Schutzmaßnahmen absolut notwendig) Quelle: WHO

Im Schnee, Wasser oder am Strand kann die UV-Strahlung aufgrund der reflektierenden Oberflächen stärker sein. Aber auch bei bedecktem Himmel kann beispielsweise Sonnencreme notwendig sein. Wolken bieten keinen Schutz vor der Strahlung, informiert das Wissensportal Quarks, das zum WDR gehört. Sie reflektieren vielmehr die UV-Strahlung. Unter Umständen kann die Strahlenbelastung dann sogar steigen. (kas)