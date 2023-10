„Ach, Kaufland“: Kunde findet Fehler im Prospekt – und teilt ihn direkt auf Facebook

Von: Robin Dittrich

Flaggen von Ländern erkennen, ist nicht jedermanns Sache. Das musste sich jetzt auch Kaufland eingestehen – ein Facebook-Nutzer wies darauf hin.

München – Dänemark, Schweden oder doch Finnland: Nicht jeder Mensch kann die verschiedenen Flaggen der Länder dieser Welt auseinanderhalten. Auf einen peinlichen Patzer wies jetzt ein Kaufland-Kunde auf Facebook hin.

Kaufland-Kunde findet Fehler im Prospekt und amüsiert sich auf Facebook

Die Zimtschnecke ist ein süßes Gebäck, das in vielen Ländern Europas überaus beliebt ist. Die Leckerei aus Hefeteig, Butter und einer Zimt-Zucker-Mischung ist vor allem im skandinavischen Raum weit verbreitet. In Schweden heißt die Zimtschnecke beispielsweise Kanelbulle, dort hat das süße Gebäck sogar einen eigenen „Tag der Zimtschnecke“. Ob Kaufland beim Vermarkten der Zimtschnecke in der eigenen Bäckerei deshalb durcheinander war, wird nur der Supermarkt selbst wissen.

In ihrem Prospekt gab es die Zimtschnecke bei Kaufland im Angebot für nur 59 Cent pro Stück zu kaufen. „Erhältlich bei unserer Bäckerei“, schrieb Kaufland dazu. Darunter gab der Supermarkt an, dass es sich bei der Zimtschnecke um ein „echt dänisches Gebäck aus weichem Hefesüßteig“ handelt. Um das ordentlich zu symbolisieren, druckte Kaufland die Flagge des Landes neben die Zimtschnecke. Leider war das aber nicht die dänische Flagge, wie wohl beabsichtigt, sondern die schwedische. Regelrechte Gruselfotos zeigte ein anderer Kunde aus seinem Kaufland.

„Echt dänisch, mit schwedischer Flagge“ – Kaufland blamiert sich im Prospekt

Obwohl sich die schwedische und dänische Flagge in ihrer Form sehr ähnlich sind, unterscheiden sie sich insbesondere durch ihre Farben. Während die schwedische Flagge, die im Kaufland-Prospekt abgebildet war, blau und gelb ist, ist die dänische Flagge rot und weiß. „Ach, Kaufland...“, schrieb der Post-Ersteller auf Facebook unter seinen Schnappschuss. „Echt dänisch, mit schwedischer Flagge“, machte sich eine Nutzerin in den Kommentaren lustig.

Schweden oder Dänemark: Mit einem peinlichen Fehler sorgte Kaufland auf Facebook für einige Lacher. © Facebook

Auch einem anderen Facebook-Nutzer fiel der Fauxpas von Kaufland in ihrem Prospekt bereits auf: „Genau das habe ich auch gedacht, [als] ich das Blatt vorhin durchschaute, peinlich.“ Der User musste jedoch zugeben, dass er nach dem Anblick „aber trotzdem Appetit auf eine Kanelbulle“ hatte. Ob Kaufland die falsche Flagge aufgedruckt hatte oder lediglich bei der Beschreibung das falsche Land nannte, wurde von Kaufland unter dem Facebook-Post nicht aufgelöst. Bei einem anderen Kaufland-Produkt gab es sogar Ärger aufgrund der Länder-Zugehörigkeit.