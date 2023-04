„Hä? Geh’ ich dann zu Rewe und sag: „Einmal wieder auffüllen?“ Kundin von Aufdruck völlig verwirrt

Von: Stella Henrich

Auf Dosen und Flaschen von Softgetränken steht meist viel. Nicht immer sind die Angaben für Verbraucher auf den ersten Blick verständlich. Nun hat eine Verbraucherin eine Cola-Flasche entdeckt und wundert sich.

München ‒ Viele von uns genießen gerne ein erfrischendes Softgetränk. Mitunter am bekanntesten ist dabei die Marke „Coca-Cola“. Das große Sortiment an unterschiedlichen Geschmackssorten und Diät-Variationen kann da schon ziemlich verwirrend sein. Aber diese Flasche des Markenherstellers, die die folgende Userin bei Rewe entdeckt und jetzt bei Twitter gepostet hat, ist tatsächlich so außergewöhnlich, dass sie sich zu Recht wundert.

Rewe-Kundin von Coca-Cola-Aufdruck verwirrt: Twitter-Usern gefällt die Idee

„Mehrwegflasche wiederbefüllbar“ – die Idee finden zwar einige Kommentatoren bei Twitter gut – „Fände ich ne gute Idee“ oder „Free Refill, das wäre schön“. Doch kann es tatsächlich sein, dass eine PET-Flasche im Handel wieder befüllt wird? Auf dem Label steht zwar Mehrwegflasche. Aber wer soll die Flasche für die Verbraucherin des Posts erneut auffüllen? Rätselhaft.

Grundsätzlich sind Mehrwegflaschen laut Umweltbundesamt umweltfreundlicher als Einwegflaschen. „Dies gilt umso mehr, je regionaler der Vertrieb und je höher die Zahl der Wiederbefüllungen sind.“ Dabei spiele es auch keine Rolle, ob es sich um Glas- oder PET-Mehrwegflaschen handele. Allerdings sei es schwieriger geworden, echte Mehrwegflaschen zu erkennen, erklärt das Bundesamt auf seiner Webseite. Mehrwegflaschen könnten Verbraucher teilweise am Logo „Mehrweg – Für die Umwelt“ oder am Blauen Engel erkennen. Das Mehrwegpfand beträgt gewöhnlich acht oder 15 Cent pro Flasche. Für Einwegflaschen hingegen fällt ein Pfand von 25 Cent pro Flasche an. Sie lassen sich durch das DPG-Symbol erkennen.

Rewe-Kundin von Coca-Cola-Aufdruck verwirrt: Verbraucherschützer kritisieren das Wirrwarr

Im Fall der Twitter-Userin hat es der Hersteller offenbar sogar ausdrücklich aufgedruckt, um Klarheit zu schaffen, um welche Art der Flasche - Einweg oder Mehrweg - es sich handelt. Denn leider haben „Mehrweg-Flaschen keine einheitliche Kennzeichnung“, kritisiert die Verbraucherzentrale NRW das Wirrwarr für die Verbraucherinnen und Verbraucher im Handel. „Früher mal war das Pfand ein eindeutiges Merkmal für Mehrweg-Verpackungen, ebenso konnte man nur Mehrweg-Fla­schen in Kästen kaufen. Heute ist beides auch für Einweg-Verpackun­gen möglich.“

Mehrwegflasche: Das müssen Verbraucher wissen Das Verpackungsgesetz schreibt seit dem 1. Januar 2019 vor, dass der Handel im Geschäft mit deutlich sicht- und lesbaren Informationsschildern darauf hinweisen muss, ob es sich um EINWEG- oder MEHRWEG-Getränkeverpackungen handelt. Für Mehrweg-Flaschen müssen Verbraucher im­mer Pfand bezahlen – egal, welches Getränk darin abgefüllt ist. Wenn Verbraucher die leere Flasche wieder im Ge­schäft abgeben, be­kommen sie laut Verbraucherschützern der Verbraucherzentrale NRW das Pfandgeld zurück. Die leeren Flaschen werden normalerweise zu­rück zum Ab­füller gebracht. Dort wer­den die Flaschen gespült und können dann wieder mit ei­nem Getränk befüllt wer­den. Es ist also absolut ungewöhnlich, was die Twitter-Userin da im Supermarkt entdeckt hat.

Dabei kommt es für die Verbraucher nicht nur bei den Flaschen immer wieder zur Verwirrung. Auch der Nutri-Score im Handel gehört dazu. Die Nährwertkennzeichnung für Lebensmittel steht schon länger bei Verbraucherschützern in der Kritik und soll daher künftig nach einem Bericht von Merkur.de anders berechnet werden, um bessere Ernährungsempfehlungen geben zu können.