Second Handy: Experten-Tipps zum Sparen mit gebrauchter Technik

Von: Jörg Heinrich

Gebrachte Smartphones lassen sich häufig nochmal aufbereitet, so werden sie zu Second Handys. (Symbolbild) © Lisa Ducret/dpa

Gebrauchte Technik kann eine gute Option sein, wenn man bei der Anschaffung eines neuen Handys richtig sparen will. Von Profis runderneuerte Geräte sind der neueste Trend.

München – Umweltschutz liegt im Trend, Sparen auch. Da ist es kein Wunder, dass wiederaufbereitete Technik wie Smartphones, Tablets oder Laptops immer gefragter ist. Das Stichwort lautet „refur-bished“ (runderneuert, überholt). Unter diesem Begriff bieten Händler wie backmarket.de oder swappie.de generalüberholte Geräte an, die (beinahe) so gut wie neu sein können, die aber deutlich weniger kosten als Neuware.

„Geld sparen und dabei nicht an Qualität einbüßen − das funktioniert auch bei Technik“, hat jüngst die Stiftung Warentest gelobt. Ihr Fazit: „50 Prozent Ersparnis ist möglich.“ Die tz beantwortet die wichtigsten Fragen zum Second Handy.

Second Handy: Wie läuft die Runderneuerung von gebrauchter Technik?

Die Anbieter beziehen aus verschiedenen Quellen mehr oder minder gebrauchte Geräte - zum Beispiel aus Rückgaben von Nutzern oder aus Reparaturfällen. Diese Geräte werden umfangreich geprüft, aufpoliert und bei Bedarf repariert. Bei iPhone-Spezialist „Swappie“ durchlaufen die Handys dabei einen 52-stufigen Prozess. Je nach Zustand werden sie dann in Kategorien wie „Fair“, „Sehr gut“ oder „Exzellent“ verkauft. Bei Swappie gibt es jetzt sogar die neue Klasse „Premium“ für optisch neuwertige Geräte mit 100 Prozent Akkukapazität. Jede Qualitätsstufe ist etwas teurer. So können Käufer genau bestimmen, ob einige Kratzer sie nicht stören oder ob sie mehr Geld für „Fast wie neu“ ausgeben wollen.

Gebrauchte Technik wiederaufbereiten – Wo gibt es Second Handys?

Bei Warentest hat gerade der französische Spezialist Backmarket mit der Gesamtnote 1,8 gewonnen. Unter backmarket.de gibt es alle einschlägigen Ap-ple-Geräte, aber auch Android-Handys, Windows-Laptops und mehr. Alternativen mit Noten zwischen 2,1 und 2,3 sind ebay.de/refurbished, rebuy.de, asgood-asnew.de, refurbishedstore.de und clevertronic.de. Besonders bei Ebay ist die Auswahl groß, vom Smartphone über den Staubsaugroboter bis zur Küchenmaschine. Die finnische Firma Swappie war nicht im Test, gilt aber als Top-Adresse für generalüberholte iPhones. Wer ein günstiges „Runderneuertes“ sucht, sollte bei mehreren Händlern vergleichen, die immer ganz unterschiedliche Angebote parat haben.

Second Handy: In welchem Zustand sind die gebrauchten und aufbereiteten Geräte?

Warentest war überwiegend zufrieden. Nur bei neun von 45 angekauften iPhones und Androids gab es über die Beschreibung hinaus optische oder technische Mängel. Auch die tz hat schon ein iPhone bei Backmarket gekauft - das dann praktisch neuwertig ausgesehen hat. Die Anbieter achten neben Optik und Technik in aller Regel auch darauf, dass die Akkus mindestens noch 80 Prozent der ursprünglichen Kapazität haben. Ansonsten wird eine neue Batterie eingebaut. Käufer erhalten Garantie wie ab Werk - von 12 Monaten (Backmarket) bis 36 Monaten (Swappie). Durch die Rückgabefristen, die auch hier beim Onlinekauf gelten, ist das Risiko also minimal.

Wie viel lässt sich durch den Kauf eines gebrauchten und aufbereiteten Handys sparen?

Backmarket nennt Kostenvorteile von maximal 70 Prozent gegenüber einem Neukauf. So extrem günstig ist es nur selten, aber die Einsparungen sind bemerkenswert. So kostet ein iPhone 13 von Ende 2021 mit 256 GB Speicher bei Apple aktuell neu 1019 Euro. Im unabhängigen Online-Handel sind es rund 920 Euro, bei Swappie im Zustand „Fair“ 709 Euro und bei Backmarket in der Qualitätsstufe „Gut“ ab 595 Euro. „Sehr gut“ kostet dort 675 Euro, „Hervorragend“ 720 Euro und „Erste Sahne“ 850 Euro. Wichtig: Farben und Ausstattungen liegen preislich oft sehr unterschiedlich. Wer hier flexibel ist, kann besonders viel sparen. So kann ein violettes iPhone im Zustand „Gut“ mehr kosten als ein weniger gefragtes weißes mit der besseren Bewertung „Wie neu“.

Gebrauchte Geräte aufbereiten und wiederverwerten: Wie profitiert die Umwelt?

Ganz enorm! Swappie spricht bei seinen generalüberholten iPhones von einem 78 Prozent geringeren CO2-Fußabdruck als bei einem Neugerät. Jedes Refurbished-Handy spart demnach im Schnitt 61,5 Kilo CO2-Emissionen ein. Expertin Anna Zagorksi vom Umweltbundesamt erklärt den Öko-Vorteil: „Die klimaschädlichen Treib-hausgase, die während der Lebensdauer eines Smartphones zusammenkommen, entstehen zum Großteil bei dessen Herstellung. Zum anderen stecken in elektronischen Geräten kritische Rohstoffe wie Kobalt, die oft unter extrem schlechten sozialen Bedingungen im globalen Süden abgebaut werden. Ein Handy länger zu nutzen, verringert also auch den Ressourcenverbrauch.“

Second Handy: Sollte ich mein ausgedientes Handy verkaufen oder abgeben?

Wer sein Ex-Handy beim Kauf eines neuen Smartphones in Zahlung gibt, bringt es zurück in den Kreislauf, schont die Umwelt und spart Ressourcen. 79 Prozent der Deutschen sind laut einer Umfrage bereit, ihr altes Smartphone zu verkaufen, aber nur 26 Prozent tun es - aus Bequemlichkeit oder aus dem Glauben, das Altgerät irgendwann noch zu brauchen. Aber das passiert so gut wie nie. „Damit die Kreislaufwirtschaft in Gang kommt, müssen mehr Menschen ihr altes Smartphone abgeben“, bittet Maurizio Heine, Deutschland-Chef von Swappie, das über seine Website auch Geräte ankauft. Angst, dass die Daten des ausrangierten Handys dann in falsche Hände kommen, muss übrigens niemand haben. Denn die Speicher werden bei der Wiederaufbereitung professionell und unwiderruflich gelöscht.

Nicht nur beim Handykauf an sich lässt sich Geld sparen, es gibt auch einige Tipps, wie sich der Akku schonen lässt, damit die Batterie länger hält.