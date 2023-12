Rätsel gelöst? So duschen Sie richtig – auf die Dauer kommt es an

Von: Michel Guddat

Manche springen nur kurz unter die Dusche. Andere genießen das warme Wasser in voller Länge. Doch wo liegt die goldene Mitte?

Kassel – „Raus aus der Dusche“, ruft die Mutter in das Bad. Viele kennen diese Situation. Gerade Kinder lieben es, unter warmem Wasser zu stehen, ein wenig zu plantschen und zu spritzen. Vor allem in kalten Jahreszeiten ein herrliches Gefühl. Aber auch Erwachsene genießen es, nach einem anstrengenden Tag unter der Dusche zu stehen und das Wasser über sich laufen zu lassen. Minutenlang. Und das teilweise sogar mehrmals am Tag.

Doch es gibt auch die andere Seite, die darauf schwört, nur kurz unter den Duschkopf zu springen, und sich kalt abzubrausen. Aber aufgepasst, unter der Brause warten überraschend viele Stolperfallen.

Sicherlich kommt es auf die individuellen Bedürfnisse und den Hauttyp an. Doch was wird empfohlen, dass es der Haut nicht schadet und trotzdem hygienisch sauber wird? „Wer zu lange und zu heiß duscht, schrubbt die natürliche Schutzschicht von der Haut“, berichtet das Verbraucherportal chip.de.

Zu langes Duschen kann zu Entzündungen führen – zu kurzes Duschen zu Pilzinfektionen

Denn die Haut kann sich durch die ständige Belastung nicht erholen, wird trocken und anfällig, da die eigene Schutzbarriere entfernt wird. Oft kann dies zu Ekzemen führen. Dies sind entzündliche Veränderungen der Haut und treten in Form von Rötungen, Bläschen oder Knötchen auftreten. Ekzeme sind in der Regel nur lästige und unangenehme Begleiter und nicht gefährlich. Ein Arzt sollte trotzdem aufgesucht werden.

Zu kurz zu duschen ist wiederum das andere Extrem. Wer schnell unter die Dusche springt, und „nach ein paar seifigen Handgriffen schon wieder draußen ist, schafft es nicht, den Schmutz richtig wegzubekommen“, heißt es. Hier besteht die Gefahr, dass sich Pilzinfektionen bilden. Am Bekanntesten ist der Fußpilz oder Kopfschuppen.

„Die Haut wäre sicher dankbar, wir würden ab und zu auf eine Dusche verzichten“

Auch die Dermatologin und Fachärztin Daniela Kleeman verrät: „Viele duschen heute täglich oder sogar mehrmals am Tag. Die Haut wäre sicher dankbar, wir würden ab und zu verzichten. Beim Duschen gilt, nicht zu oft, nicht zu heiß und nicht so lang“, so Kleeman.

Die optimale Duschdauer beträgt laut Experten acht bis zehn Minuten. Der Body&Health-Kanal der Schweizer Illustrierten empfiehlt zudem ein 20-sekündiges Abduschen mit kaltem Wasser als Abschluss. Auch wenn dies für einige Menschen viel Überwindung kostet, bringt es Vorteile: Es sorgt „für einen Frischekick, baut Stress ab, kurbelt die Durchblutung an und lindert Muskelschmerzen nach dem Training“. Zudem wird die Haut gestrafft und die Haare erhalten einen natürlichen Glanz.

Richtige Duschroutine: Erst Haare, dann Körper und zum Schluss das Gesicht

Nivea, Hersteller und Verkäufer von Hautpflegeprodukten, rät zu folgender Duschroutine: Um Spliss oder stumpfen Haaren vorzubeugen, gilt es den Haaren zuerst die Aufmerksamkeit zu schenken. Dann sollte die Körperpflege folgen. Hier empfiehlt sich bei trockener und empfindlicher Haut ein sparsamer Gebrauch von Pflegeprodukten.

Und zu guter Letzt kommt das Gesicht. Denn dann sind die Poren durch die Wärmeeinwirkung des Wassers geöffnet und die Gesichtspflege kann auf die sensible Gesichtshaut einwirken. (mg)