Tee-Fan entdeckt bei „Teekanne Alpenkräuter“ ein Sternchen – und traut seinen Augen nicht

Was auf der Packung steht, sollte auch drin sein. Das dachte sich ein Tee-Trinker und wurde eines Besseren belehrt. Seinen Ärger teilen nicht alle.

München – Tee gilt als ein sehr gesundes Produkt. Wenn er nicht gerade von einem Rückruf betroffen ist, kann das Heißgetränk der Gesundheit förderlich sein. Eine bestimmte Sorte Tee kann zum Beispiel gegen eine Erkältung helfen.

Tee-Fan entdeckt bei „Teekanne Alpenkräuter“ ein Sternchen – und kann den Grund kaum glauben

Die Auswahl an Tee ist in Supermärkten und Discountern oder Fachgeschäften enorm groß. Ein User von X (ehemals Twitter) teilte nun seine Tee-Erfahrung im Netz. Er entschied sich seinem Tweet zufolge für ein Produkt der Marke Teekanne aus der Serie „Four Senses“ (deutsch: Vier Sinne) – mit dem Namen „Alpenkräuter“. Ob ihm die zubereitete Kräuterteemischung letztlich schmeckte oder nicht, wird aus dem Beitrag nicht ganz klar. Wohl aber, dass ihm ein entscheidendes Detail an dem Tee auffiel, welches ihn offenbar ziemlich irritierte.

Ein fast unscheinbares Sternchen hinter dem Wort Alpenkräuter auf der Rückseite der Verpackung machte der Tee-Fan aus. Und staunte nicht schlecht, als er wenige Zeilen darunter las, was sich dahinter verbarg. Ein kurzer, aber eindeutiger Hinweis: „Kräuter stammen nicht aus den Alpen“, war dort zu lesen. „Jetzt neu! Alpenkräuter nicht aus den Alpen“, schrieb der User süffisant zu seinem Tweet.

Tee-Entdeckung sorgt für Verwunderung: „Jetzt frage ich mich, woher die Alpenmilch kommt“

Die Reaktionen im Netz auf diese Entdeckung ließen nicht lange auf sich warten. Dabei gingen die Meinungen etwas auseinander. „Die verwendeten Kräuter sind für die Alpen typisch“, zitierte ein Nutzer die Beschreibung auf der Tee-Verpackung. Und ergänzte ironisch eine der Zutaten: „Lemongras“. Das stammt in der Tat nicht aus den Alpen, dessen Herkunft wird vielmehr der Region rund um Indien zugeschrieben. „Vermutlich auch keine Kräuter, eher Duftstoffe“, witzelte ein anderer. „Jetzt frage ich mich, woher die Alpenmilch kommt...“, gab ein weiterer User zu bedenken.

An anderer Stelle wurde darauf hingewiesen, dass Begrifflichkeiten rund um Lebensmittel nicht immer auf deren Zutaten schließen lassen. „Im Leberkäse ist auch keine Leber“, hieß es. Oder auch „Wiener Schnitzel kommen auch selten aus Wien“ und „Frankfurter kommen jetzt auch nicht aus Frankfurt“. Ein User ergänzte fachkundig: „Steirisches Kürbiskernöl stammt auch nicht aus der Steiermark (darf nämlich aus niederösterreichischen Kürbiskernen in burgenländischen Ölmühlen gepresst werden – wird auch so produziert).“

Kräuter stammen nicht aus den Alpen: Auch Verständnis für Tee-Hersteller

Wieder andere Nutzer fanden den Vorfall derweil gar nicht so dramatisch. Und nahmen den Hersteller ein wenig in Schutz. „Ich find das nicht so schlimm, wie hier angeprangert. Es wird offen dazu gestanden, sogar begründet (hoher Mengenbedarf)“, meinte einer und bezog sich dabei auf die Beschriftung der Verpackung: „Und außerdem liegt‘s ja auch auf der Hand, wenn man sich fünf Sekunden mit der Thematik befasst.“ Eine Nutzerin schrieb: „Die schreiben es wenigstens drauf. Es gibt z.B. keine Piemontkirschen – die stammen aus Deutschland und sind Sauerkirschen.“ Ein anderer urteilte: „Wenigstens ehrlich.“

Eine Sprecherin von Teekanne Deutschland erklärte auf Anfrage von IPPEN.MEDIA, dass sich das Produkt „seit einigen Jahren nicht mehr im Sortiment von Teekanne Deutschland befindet“. In Österreich wird der „Four Senses Alpenkräuter“-Tee aber noch verkauft. Eine Anfrage an Teekanne Österreich, warum sich das Unternehmen dazu entschieden hat, die Kräuter für die Teesorte Alpenkräuter nicht aus den Alpen zu beziehen, blieb vorerst unbeantwortet.

Nicht immer hält die Verpackung, was der Inhalt verspricht. Die Aufschrift auf Produkten lässt den Verbraucher manchmal etwas ratlos zurück. So wie kürzlich einen Lidl-Kunden, der nach dem Blick auf eine Packung Käse-Sticks eine naheliegende Frage stellte.