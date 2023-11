Sensitive Zahnpasta bei Öko-Test – die beliebtesten Marken sind schädlich

Von: Deborah Baran

Drucken Teilen

Sensitive Zahnpasta wird von Öko-Test in Ausgabe 2023/12 untersucht. Dabei fällt neben bekannten Marken wie Blend-A-Med und Elmex auch die Naturkosmetik-Zahncreme durch.

Öko-Test prüfte 24 Sensitive Zahnpasta-Marken. (Weitere Testberichte gibt es hier.)

6 Zahncremes vom Supermarkt und Drogerien bekommen die Bestnote „sehr gut“.

Die marktführenden Zahnpasta-Marken enttäuschen auf ganzer Linie.

Sowohl kalte als auch heiße Getränke lösen Schmerzen an den Zähnen aus? Gerade bei empfindlichen Zähnen sollte extra Sensitive Zahnpasta den Schmerz lindern und den Mundraum nicht noch weiter reizen. Öko-Test hat in der Untersuchung der Sensitive Zahncremes nun herausgefunden, dass viele der beliebtesten Marken in Deutschland genau dies aber tun. Außerdem sind Zahncremes mit dem Naturkosmetik-Zertifikat negativ aufgefallen, weil diese auf wichtigen Kariesschutz verzichten, berichtet HEIDELBERG24.

Besonders bekannte Marken wie Blend-A-Med, Oral-B und Elmex enttäuschen im Test

Natriumlaurylsulfat ist ein aggressives Tensid, das in den marktführenden Marken wie Blend-A-Med, Oral-B, Elmex und Sensodyne enthalten ist. Es reinigt zwar, aber greift auch die Mundschleimhäute an und begünstigt Aphthen, schmerzhafte Entzündungen – ein Nebeneffekt der bei einem ohnehin empfindlichen Mundraum sehr unwillkommen ist.

Zudem sind diese Marken deutlich teurer als die besseren Alternativen. Den vollständigen Testartikel der Sensitive Zahnpastas bei Öko-Test gibt es kostenpflichtig hier. Die Test-Verlierer im Überblick:

Blend-A-Med Pro Sensitiv Fluorid Zahncreme: Note „ungenügend“

Parodontax Zahnfleisch + Sensititvität & Frischer Atem: Note „ungenügend“

Lacalut Sensitiv Remineralisierung & Sanftes Weiss Zahncreme: Note „ungenügend“

Die besten Sensitive Zahnpastas sind laut Öko-Test vom Discounter und der Drogerie: von Aldi bis dm sehr gut

Erfreulich ist jedoch, dass die günstigen Zahncremes vom Discounter, Supermarkt und der Drogerie nicht nur günstig – 0,51 Euro für 75 Milliliter, sondern auch sehr gut sind. So konnten Marken von Kaufland, Lidl, Aldi, dm, Rossmann und Müller die Bestnote „sehr gut“ abstauben.

Sie schneiden nicht nur mit den Inhaltsstoffen sehr gut ab, sondern werden auch gelobt für ihre positive Wirkung auf den Schutz von empfindlichen Zähnen. Kürzlich war Bleaching Zahnpasta im Test von Stiftung Warentest, die Ergebnisse gibt es hier. Die Sensitive Zahncreme-Gewinner im Überblick:

Sensident Zahncreme Sensitiv, Müller: Note „sehr gut“

Eurodont Sensitive, Aldi: Note „sehr gut“

Dontodent Sensitive Zahncreme, Dm: Note „sehr gut“

Auch die zertifizierte Naturkosmetik-Zahncreme kann Öko-Test nicht überzeugen

5 von 6 getesteten Sensitive Zahncremes mit Naturkosmetik-Zertifikat wie Weleda oder Dr. Hauschka enthalten kein Fluorid – obwohl dies eindeutig als wirksamer Schutz vor Karies belegt ist. Deshalb sollten die Zähne täglich mit Zahnpasta geschrubbt werden, die mindestens 1.000 Milligramm Fluorid pro Kilogramm enthält, so Öko-Test.

Angst vor Fluorid ist unbegründet, da es nur in sehr großen Mengen schädlich ist – wie viele Dinge im Leben. Um tatsächliche Vergiftungen zu erleiden, müsste ein erwachsener Mensch drei Tuben Zahncreme mit der Maximalkonzentration an Fluorid schlucken. Mit Zahnpasta kann man außer Zähne allerdings auch noch andere Dinge putzen. (db)