Tinder kündigt neues Abo-Modell an – mit Premium-Service für ausgewählte Nutzer

Von: Vivian Werg

Teilen

Der Markt bei Online-Dating-Apps ist hart umkämpft. Tinder führt ein teures Premium-Abo ein und will ausgewählten Usern „die exklusivste VIP-Erfahrung sicherstellen“.

Kassel – In der Welt der Dating-Apps ist die Auswahl mittlerweile groß. Auf Bumble, Lovoo, Parship, Tinder und Co. suchen immer mehr Menschen online nach einem Partner, einem Rendezvous oder einfach netter Gesellschaft. Dabei machte die beliebteste Dating-Plattform Tinder das sogenannte „Swipen“ (zu Deutsch „Wischen“) zum Massenphänomen.

Auf der Dating-App fündig zu werden, ist oft aber gar nicht so einfach. Manchmal kann eine lange Suche auch zu einem Dating-Burnout führen. Um ihre Suche und Chancen zu verbessern, sind viele Tinder-Nutzer bereit, durch zusätzliche kostenpflichtige Features, mehr zu zahlen. Jetzt führt das US-Unternehmen ein neues Abo-Angebot ein – das mit Abstand teuerste.

Die beliebteste Dating-Plattform führt neues Abo-Angebot ein – das mit Abstand teuerste. (Symbolfoto/Foto-Montage) © Imago/Foto-Montage

Tinder: Das sind die Kosten für das Premium-Abo Tinder Select

Mit Tinder Plus, Tinder Gold und Tinder Platin existieren bereits drei Abo-Angebote. Mit Tinder Select setzt das US-Unternehmen jetzt noch einen drauf: Tinder bietet seinen aktivsten Nutzern ein Abo für 500 Dollar pro Monat oder 6000 Dollar pro Jahr an, berichtet das Nachrichtenunternehmen Bloomberg.com. Das neue Premium-Abo ist allerdings nur für eingeladene Gäste und beinhaltet Funktionen wie eine exklusive VIP-Suche, die derzeit nicht in den bestehenden kostenpflichtigen Tarifen enthalten ist, so das Unternehmen.

„Wir wissen, dass es eine Untergruppe von sehr engagierten und aktiven Nutzern gibt, die eine effektivere und effizientere Art der Kontaktaufnahme bevorzugen“, zitiert Bloomberg Mark Van Ryswyk, Chief Product Officer bei Tinder. „Und so haben wir in den letzten Monaten umfangreiche Tests und Feedback mit dieser Zielgruppe durchgeführt, um ein völlig neues Angebot zu entwickeln“, so Van Ryswyk weiter.

Neues Premium-Abo bei Tinder: Diese Modelle gibt es schon und das bietet Tinder Select

Während Tinder Plus unbegrenzte Likes verspricht und Nutzer mit dem Reise-Feature über die Grenzen des Standorts hinaus überall chatten und matchen können, wird bei Tinder Gold vor allem Zeit gespart, in dem man direkt sieht, wer einem ein Like gegeben hat. Gleichzeitig hebt man sich durch „Super-Likes“ von der Masse ab und erhält einmal pro Monat einen „Boost“, wodurch man für 30 Minuten eines der Top-Profile in der Umgebung wird.

Tinder Platin krönt das Ganze noch mit „Priority Likes“ und User können bereits vor dem Match Nachrichten verschicken. Eine Studie zeigte jedoch, dass die meisten Nutzer bereits in einer Beziehung sind und kein ernsthaftes Interesse am Dating haben.

Tinder Select hingegen bietet Zugang zu folgenden Vorteilen:

Direktnachrichten: Bis zu zweimal pro Woche können Nutzer jemandem eine Nachricht senden, ohne vorher ein Matching durchführen zu müssen. Eine Direktnachricht kann nur über die Registerkarte „Gesendete Likes“ gesendet werden. Einige Nutzer können sich aber gegen den Empfang von Direktnachrichten entscheiden.

Bis zu zweimal pro Woche können Nutzer jemandem eine Nachricht senden, ohne vorher ein Matching durchführen zu müssen. Eine Direktnachricht kann nur über die Registerkarte „Gesendete Likes“ gesendet werden. Einige Nutzer können sich aber gegen den Empfang von Direktnachrichten entscheiden. Skip the Line: Personen, denen Sie gefallen, sehen Ihr Profil im „Gefällt mir“-Raster, auch wenn Sie kein Gold- oder Platin-Tinder-Abo haben. Ihr Profil bleibt außerdem sieben Tage lang in der „Gefällt mir“-Liste priorisiert.

Personen, denen Sie gefallen, sehen Ihr Profil im „Gefällt mir“-Raster, auch wenn Sie kein Gold- oder Platin-Tinder-Abo haben. Ihr Profil bleibt außerdem sieben Tage lang in der „Gefällt mir“-Liste priorisiert. Sonderstatus : Optionales SELECT Abzeichen zeigt die Mitgliedschaft an. Wenn Nutzer nicht daran interessiert sind, dieses Abzeichen dem Profil hinzuzufügen, können sie es in den Einstellungen deaktivieren.

: Optionales SELECT Abzeichen zeigt die Mitgliedschaft an. Wenn Nutzer nicht daran interessiert sind, dieses Abzeichen dem Profil hinzuzufügen, können sie es in den Einstellungen deaktivieren. Select-Modus: Sehen Sie die begehrtesten Profile von Tinder und werden Sie von Ihnen gesehen, damit Sie mehr außergewöhnliche Verbindungen genießen können.

Sehen Sie die begehrtesten Profile von Tinder und werden Sie von Ihnen gesehen, damit Sie mehr außergewöhnliche Verbindungen genießen können. VIP-Erlebnis: Die Mitgliedschaft ist auf weniger als 1 Prozent der Nutzer beschränkt. Dadurch wird die exklusivste Erfahrung sichergestellt.

Die Mitgliedschaft ist auf weniger als 1 Prozent der Nutzer beschränkt. Dadurch wird die exklusivste Erfahrung sichergestellt. Early access: Als Erster die speziellen neuen Funktionen vorab testen.

Als Erster die speziellen neuen Funktionen vorab testen. Quelle: Tinder.com

Aber: Die Vorteile der Select-Mitgliedschaft sind nur in der Tinder-App verfügbar, nicht auf Tinder.com. Diese lässt sich aber parallel auch mit den anderen drei bereits bestehenden Abonnements kombinieren.

Tinder: So können Sie sich für eine Select-Mitgliedschaft bewerben

Nach Angaben des US-Unternehmens kann man sich für eine Select-Mitgliedschaft bewerben. Dafür sollte das Profil folgende Bedingungen erfüllen:

Mindestens fünf Interessen angeben

Vier Bilder

Eine Kurzbiografie von mindestens 15 Zeichen

Ein Beziehungsziel angeben

Ein verifiziertes Foto haben

Die Tinder-Muttergesellschaft Match Group Inc. hat Erfahrung mit hochpreisigen Abonnements für einige Nutzer. Im vergangenen Jahr kaufte sie Bloomberg zufolge The League, eine Dating-App, die nur auf Einladung funktioniert und sich an „ehrgeizige, karriereorientierte Singles“ richtet. The League hat einen VIP-Plan, der 1000 Dollar pro Woche kostet.

Tinder Select: US-Unternehmen plant weitere Änderungen in diesem Jahr

Gary Swidler, Präsident der Match Group, sagte auf einer Konferenz Anfang des Monats, dass er davon ausgehe, dass Tinder Select nur „eine relativ kleine Menge neuer zahlender Nutzer“ anziehen wird, aber „einen signifikanten Einfluss auf die Einnahmen haben werde“. Das Unternehmen plant weitere Änderungen in diesem Jahr, insbesondere um die Nutzer der Generation Z anzulocken. Dazu gehört nach Aussagen von Bernard Kim, Chief Executive Officer der Match Group, auch eine Produktauffrischung für Tinder.

Immer wieder locken gefälschte Tinder-Profile in teure Abo-Fallen oder Nutzer geraten an sogenannte Tinder-Schwindler. Die Verbraucherzentrale gibt dazu hilfreiche Tipps, wie man nicht in die Kostenfalle tappt. (Vivian Werg)