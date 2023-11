Rückruf von „funny frisch“: Allergiker sollten aufpassen

Von: Simon Stock

Drucken Teilen

Allergiker sollten gut aufpassen: Ein Produkt der beliebten Snack-Marke „funny frisch“ ist derzeit von einem Rückruf betroffen.

Hamm - Ein Fernsehabend ohne Knabberzeug ist möglich, aber sinnlos. Chips, Flips oder Cracker gehören einfach dazu. Bei einem bestimmten Snack der beliebten Marke „funny frisch“ müssen Verbraucher aber aufpassen, denn er ist aktuell von einem Rückruf betroffen. Er könnte eine Zutat enthalten, die nicht auf dem Etikett steht, berichtet wa.de.

Produkt „funny-frisch goldfischli Original“ Hersteller Intersnack Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 26.08.2024 Los-Kennzeichnung LA.212 38C Grund für den Rückruf nicht deklarierte Zutat

Rückruf von „funny-frisch goldfischli“: Snack könnte Milch enthalten

Der Snack-Hersteller Intersnack SE mit Sitz in Köln in Nordrhein-Westfalen ruft aktuell „funny-frisch goldfischli Original“ in der 100-Gramm-Packung zurück. Der Grund für die Aktion: In wenigen Packungen des vom Markt genommenen Produkts wurden „irrtümlich zusätzlich zum eigentlichen Produkt Cracker abgefüllt, die Milch enthalten“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens, das nicht nur mit funny frisch, sondern auch mit anderen bekannten Marken wie Chio, Pom-Bär oder Ültjes am Markt vertreten ist.

Nach Hersteller-Angaben ist die Ware zwar von einwandfreier Qualität, weil aber die Zutat Milch nicht auf der Verpackung deklariert ist, könnten nichtsahnende Allergiker gesundheitliche Probleme bekommen. „Von allen anderen Personen kann das Produkt bedenkenlos verzehrt werden“, heißt es.

Eine bestimmte Charge von „funny-frisch goldfischli Original“ ist von einem Rückruf betroffen. © Intersnack/Hersteller

Kunden, die an einer Milcheiweißallergie oder Lactose-Intoleranz leiden, sollten also genau hinschauen, welche Chargennummer und welches Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) auf der goldfischli-Tüte steht, die sie im Supermarkt gekauft haben. Die vom Rückruf betroffenen Tüten tragen die Chargennummer LA.212 38C und das MHD 26.08.2024. Diese Information befindet sich auf der Rückseite links oben auf der Verpackung.

Rückruf von „goldfischli“: Mögliche gesundheitliche Probleme für Allergiker

Intersnack SE bittet die Verbraucherinnen und Verbraucher, ein Foto des betroffenen Produkts - auf dem die Chargennummer ersichtlich ist - an den Verbraucherservice zu schicken. „Selbstverständlich wird das erworbene Produkt ersetzt“, schreibt das Unternehmen. Der Verbraucherservice von „funny frisch“ ist unter der Telefonnummer 02642/997230 zu erreichen.

Der Discounter-Gigant Aldi handelte nach einem erschreckenden Testbericht konsequent und verbannte einen Tee aus seinen Regalen. Lidl ruft spanische Trauben zurück. Darin wurden Spuren von Pflanzenschutzmittel gefunden. In Filialen von Rewe und Kaufland in einigen Bundesländern wurde eine Wurst verkauft, die gesundheitliche Probleme auslösen kann.