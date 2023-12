„Würde nicht auf Tomaten kommen“: Konservendosen im WDR-Test - Klassiker fällt durch

Von: Sandra Sporer

Dosenravioli von Maggi haben Nostalgie-Faktor. Im Konservendosen-Check des WDR schafften sie es jedoch nicht aufs Siegertreppchen. © Markus Mainka/IMAGO

Dosenravioli sind vielen schon seit Kindertagen bekannt. Aber welche Marke ist die beste? Ein Blind-Test lieferte ein verblüffendes Ergebnis.

Kassel – Die ersten Dosenravioli von Maggi gingen am 14. Mai 1958 vom Band. Damit ist das Kult-Produkt dieses Jahr 65 Jahre alt geworden. Und auch wenn es inzwischen eher in Single- und Studentenhaushalten oder auf Campingplätzen zu finden ist, sind für viele schöne Kindheitserinnerungen damit verbunden. Dieser Nostalgie-Faktor beeinflusst natürlich auch das Kaufverhalten und so greifen wahrscheinlich viele automatisch beim Dosenravioli-Kauf zu Maggi.

Dass das jedoch nicht unbedingt die beste Wahl ist, zeigt eine blinde Verkostung, die der WDR im Rahmen der Sendung „Servicezeit“ durchgeführt hat.

Vier Ravioli-Sorten aus Konservendosen im Check: Blindverkostung liefert deutliches Ergebnis

Ins Rennen geschickt wurden vier verschiedene Dosenravioli unterschiedlicher Hersteller. Vertreten waren neben dem Klassiker von Maggi unter anderem ein Discounter-Produkt aber auch eine vegane Option.

Diese Produkte wurden getestet:

la finesse Ravioli mit Tomatensauce (Aldi Nord) – Preis pro Kilogramm: 2,11 Euro

Maggi Ravioli in Tomatensauce mit fleischhaltiger Füllung – Preis pro Kilogramm: 3,74 Euro

Rewe Bio + vegan Gemüseravioli in Gemüse-Tomatensauce – Preis pro Kilogramm: 5,72 Euro

Ökoland Ravioli in Tomatensauce mit feiner Fleischfüllung – Preis pro Kilogramm: 9,48 Euro

Verkoster waren eine Gruppe Dauercamper von einem Campingplatz am Niederrhein. Sie probierten nacheinander jedes der Produkte in einer Blindverkostung und stimmten anschließend für ihren Favoriten ab. Der Klassiker von Maggi erlebte dabei eine herbe Niederlage – keiner der Tester wählte ihn als seinen Favoriten. Ebenso verhielt es sich beim günstigen Discounter-Produkt.

Desaster für Maggi-Ravioli – Platz eins geht an vegane Dosenravioli

„Hätte ich die Augen zu, ich würde hier nicht auf Tomaten kommen“, lautet das vernichtende Urteil einer Verkosterin beim Probieren der Maggi-Dosenravioli. Ein anderer Tester stimmt ihr zu: „Das schmeckt eher nach Geschmacksstoffen.“ Generell sagte die Sauce keinem der Tester zu. Nur ein kleines Lob gab es: „Der Teig von der Pasta ist eigentlich sehr gut.“ Damit allein konnte das Maggi-Produkt jedoch niemanden überzeugen.

Am Ende fiel das Urteil sehr einstimmig aus. Alle Tester bis auf einen entschieden sich für das dritte Produkt im Test und somit unwissentlich für die vegane Option. „Die Soße war bisher mit Abstand die beste“, lobte einer der Tester. Einer anderen gefiel insbesondere, dass in der Tomatensauce „auch ein bisschen Gemüse noch mit drin ist.“ Auch die üppige Füllung wurde mehrfach positiv erwähnt.

Wer Ravioli mal etwas anders zubereiten will, sollte es einmal mit einer Ravioli-Lasagne probieren. Zu oft sollte Essen aus Konservendosen allerdings nicht auf den Tisch kommen, denn durch die Dosen kann das Hormongift Bisphenol A (BPA) in die Lebensmittel und somit den Körper gelangen. Erst diesen Sommer erregte ein Dosentomaten-Test von Ökotest diesbezüglich Aufmerksamkeit – fast alle getesteten Produkte enthielten BPA. (sp)