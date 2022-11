Shell-Kundin irritiert: „Gratisfeuerzeug bei ner Stange Zigaretten kostet jetzt – wie viel, seht Ihr selbst“

Von: Armin T. Linder

Eine Shell-Kundin machte einen skurrilen Kassenbon aus ihrer Tankstelle öffentlich. Demnach koste das Grastisfeuerzeug jetzt Geld. Doch es gibt eine naheliegende Erklärung.

Kempen - Zigaretten-Konsumenten kennen den Brauch: Wer gleich eine ganze Stange der höchst ungesunden Glimmstängel kauft, bekommt ein Feuerzeug kostenlos dazu. Eine skurrile Erfahrung machte nun aber eine Shell-Kundin in NRW. Sie beschwerte sich öffentlich via Facebook und markierte die Tankstellen-Kette. Denn auf ihrem Kassenbon steht, dass das Gratisfeuerzeug mit einem Cent zu Buche schlage.

„Shell Deutschland... alter Schwede... nicht Euer Ernst“, schreibt sie. „Das klassische Gratisfeuerzeug bei ner Stange Zigaretten heißt zwar noch so, ist es aber nicht mehr. Es kostet jetzt. Wie viel, seht selbst.“ Nun dürfte es ihr weniger um den einen Cent gehen als vielmehr ums Prinzip. „Liebe Shell, meint Ihr nicht, dass der Ausdruck des Kassenbons und die Zeit der Kassiererin dafür schon mehr kostet als dieser eine Cent?“

Shell: „Gratisfeuerzeug“ auf Bon von Tankstelle für 1 Cent - Nutzer reagieren

Shell antwortet innerhalb der ersten zwei Tage nicht auf das Posting. Das aber Dutzende Likes und Kommentare sammelt. Manche ärgern sich einfach nur. „Nicht zu fassen. Sie werden immer bekloppter“, meckert eine Nutzerin. „Ich glaube manche Dinge echt nicht mehr ... und dann womöglich noch 1/2 m von dem teuren Thermopapier ausgedruckt, was auch noch umweltschädlich ist“ eine andere. „Wenn es nicht so traurig wäre, würde man lachen“, heißt es ebenfalls. Wussten Sie, dass es auch bei Aldi einen 1-Cent-Artikel gibt?

Andere gehen sachlicher an die 1-Cent-„Gratisfeuerzeug“-Entdeckung ran - und versuchen, die Hintergründe zu erklären. „Wird um die Inventarerfassung gehen und 0,00 EUR vermutlich nicht programmierbar“, unkt eine Nutzerin. Ein weiterer schreibt: „Es darf kein Feuerzeug für 0,00 € beigegeben werden. Das Feuerzeug hat einen Wert, wir sagen € 0,44. Wenn der Betreiber das Feuerzeug kostenlos beigibt, dann reduziert sich der Preis der Zigaretten um diesen Betrag. Dann verkauft die Marke XY die Zigaretten billiger, und das ist dann unlauterer Wettbewerb und ist verboten. Daher der günstige Verkauf für € 0,01 . Hoffe, ich konnte es verständlich aufklären.“

Der Kommentar eines weiteren Users, der nach eigenen Angaben Rechtswissenschaften studiere, geht in die ähnliche Richtung: „Liegt einfach daran, dass Zigaretten nicht rabattfähig sind. Man kann daher also keinen Mengenrabatt bei Zigaretten geben und eben auch keine Draufgaben in Form von kostenlosen Feuerzeugen. Das Feuerzeug für einen Cent verkaufen ist aber derzeit möglich, wenn auch rechtlich grenzwertig.“

Shell-„Gratisfeuerzeug“ für 1 Cent? Grund liegt wohl im Tabaksteuergesetz

Tatsächlich steht in Paragraph 26 im Tabaksteuergesetz (TabStG) geschrieben: „Der Händler darf bei der Abgabe an Verbraucher auch keine Gegenstände zugeben und die Abgabe nicht mit dem Verkauf anderer Gegenstände koppeln." Die Praxis der Shell-Tankstelle, ein Feuerzeug für einen Cent separat abzurechnen, dürfte also darin begründet liegen. Ob es sich beim 1-Cent-„Gratisfeuerzeug" um einen Einzelfall bei dieser Tankstelle handelt? tz.de fragt natürlich bei Shell an und ergänzt eine eventuelle Stellungnahme.