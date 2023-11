„Teurer und gestreckt?“: Enttäuschter Kunde vermutet Schrumpflation bei Whiskey-Likör

Von: Sandra Sporer

Jetzt wir schon am Alkohol gespart. Das dachte sich wohl ein Kunde und postete ein Bild seines Fundes online. Die Sache ist jedoch etwas komplexer.

München – Das Thema Shrinkflation (auf Deutsch: Schrumpflation) ist seit dem deutlichen Anstieg der Lebensmittelpreise besonders aktuell. Immer wieder schrauben Hersteller die Menge eines in einer Packung enthaltenen Produktes herunter, ohne dass dies auf den ersten Blick ersichtlich ist. Und das bei gleichbleibendem oder sogar höherem Preis. So verringerte etwa Haribo die Größe seines Maxipacks, sodass dieses fast genauso viel Inhalt hatte wie die Standardgröße. Eines ganz gewieften Tricks soll sich der Whiskey-Hersteller Jim Beam bedient haben, meint ein Kunde. Allerdings gibt es wohl noch eine andere Erklärung.

Schrumpflation oder Versehen? Diese Frage stellte sich ein Lidl-Kunde, denn der Alkoholgehalt von Produktbild und -beschreibung stimmte nicht überein. © Screenshot/Reddit

Alkohol mit zu wenig Alkohol – enttäuschter Kunde macht Schrumpflation dafür verantwortlich

Dass Produktbilder nicht immer realitätsgetreu sind, wissen die meisten. Dennoch ist nachvollziehbar, dass ein Kunde stutzig wurde, als er feststellte, dass der Alkoholgehalt auf der Flasche und der Produktbeschreibung unterschiedlich waren. Auf dem Bild ist der Alkoholgehalt der Flasche Jim Beam Red Stag Black Cherry mit 40 Prozent angegeben. In der Produktbeschreibung darunter ist dann jedoch plötzlich nur noch von 32,5 Prozent die Rede.

Der Mann vermutete dahinter einen Fall von Schrumpflation – und postete einen Screenshot des Listings aus dem Lidl-Onlineshop auf Reddit. Sein enttäuschtes Fazit: „Heute aufgefallen, dass das irgendwie lasch schmeckt, kurz gegoogelt und tja … teurer und gestreckt?!“

Aufklärung in den Kommentaren: Versehen statt Schrumpflation

Ein Kommentator kann seinen Frust gut nachempfinden. Er schreibt: „Weniger Alkohol im Alkohol. Zeit für einen Kreuzzug“ - sicherlich nur halb ernst gemeint. Allerdings spricht einiges dafür, dass es sich hier weder um Schrumpflation noch um eine absichtliche Täuschung handelt.

So meint ein Nutzer: „Ich vermute, da wurde das gleiche Produktbild für verschiedene Sorten verwendet, und in der Beschreibung steht's dann korrekt. Auf der gelieferten Flasche ist es mit Sicherheit richtig gekennzeichnet.“ Ein weiterer Kommentar bestätigt dies: „Hab's mal gegoogelt (...). Es gibt zwei Varianten, eine mit 40% und eine mit 32,5%.“

Das zweite Produktbild im Lidl-Online-Shop zeigt eine Flasche mit der passenden Angabe beim Alkoholgehalt. © Screenshot/Lidl

Dafür spricht auch das zweite Produktbild im Online-Shop von Lidl. Auf diesem ist eine Flasche abgebildet, auf der der Alkoholgehalt wie in der Beschreibung mit 32,5 Prozent angegeben ist. In diesem Fall handelt es sich also höchstwahrscheinlich nicht um einen Täuschungsversuch. Ein anderer Vorfall bei Edeka sorgte aufgrund seiner Rechtfertigung für Spott.

So erkennen Sie als Kunde Schrumpflation

Unter Generalverdacht sollte man die Hersteller nicht stellen, doch grundsätzlich ist der Ansatz des Kunden genau richtig gewesen. Denn nur wer genau hinschaut, kann Schrumpflation beim Einkaufen erkennen. So sollte man etwa auch auf die Füllmenge der Produkte achten, die man kauft. Denn oft reduzieren die Hersteller hier, um den Preis konstant halten zu können. Auch ein Blick auf den Grundpreis, der meist kleingedruckt auf dem Preisschild zu finden ist, kann sinnvoll beim Vergleichen mehrerer Produkte zu sein.

Hellhörig sollte man laut Verbraucherzentrale auch werden, wenn Versprechen wie „Neue Rezeptur“ oder „New Size“ auf der Verpackung abgedruckt sind. Auch hierbei kann es sich in manchen Fällen um Shrinkflation handeln. Die Verbraucherzentrale Hamburg führt zudem eine Liste bekannter Mogelpackungen. (sp)