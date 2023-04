Rewe-Bäckerei nutzt ungewöhnliche Mittel: „Fühlt sich an, als würde sie durch den Eingangsbereich schreien”

Eine Rewe-Bäckerei schreibt ihre Angebote in Großbuchstaben und mit Ausrufezeichen auf ein Schild. Warum das komisch erscheint, erklärt ein Kunde auf Twitter.

München – „Süsse Verführung Tag für Tag“, steht auf einem Schild einer Rewe-Bäckerei. Darunter sind alle Angebote der Woche aufgelistet: Zitronen-Muffin, Früchte-Quarktraum-Rhabarber, Butterstreusel-Stückchen und viele mehr. Auffällig ist, dass alle Wörter auf dem Schild in Großbuchstaben aufgelistet und die Überschrift sowie die Beschreibungen der einzelnen Süßwaren mit einem Ausrufezeichen versehen sind – zur Belustigung eines Rewe-Kunden.

Stilmittel in Rewe-Bäckerei: Fühlt sich für Kunden durch „Internet-Sozialisierung“ wie Schreien an

Dieser entdeckte das Schild in der Rewe-Bäckerei und teilte ein Foto davon auf Twitter. „Die Agentur unserer Rewe-Bäckerei hat die Ausrufezeichen als neues Stilmittel entdeckt“, schrieb der Twitter-User. „Durch meine Internet-Sozialisierung fühlt sich das für mich an, als würden sie AROMATISCH! EXTRA DICKE BUTTERSTREUSEL! EXTRA VIEL VANILLEPUDDING! durch den Eingangsbereich schreien“, so der Rewe-Kunde weiter. Zwei Emojis mit Freudentränen machen deutlich, wie ulkig das Schild auf den Kunden zu wirken scheint.

Mehrere User klickten unter dem Beitrag „Gefällt mir“, teilten und kommentierten ihn. So zeigte sich ein Twitter-User etwa verärgert über das neue Stilmittel von Rewe und schrieb unter das Bild: „Vermutlich kommen diese Werbe-Fuzzies nicht auf die Idee, dass so Leute wie ich das abstoßend finden und da aus Prinzip nicht kaufen würden. Oder es ist ihnen egal und die wollen gar nichts verkaufen, sondern nur fürs Werben bezahlt werden.“

Neues Stilmittel in Rewe-Bäckerei: Großbuchstaben gelten im Netz als unhöflich

Tatsächlich werden Texte mit Ausrufezeichen und in Großbuchstaben im Internet in der Regel häufig als laut oder gar schreiend gelesen. So erklärt etwa eine Social-Media-Managerin auf ihrer Webseite schreibwerkstatt.co: „Wenn Sie im Web durchgängig in Großbuchstaben schreiben, dann bedeutet dies, dass Sie schreien – und das wird in der Regel als unhöflich eingestuft.“ Der Tipp lautet daher, auf Großbuchstaben in Chats oder auf sozialen Plattformen zu verzichten.

Dass die Bäckerei mit dem Stilmittel ein Schreien implizieren möchte, ist allerdings unwahrscheinlich – das würde die Kunden schließlich eher vertreiben, statt sie anzulocken. Stattdessen scheint sie mit dem Stilmittel die Aufmerksamkeit der Kunden erregen zu wollen, indem die Buchstaben besonders hervorstechen. So kommentierte ein weiterer Twitter-User mit einem Augenzwinkern: „Ich glaube, REWE will eine ältere Kundschaft mit Lesebrillen ansprechen. Und Rewe schreibt man auch REWE.“

Erst kürzlich sorgte bereits ein anderes Rewe-Schild für Aufregung. Dieses wies nicht nur aufs Offensichtliche hin, sondern ergänzte auch noch eine Zusammenfassung für das jüngere Publikum. (tt)