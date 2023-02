Silberbesteck wieder blitzblank? Ganz einfacher Haushalts-Trick sorgt für Erstaunen

Von: Christoph Gschoßmann

Vorher rötlich-rostig, nachher glänzend rein: Eine Methode zum Säubern von Silberbesteck. © Reddit/Lifehacks

Besteck mit Silberanteil lässt sich nicht so einfach reinigen, ohne es zu beschädigen. Dieser Lifehack hilft Ihnen beim Saubermachen.

München – „Das ist das befriedigendste Reinigungsvideo, das sie heute sehen werden“, steht unter dem Reddit-Post. Dort wird ein Lifehack verraten, mit dem man im Handumdrehen Metallgegenstände aus Silber reinigt. Und tatsächlich: Das Besteck kommt nach der kurzen Prozedur wieder blitzblank daher. Und das beste: Für die Reinigung braucht man keine aufwändigen oder speziellen Putzmittel, sondern nur ein paar Haushaltsmittel, die sowieso in jeder Wohnung von Verbrauchern zu finden sind.

In dem Video sieht man, wie das durchaus rostige Besteck in eine Schüssel mit Wasser gelegt wird, und danach wie von Zauberhand rein ist. Das Geheimnis liegt natürlich in dem, was in der Flüssigkeit ist. Laut Beschreibung benutzt man am besten heißes Wasser, Backpulver, Salz und – wie man im Video auch sehen kann: Einen Streifen Alufolie. Durch die Magie von chemischen Reaktionen glänzt das Silber danach wieder wie am ersten Tag. Laut Anleitung soll man 200 Milliliter heißes Wasser, 20 Gramm Kochsalz und 10 Gramm Backpulver benutzen.

Lifehack: Silber reinigen auch bei Schmuck möglich?

Die User auf der Reddit-Subplattform „Lifehacks“ feiern die Lösung und upvoten sie über 39.000 Mal (Stand: 21. Februar, 15:48 Uhr). Ein User berichtet: „Ich verwende diese Methode oft, um Silber zu reinigen, das von meiner Familie geerbt wurde. Es funktioniert für alles, von Besteck über Kannen bis hin zu Krügen.“

Einige fragen sich, ob man die Methode auch für Schmuck benutzen kann: „Ich habe einen Silberring mit einem blauen Stein, der wahrscheinlich fast 100 Jahre alt ist und auch so aussieht. Würde dieser Trick dem Stein schaden?“ Die Antwort eines anderen Nutzers: „Es sollte ihm nicht schaden. Ich habe dies auf antikem Schmuck (Gold, Silber, mit Steinen) verwendet. Es nutze nicht „die Abrasivität des Backpulvers“ und habe seinem baltischen Bernsteinring „nicht geschadet.“

Ein anderer User berichtet, seinen Silberkelch mit der Methode gereinigt zu haben, aber es habe nicht so gut funktioniert wie im Video. „Vielleicht habe ich nicht genug Salz benutzt“, mutmaßt er. Ein anderer User warnt, wenn man Schmuck mit Farbe besitzt:

„Es funktioniert und löst auch Farbe direkt von Schmuck ab.“ (cgsc)

