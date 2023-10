Aldi fragt plötzlich nach Beziehungsstatus – Neugieriger Discounter sorgt für Verwunderung

„Getrennt lebend“?

Aldi Süd zeigt sich ziemlich neugierig: Wie einem Internet-Nutzer aufgefallen ist, fragt der Discounter nach dem Beziehungsstatus seiner Kunden.

München/Essen - Dass in Formularen irgendwelche Daten hinterlegt werden müssen, das sind Internet-Nutzer gewohnt. Manches ist verständlich – ohne Adresse kein Online-Shopping – anderes dient eher Marketingzwecken. Selbst in der allgemeinen Formular-Neugier ist aber eine Frage höchst ungewohnt: die nach dem Beziehungsstatus. Insbesondere dann, wenn sie nicht Tinder stellt, sondern ein Discounter. Ein Reddit-Nutzer hat bemerkt, dass Aldi den Beziehungsstatus abfragt. Und seine Entdeckung öffentlich gemacht:

Aldi Süd fragt nach Beziehungsstatus

Das Formular liefert „Single“, „in einer Partnerschaft“, „verheiratet“, „getrennt lebend“, „geschieden“ und „verwitwet“ als Optionen. Und die Verwunderung in der Reddit-Community ist groß: Mehr als 100 Kommentare gab‘s in den ersten fünf Stunden. Dazu hunderte Reaktionen durch Up-/Downvotes. Und eine Menge Unterhaltungswert. Etwa durch Anmerkungen wie „Da fehlt aber ‚es ist kompliziert‘“ und die passende Replik: „‚Es ist kompliziert‘ heißt nichts anderes als ‚bin Single, will es aber noch nicht wahrhaben‘“. Die beiden lustigen Nutzer werden mit einer dreistelligen „Gefällt mir“-Zahl für ihre Beiträge belohnt.

„Wo ist die Option ‚in wilder Ehe mit Lidl?‘“

Auch andere sind zu Scherzen aufgelegt: „Wo ist die Option ‚in wilder Ehe mit Lidl?‘“, will einer wissen. „Und wenn man ‚Aldi Nord“ angibt, wird man automatisch ausgeloggt“, unkt ein weiterer. Ein dritter meint: „Lifehack: Wenn Du nie Deo kaufst, dafür aber ausschließlich Dosenravioli und Billigcola, beantwortet Aldi sich die Frage einfach selbst.“ Weitere witzige Kommentare lauten: „Sammeln Sie Treuepunkte?“ und „Es ist kompliziert (Dreiecksbeziehung mit Lidl und Penny und hin und wieder eine heiße Affäre mit Rewe).“

Andere werden ernster und wundern oder ärgern sich über den neugierigen Discounter. „Festnetz und bei Anrede sicher auch noch ‚Fräulein‘. Formular aus dem letzten Jahrtausend“, schreibt einer. Ein weiterer zitiert aus der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), wonach die Verarbeitung personenbezogener Daten „dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt“ sein müssen.

Aldi Süd stellt die Frage in Standard-Formular nach der Registrierung

Ein User antwortet mit Gegen-Neugier auf die Neugier und stellt eine berechtigte Frage: „Wann will die Webseite das wissen?“ und erhält – die Leute sind wohl in entsprechender Stimmung – erst mal nur scherzhafte Antworten. Unsere Redaktion hat sich durchgeklickt. Tatsächlich kann man sich auf aldi-sued.de zwar nur mit E-Mail-Adresse und Passwort ein einfaches Kunden-Konto erstellen. Wer sich dann allerdings einloggt und auf „Meine Einstellungen“ klickt, bekommt tatsächlich plötzlich per Formular die Frage nach dem Beziehungsstatus gestellt. Man muss diese natürlich nicht beantworten – falls doch, wird man wohl mit noch besser zugeschnittenen Antworten per E-Mail „belohnt“. Um das auch noch aufzuklären: Die möglichen Anreden sind „Frau“ und „Herr“, beim Geschlecht sind „Weiblich“, „Männlich“ und „Divers“ auswählbar. Für Diskussionen sorgt auch immer wieder ein Aldi-Trick: Rücksichtslos oder schlau? (lin)

