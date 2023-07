Schweißfüße im Sommer: Mit diesem Hausmittel bleiben die Füße frisch

Von: Vivian Werg

An heißen Sommertagen sind Schweißfüße und unangenehmer Fußgeruch keine Seltenheit. Doch dagegen lässt sich etwas unternehmen.

München – Die Sommermonate bringen nicht nur wärmende Temperaturen, sondern leider auch häufig Schweißfüße. Besonders an heißen Tagen schwitzen die Füße noch schneller in den Schuhen als sonst. Aber nicht nur der Schweiß sorgt bei den Betroffenen für ein unbehagliches Gefühl, sondern auch der unangenehme Fußgeruch. Bei der Hitzewelle durch das Wetterphänomen El Niño machen bestimmte Lebensmittel allerdings die Hitze erträglicher.

Schweißfüße im Sommer: Unschöner Nebeneffekt der Hitze

Rund 40 Prozent der deutschen Bevölkerung leiden unter Schweißfüßen. Schwitzen ist an sich ein natürlicher Schutzmechanismus des Körpers und laut Apotheken Umschau eine lebenswichtige Funktion. Das Verdunsten des Schweißes entzieht der Haut Wärme und lässt sie so abkühlen. Wenn Menschen jedoch über ein normales Maß hinaus schwitzen, also stärker als es für die Wärmeregulation notwendig ist, sprechen Experten von einer Hyperhidrose.

Häufig liegen Betroffene schweißgebadet im Bett. Einige Tipps helfen gegen das Schwitzen in der Nacht. Auch atmungsaktive Bettdecken bringen Erleichterung. Aber was kann man gegen Schweißfüße im Sommer tun? Nachfolgende Mittel und Tipps können auch bei hohen Temperaturen schnell Abhilfe schaffen.

Im Sommer: Natronpulver als Hausmittel gegen Schweißfüße

An sich ist Schweiß geruchlos und besteht vor allem aus Wasser. „Beim Schwitzen scheiden wir hauptsächlich Kochsalz aus. Der unangenehme Geruch entsteht erst, wenn Bakterien, die auf der Haut sind, zum Schweiß hinzukommen“, so Hautärztin Dr. Marion Moers-Carpi gegenüber dem Gesundheitsmagazin. Der Expertin zufolge zersetzen Bakterien den Schweiß und produzieren dabei unter anderem Buttersäure, was für den penetranten Geruch sorgt. Geschlossene Schuhe begünstigen zudem noch den unangenehmen Fußgeruch.

Neben der richtigen Wahl des Schuhwerks (idealerweise offene Schuhe, damit die Haut atmen kann) hilft laut dem Gesundheitsportal PraxisVITA.de auch ein einfaches Hausmittel gegen Schweißfüße: Natronpulver. Hierfür einen Teelöffel Natron vor dem Tragen in Ihre Schuhe streuen und die Reste nach dem Tragen ausklopfen. Sie können aber auch in dem letzten Spülgang beim Socken waschen einen Esslöffel des desinfizierenden Pulvers hinzugeben. Dann sind die Strümpfe natürliche Geruchskiller.

Schweißfüße im Sommer: Weitere wirksame Mittel und Tipps

Folgende Tipps helfen laut dem Portal zusätzlich, um Schweißfüße und Fußgeruch vorzubeugen:

Naturfasern gegen Schweißfüße: Strümpfe und Schuhe aus Naturfasern wie Baumwolle und Leder sind die bessere Wahl, da sie atmungsaktiv sind und Feuchtigkeit besser aufnehmen können als synthetische Materialien. Waschen Sie Socken bei 60 Grad, damit die Bakterien abgetötet werden.

Strümpfe und Schuhe aus Naturfasern wie Baumwolle und Leder sind die bessere Wahl, da sie atmungsaktiv sind und Feuchtigkeit besser aufnehmen können als synthetische Materialien. Waschen Sie Socken bei 60 Grad, damit die Bakterien abgetötet werden. Desinfektionsmittel gegen stinkende Füße: Sprühen Sie Ihre Schuhe regelmäßig mit Desinfektionsmittel ein. Dadurch können sich geruchsbildende Bakterien schwerer bilden und vermehren. Alternativ hilft auch spezielles Schuhpuder, das die Geruchsbildung über mehrere Monate hemmen kann.

Sprühen Sie Ihre Schuhe regelmäßig mit Desinfektionsmittel ein. Dadurch können sich geruchsbildende Bakterien schwerer bilden und vermehren. Alternativ hilft auch spezielles Schuhpuder, das die Geruchsbildung über mehrere Monate hemmen kann. Einlegesohlen aus Zedernholz: Die Einlegesohlen töten Bakterien ab und sind ein effektives Mittel gegen Schweißfüße und Fußgeruch.

Die Einlegesohlen töten Bakterien ab und sind ein effektives Mittel gegen Schweißfüße und Fußgeruch. Fußbad mit Eichenrinde und Teebaumöl: Gerade an warmen Sommertagen sorgt ein Fußbad für die nötige Erfrischung der Füße. Für das Fußbad 250 Gramm in zwei bis drei Liter kochendes Wasser geben und 20 Minuten köcheln lassen. Anschließend durch ein Sieb oder ein Tuch gießen und nach dem Abkühlen Füße darin baden. Durch die Gerbsäure ziehen sich nach Angaben des Gesundheitsportals die Schweißdrüsen in den Füßen zusammen. Ein paar Tropen Teebaumöl helfen dabei, den lästigen Fußgeruch zu reduzieren.

Gerade an warmen Sommertagen sorgt ein Fußbad für die nötige Erfrischung der Füße. Für das Fußbad 250 Gramm in zwei bis drei Liter kochendes Wasser geben und 20 Minuten köcheln lassen. Anschließend durch ein Sieb oder ein Tuch gießen und nach dem Abkühlen Füße darin baden. Durch die Gerbsäure ziehen sich nach Angaben des Gesundheitsportals die Schweißdrüsen in den Füßen zusammen. Ein paar Tropen Teebaumöl helfen dabei, den lästigen Fußgeruch zu reduzieren. Schweißfüße mit Salbei abreiben: 20 Gramm getrocknete Salbeiblätter aus der Apotheke mit ein Liter kochendem Wasser übergießen, 15 Minuten ziehen lassen und danach durch ein Sieb oder ein Tuch gießen. Nach dem Duschen die Füße mit dem abgekühlten Sud abreiben. Salbei hat eine desinfizierende Wirkung.

Eine regelmäßige und gründliche Fußhygiene sind wichtig, um Schweißfüße im Sommer zu vermeiden. Wie der Apotheker Fabian Henkel in der Zeitschrift Das Apoheken Magazin erklärt, sollten gerade verhornte Stellen mit einem Bimsstein entfernt werden, da sich dort Bakterien besonders gerne ansiedeln. Dem Experten zufolge ist es besonders wichtig, die Bereiche zwischen den Zehen gründlich zu reinigen und abschließend sorgfältig abzutrocknen.