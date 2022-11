Lidl-Kundin fassungslos über „Sonderangebot“: „Ich habe Fragen“

Von: Christoph Gschoßmann

Sonderangebote lassen Kunden im Supermarkt verzücken. Doch in diesem Fall sorgte Lidl eher für verwirrte Blicke.

München - Bunt, groß gedruckt und vor allem billig: Sonderangebote sollen den Kunden im Supermarkt und beim Discounter auf keinen Fall entgehen. Schließlich soll dieser sich nach dem Kauf gut fühlen. Das ging in diesem Fall eines Einkaufs bei Lidl allerdings gründlich schief. Der Grund: Entweder ein Zahlendreher, oder eine Marketing-Strategie, die staunen lässt ...

„Nur noch für kurze Zeit“ - dieses „Angebot“ bei Lidl hat es in sich

Eine Verbraucherin postete bei Twitter ein Foto von ihrem Einkauf bei der Discounter-Kette Lidl. Darauf ist ein Schild mit einem Sonderangebot zu sehen, das „nur für kurze Zeit“ verfügbar ist. So weit, so gut. Es handelt sich um „Dallmayr Kaffee Classic“, in der 500-Gramm-Packung. Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) beträgt 4,99 Euro. Doch nicht bei Lidl: Hier bekommt man den Kaffee für ... 5,29 Euro. Wie bitte?

Kundin erstaunt über Kaffee-Sonderangebot: „Lidl, ich habe Fragen ...“

Das denkt sich auch die Kundin. „Lidl, ich habe Fragen ...“ postet sie mit dem Foto. Dass ein Kurzzeit-Sonderangebot tatsächlich um 30 Cent teurer ist als sonst, kann eigentlich nur ein Versehen sein, oder aber Lidl vertraut darauf, dass die Kunden nur das große Schild sehen und denken, sie sparen Geld - ohne den Zahlen allzu große Beachtung zu schenken. Die böse Überraschung gäbe es dann aber sicherlich beim Blick auf den Kassenzettel. (cg)

