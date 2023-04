Koch entdeckt im Lidl ein Pizza-Angebot und ist überfragt: „Was zur Hölle ist das?“

Von: Momir Takac

Pizza im Amsterdamer Stil gibt es gerade bei Lidl in Großbritannien. © Twitter.com/Screenshot

Ein Mann staunt nicht schlecht, als er bei Lidl eine Pizza nach Amsterdamer Art erspäht. Doch was ist das Besondere an diesem Tiefkühlprodukt?

Newcastle – Irgendwann ist auch die beste Pizza ausgelutscht, dann muss eine neue her. Hersteller sind einfallsreich, wenn es um neue Kreationen geht. Erinnern Sie sich noch an die Schokoladen-Pizza? Oder die Sorte mit Fischstäbchen, ebenfalls von Dr. Oetker? Der Discounter Lidl hat jetzt auch ein Experiment gewagt.

Bei Twitter ist ein Foto aufgetaucht, das eine Kühltruhe zeigt. Diese ist voll geräumt mit „Amsterdam Style Pizza“. Der User, ein Koch und -lehrer aus Newcastle in Großbritannien, entdeckte sie beim Discounter. Weil er sich unter der Sorte nichts vorstellen kann, fragte Anthony O‘Shaughnessy die Netzgemeinde: „Bei Lidl ist niederländische Woche. Was zur Hölle ist Pizza nach Amsterdamer Art?“

Koch sieht bei Lidl Pizza nach Amsterdamer Art und ist schockiert

Der Belag ist nicht außergewöhnlich: Tomatensauce, geriebener Käse und Mozzarella. Doch eine klare Antwort erhielt er nicht, im Netz wurde vielmehr fleißig weiter gerätselt und gewitzelt. „Ich komme aus den Niederlanden und muss zugeben, dass ich keine Ahnung habe, was eine Pizza nach Amsterdamer Art ist“, schreibt eine Nutzerin. „Was auch immer es ist, die Kruste auf dem Foto sieht schlecht aus“, urteilt ein anderer. Angeekelt war auch ein Lidl-Kunde, als er eine Chipstüte öffnete.

Auch ein anderer hält offenbar wenig von ihr. „Du isst sie und wachst zwölf Stunden später in einem fremden Hostel mit leerem Bankkonto und Tripper auf“, steht in seinem Tweet. Eine Nutzerin, die womöglich Raucherin ist, fragt: „Ist Gras drin? Wenn ja, besorg mir bitte eine.“ Vielleicht meint sie die Frage auch scherzhaft. In den Niederlanden wird der Cannabis-Verkauf in Coffeeshops seit 1976 toleriert. In Amsterdam gibt es viele solcher Verkaufsstellen.

Nutzer rätseln über Lidl-Pizza in Amsterdamer Stil: „Ist da Gras drin?“

Doch zurück zur ominösen Lidl-Pizza. Nachdem das Netz O‘Shaughnessy nicht weiterhelfen konnte, griff er zu. „Habe sie gerade probiert. Es war auf eine seltsame Weise schön“, twitterte er später. Dazu postete der Koch Fotos von sich, die ihn lachend zeigen. Doch was die Pizza nach Amsterdamer Art nun auszeichnet, wissen wir immer noch nicht. Für Verwirrung im Netz sorgte auch eine Erdnussbutter-Pizza. (mt)