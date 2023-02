Spar-Geheimtipps für die Reise in den Sommerurlaub: Diese Ziele sind es

Von: Yannick Hanke

Im Sommer 2023 wird Fliegen deutlich teurer als zuletzt. Doch gibt es noch Hoffnung für Verbraucher, die in den Urlaub reisen möchten. Das sind die Spar-Geheimtipps.

Berlin – Keine Frage, Fliegen wird in diesem Sommer richtig teurer. Das ist die bittere Realität. Für 2023 hatte die Lufthansa-Tochter Eurowings bereits eine Preisexplosion angekündigt. Die Airline rechnet mit zu 20 Prozent mehr pro Ticket. Und auch die Billigfluggesellschaft Ryanair muss ihre Preise anziehen.

Doch müssen Verbraucher, die in ihrem Sommerurlaub verreisen möchten, nicht vollends die Hoffnung aufgeben. Denn es gibt sie immer noch, die echten Flugschnäppchen. Das Preisvergleichsportal idealo hat hierfür die Preise für insgesamt vierzig beliebte Reiseziele ausgewertet, wie kreiszeitung.de berichtet. Bei den ermittelten Preisen handelt es sich dabei um Durchschnittswerte für einen Hin- und Rückflug mit einem Abflug in Deutschland.

Sommerurlaub 2023: Ausgewählte Mittelmeer-Ziele im großen Preisvergleich

Der diesjährige Flug-Geheimtipp für Mittelmeer-Urlauber ist die albanische Hauptstadt Tirana. Hier lässt sich nämlich das größte Schnäppchen machen. Wer im Juni fliegt, der zahlt im Vergleich zum Vorjahr elf Prozent weniger, im Schnitt 200 Euro für Hin- und Rückflug. Dort angekommen, trennen Urlauber dann nur noch 25 km Luftlinie vom Mittelmeerstrand. Hier eine Auswahl der verglichenen Urlaubsziele:

Städte: Juni: Juli: August: Durchschnitt: Antalya Preis 2022 241,90 Euro 299,08 Euro 281,75 Euro 274,24 Euro Preis 2023 312,04 Euro 447,00 Euro 439,40 Euro 399,48 Euro Preisunterschied 2022-2023 29% 49% 56% 45% Catania Preis 2022 208,06 Euro 230,45 Euro 217,92 Euro 218,81 Euro Preis 2023 219,98 Euro 363,97 Euro 296,75 Euro 293,57 Euro Preisunterschied 2022-2023 6% 58% 36% 33 Prozent Korfu Preis 2022 224,97 Euro 272,00 Euro 284,10 Euro 260,36 Euro Preis 2023 219,49 Euro 312,64 Euro 332,70 Euro 288,28 Euro Preisunterschied 2022-2023 -2% 15% 17% 10% Tirana Preis 2022 224,18 Euro 255,19 Euro 266,56 Euro 248,64 Euro Preis 2023 200,00 Euro 274,49 Euro 258,50 Euro 244,33 Euro Preisunterschied 2022-2023 -11% 8% -3% -2% Zadar Preis 2022 177,09 Euro 194,94 Euro 169,59 Euro 180,54 Euro Preis 2023 199,00 Euro 241,14 Euro 217,99 Euro 219,38 Euro Preisunterscheid 2022-2023 12% 24% 29% 22%

Günstiger als im Vorjahr ist aber auch die griechische Insel Korfu. Flüge kosten im Juni 2023 zwei Prozent weniger als im Vorjahr (219,49 Euro). Allerdings gilt das auch nur für diesen Monat. Im Juli steigen die Preise wieder. Sie liegen dann 15 Prozent über dem Vorjahr, im August sogar 17 Prozent. Das insgesamt günstigste Ziel unter den verglichenen Urlaubszielen ist Zadar in Kroatien. Hier kostet ein Flug in den Sommermonaten im Schnitt 219,38 Euro.

Reisen im Sommerurlaub 2023: Die Städte-Ziele in Europa im großen Preisvergleich

Wer in seinem Urlaub 2023 statt Strand lieber Stadt-Flair genießen möchte, der macht mit einem Flug nach Málaga dieses Jahr das größte Schnäppchen. Im Juni kostet der Hin- und Rückflug nämlich sechs Prozent weniger als im Vorjahr, nämlich 205,33 Euro. Das gilt jedoch auch nur im für den Juni. Denn bereits im August schießt der Preis im Vergleich um 25 Prozent rauf.

Städte: Juni: Juli: August: Durchschnitt: Dublin Preis 2022 153,21 Euro 119,50 Euro 121,09 Euro 131,27 Euro Preis 2023 148,00 Euro 140,50 Euro 148,25 Euro 145,58 Euro Preisunterschied 2022-2023 -3% 18% 22% 12% London Preis 2022 111,84 Euro 97,25 Euro 100,82 Euro 103,30 Euro Preis 2023 147,61 Euro 134,50 Euro 134,10 Euro 138,74 Euro Preisunterschied 2022-2023 32% 38% 33% 34% Málaga Preis 2022 218,00 Euro 245,23 Euro 206,98 Euro 223,40 Euro Preis 2023 205,33 Euro 270,91 Euro 258,00 Euro 244,75 Euro Preisunterschied 2022-2023 -6% 10% 25% 10%

Ein Sparziel stellt aber auch Dublin dar. Juni-Reisende sparen hier drei Prozent (143,56 Euro statt 148 Euro) im Vergleich zu 2022.

Die USA-Ziele für den Sommerurlaub 2023 im großen Preisvergleich

Wer in die USA reisen möchte, der sollte Las Vegas in Betracht ziehen. Denn Flüge in die Stadt des Glücksspiels kosten in allen Sommermonaten weniger als im Vorjahr. Den besten Preis gibt es auch hier im Juni: Mit durchschnittlich 559,28 Euro liegt er acht Prozent unter dem des Vorjahres. Wen es eher an die Ostküste zieht, der kann im Juli beim Flug nach Miami sparen: Vier Prozent (691,98 Euro) liegt der Preis unter dem des Vorjahres.

Städte: Juni: Juli: August: Durchschnitt: Las Vegas Preis 2022 607,14 Euro 642,33 Euro 596,29 Euro 615,25 Euro Preis 2023 559,28 Euro 603,00 Euro 576,04 Euro 579,44 Euro Preisunterschied 2022-2023 -8% -6% -3% -6% Miami Preis 2022 501,94 Euro 718,41 Euro 602,70 Euro 607,68 Euro Preis 2023 604,76 Euro 691,98 Euro 686, 68 Euro 661,14 Euro Preisunterschied 2022-2023 20% -4% 14% 10% San Francisco Preis 2022 599,78 Euro 853,50 Euro 730,37 Euro 727,88 Euro Preis 2023 677,80 Euro 832,80 Euro 689,84 Euro 733,48 Euro Preisunterschied 2022-2023 13% -2% -6% 2%

Einer der Gründe für die guten Preise für Flüge in die USA ist übrigens die neue norwegische Airline Norse Atlantic Airways, die im August 2022 mit Billigpreisen den Flugverkehr in die USA aufgenommen hat. Und: sie bietet auch Abflüge aus Deutschland, nämlich aus Berlin, an.

Sparen beim Sommerurlaub 2023 in Südostasien nur bei Manila möglich

Zugegeben, Südostasien ist nicht das typische Ziel für den Sommerurlaub. Doch ist hier auch ein echter Preiskampf, von dem Urlauber profitieren können, nicht zu beobachten.

Städte Juni Juli August Durchschnitt Manila Preis 2022 829,62 Euro 835,00 Euro 749,99 Euro 804,87 Euro Preis 2023 812,50 Euro 903,25 Euro 1013,56 Euro 909,77 Euro Preisunterschied 2022-2023 -2% 8% 35% 14%

Wirklich sparen kann man hier laut Preis-Analyse dementsprechend nicht. Lediglich ein Ziel verzeichnet einen Rückgang im Preis: nämlich Manila, die Hauptstadt der Philippinen.