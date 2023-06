Bis zu 1800 Euro pro Jahr: So sparen Sie Steuern mit dem 49-Euro-Ticket

Von: Stella Henrich

Mit einem einfachen Trick können Arbeitnehmer mit dem Deutschlandticket Steuern sparen. Ein Experte erklärt, wie der Steuertrick funktioniert.

München ‒ Das Deutschlandticket zum Preis von 49 Euro verkauft sich gut. Rund zehn Millionen Menschen haben nach Angaben des Verbands deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) inzwischen ein Abo für die bundesweite Fahrkarte abgeschlossen. Darunter sind laut VDV rund 750.000 Personen als Neukunden, die den ÖPNV vorher nicht genutzt haben (Stand: 25. April 2023). Neben dem lukrativen Preis kommt noch ein weiterer Vorteil hinzu. Denn das 49-Euro-Ticket ist vor allem auch für Arbeitnehmer steuerlich attraktiv.

Billig fahren und Steuern sparen: Trick liegt in der fiktiven Pendlerpauschale

„Durch die starke Subventionierung des Deutschlandtickets ist nicht nur ein Steuer-Spar-Modell entstanden, sondern sogar ein Geld-Generierungs-Modell“, sagt Sascha Matussek, Steuerberater in Stuttgart, gegenüber der Bild. „Das ist nahezu einzigartig“, so der Experte. Grundlage für seine Rechnung ist hierbei die Pendlerpauschale.

Der Trick des Experten sieht laut seiner Modellrechnung so aus: „Von Schwäbisch Gmünd bis Stuttgart sind es 55 Kilometer“, so Matussek. Viele Menschen pendelten auf dieser Strecke jeden Tag zur Arbeit, zum Beispiel beim Daimler. Pendler könnten demnach für die ersten 20 Kilometer 30 Cent pro Kilometer absetzen. Das macht demnach insgesamt sechs Euro Ersparnis.

Für die weiteren 35 Kilometer betragen die Fahrkosten 13,30 Euro (35 km x 0,38 Cent/km). Damit kommen Pendler auf einen täglichen Betrag von insgesamt 19,30 Euro und einen Jahresbetrag von 4439 Euro bei 230 Arbeitstagen, erklärt der Steuer-Experte. Dieser Betrag kann anschließend als Werbungskosten bei der Steuer angesetzt werden und schmälert die Steuerlast bei der Einkommensteuererklärung.

Mit dem Deutschlandticket Geld sparen: Wie Pendler profitieren

Interessant wird die Rechnung des Experten für Arbeitnehmer mit einem Einkommen unter dem Grenzsteuersatz. Für Einkommen bis 60.000 Euro liegt er bei 42 Prozent. Was in diesem Rechenbeispiel eine jährliche Steuerersparnis von 1864,38 Euro ergibt (4439 Euro mal 42 Prozent). Das sei deutlich mehr als an Kosten, die für das Deutschlandticket anfielen, so Matussek gegenüber Bild. Das Abo kostet im Jahr 588 Euro. Damit hätten Beschäftigte am Ende also rund 1276 Euro im Jahr mehr im Geldbeutel (1864,38 Euro minus 588 Euro).

Das Modell geht nur genau bis diesem Grenzfall bei unseren 55 km. Auch durch weitere Entfernungen wird es nicht mehr.

Wer mehr fährt, kann allerdings nicht mehr vom Staat kassieren. Die Grenze sei mit 4500 Euro im Jahr erreicht, erläutert der Experte. Wer also weiter zwischen Wohnort und Arbeitsstätte fährt, der kann zwar Werbungskosten von der Steuer absetzen. Muss aber nachweisen, dass er die Strecke mit dem Auto zurücklegt. Damit entfällt der Vorteil des Deutschlandtickets freilich bei der nächsten Steuererklärung. „Das Modell geht nur genau bis diesem Grenzfall bei unseren 55 km. Auch durch weitere Entfernungen wird es nicht mehr“, so Matussek.

Zuschuss und Erstattung durch Arbeitgeber: So wirkt sich das auf die Entfernungspauschale aus

Sollte ein Arbeitgeber das 49-Euro-Ticket bezuschussen, wird das auf der Lohnsteuerkarte aufgeführt. Damit ist der Zuschuss aber steuerpflichtig und mindere den Vorteil der Entfernungspauschale, erklärt der Experte. Sollten Beschäftigte allerdings die Kosten für das 49-Euro-Ticket vom Arbeitgeber in voller Höhe erstattet bekommen, müssen sie dieses Geld nicht versteuern.

Damit Arbeitnehmern künftig mehr netto vom Bruttogehalt bleibt, plant der Fiskus die Neuordnung der Steuerklassen. Ob sich damit für Spitzenverdiener, zu denen Beschäftigte mit einem Einkommen ab 70.000 Euro gehören, oder ganz Reiche etwas ändert, bleibt abzuwarten.