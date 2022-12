Sparen zum Fest: Fünf Tipps, um Energiekosten an Weihnachten zu senken

Von: Helmi Krappitz

In der Weihnachtszeit ist der Energieverbrauch in vielen Haushalten höher als sonst. Doch mit ein paar Tricks kann man über die Feiertage eine Menge Stromkosten sparen.

München – Die weihnachtliche Kauflaune wird dieses Jahr von den hohen Energiekosten gedämpft. Vor allem der Haushalt zieht in der Weihnachtszeit viel Energie. Doch mit den richtigen Tipps und Tricks zum Energiesparen ist ein kostengünstiges Weihnachtsfest möglich.

Sparen beim Duschen: Sparduschköpfe helfen weiter

Spar-Experte Veit Mürz gab im Gespräch mit focus.de mehrere Ratschläge. Der Energie- und Wasserverbrauch geht an den Weihnachtstagen in die Höhe, wenn die ganze Familie zu Hause ist. Neben kürzeren und kälteren Duschen erweisen sich Sparduschköpfe als effizient. Der Wasserverbrauch pro Minute wird dadurch gedrosselt. Das ergibt laut Stiftung Warentest ein Ersparnis von 700 Euro pro Jahr.

Stromsparen: Thermostate programmieren

Heizkosten bereiten vielen Verbrauchern aktuell Kopfschmerzen. Wenn man dann auch noch vergisst, die Heizung vor dem Familienbesuch abzuschalten, wird es teuer. Hier können programmierbare Thermostate weiterhelfen. So lässt sich die Heizung ganz leicht von unterwegs regeln.

Sparen an Weihnachten: LED-Lampen besser als herkömmliche Birnen

Auch bei der weihnachtlichen Dekoration kann Energie gespart werden. LED-Lämpchen am Weihnachtsbaum oder vor dem Fenster sparen knapp 80 Prozent Strom im Vergleich zu herkömmlichen Glühbirnen. Hier lohnt sich auch eine ganzjährige Umstellung auf LED.

LED-Lichter sparen in der Weihnachtszeit viel Strom. © Gelhot/ IMAGO

Funksteckdosen: Energiesparen ohne Stand-by-Modus

Lichterketten und andere beleuchtete Deko lassen sich durch Funksteckdosen über Handy und Fernbedienung steuern. Sie lassen sich so komplett abschalten. Das vermeidet den Stand-by-Modus, der mit der Zeit viel Energie verschwendet.

Energiesparen: Schnellkochtopf für effizienteres Kochen

Beim Zubereiten des Festmahls zu Weihnachten kann mit einfachen Tricks auch gespart werden. Das Benutzen eines Wasserkochers ist effizienter als das Erhitzen in einem Topf. Auch ein Schnellkochtopf mit Temperaturanzeige entpuppt sich als sparsam. Der Dichtungsring am Deckel behält die Hitze im Topf. So kann die Wärmezufuhr frühzeitig abgeschaltet werden und das Essen gart in der Restwärme weiter. Beim Benutzen des Ofens kann Strom gespart werden, indem man auf das Vorheizen verzichtet. Außerdem kann man die Restwärme des Ofens für weitere Gerichte benutzen.

Ganzjährig Energiekosten senken: Weitere Tipps zum Energiesparen

Neben den Spartipps in der Weihnachtszeit kann mit einfachen Mitteln auch ganzjährig gespart werden. Um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden, sollte beim Kühlschrank auf die richtige Energieklasse geachtet werden. Weitere Kühlschranktipps: Das Abtauen des Gefrierfaches zweimal im Jahr, Temperatur auf sieben Grad und warme Speisen abkühlen, bevor sie in den Kühlschrank kommen.

Auch bei der Waschmaschine lässt sich sparen. Die Trommel sollte bei jedem Waschvorgang komplett beladen sein. Wer bei niedrigeren Temperaturen wäscht, kann einen Großteil an Energie sparen. Zudem sollten Kurzwaschprogramme vermieden werden. „Eco-Waschprogramme“ dauern zwar länger, verbrauchen aber weniger Energie.

Bei Ladekabeln sollte drauf geachtet werden, dass sie nicht dauerhaft in der Steckdose stecken. Denn auch wenn sie kein Gerät laden, fließt Strom. Steckdosenleisten können hier weiterhelfen. Die Leisten werden etwa durch einen Fußschalter oder bei Überschreitung eines gewissen Schwellenwertes ausgeschaltet. Das spart auf Dauer rund 100 Euro pro Jahr. (hk)