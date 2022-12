„Card Control“: Neue Sparkassen-Funktion begeistert Nutzer - doch nicht jeder kann sie nutzen

Kunden der Sparkassen dürfen sich freuen. Ihre Bankkarte bietet jetzt eine Funktion, mit der sich das eigene Konto besser schützen lässt. Sie startet unter dem Begriff „Card Control“.

München/Köln ‒ Wer eine Giro- oder Kreditkarte der Sparkasse besitzt, kann sein Konto ab sofort mit der Funktion „Card Control“ besser schützen. Das Werkzeug steht Kunden sowohl in der App des Finanzinstituts, in der App „Mobiles Bezahlen“ sowie beim Online-Banking der Sparkasse zur Verfügung. Wer die Funktion aktiviert, kann die Aktivitäten auf seinem Konto besser überwachen und somit besser schützen.

Mit Card Control können Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihrer haptischen wie digitalen Karten selbstständig steuern. Für ein zusätzliches Plus an Sicherheit und Kontrolle.

Die folgenden Optionen können Kunden bei Giro- und Kreditkarten der Sparkasse jetzt aktiviert und deaktivieren:

Bezahlen in Geschäften direkt vor Ort

Bezahlen im Internet

Bezahlen im Ausland

sowie Abheben von Bargeld am Geldautomaten

„Card Control“ lässt sich leicht ein- und ausschalten - Kartenmissbrauch lässt sich damit nun schneller erkennen

Der Kunde legt damit selbst fest, für welche Einsätze die Karte der Spar­kasse frei­geschaltet bzw. gesperrt wird. Wer also einmal nicht wissen sollte, wo die eigene Geldbörse liegt, kann im Handumdrehen die Karte mit der App oder im Online-Banking für andere sperren. Und wer seine Kontobewegungen vollständig überwachen will, kann sich jede Abbuchung per Benachrichtigung auf sein Handy senden lassen. Bezahlt man etwa mit der Karte im Geschäft, wird das kurz darauf auf dem Smartphone sichtbar. So lässt sich zumindest ein Kartenmissbrauch schneller erkennen.

Kunden der Sparkasse finden die neuen Funktionen im Servicecenter der Kartenverwaltung. Allerdings sei die neue Funktion noch nicht für alle freigeben, berichtet das Online-Portal Inside-Digital. Der Grund dafür sei, dass jede Sparkasse selbst entscheide, wann für Kunden die „Card Control“ Funktion freigeschaltet werde. Es könne sogar sein, dass eine Sparkasse das Feature überhaupt nicht zugänglich mache.

Bei der Kreissparkasse Köln jedenfalls steht die Funktion den Kunden zur Verfügung, wie ein begeisterter Nutzer auf Twitter umgehend mitteilt.

Ob das neue Tool von den Kunden gut angenommen wird, darüber gibt es noch keine Informationen im Internet. Denn auch zu viele Konto-Benachrichtigungen, die auf dem Handy durch „Card Control“ landen, könnten User nach einer gewissen Zeit nerven. Vor allem, wenn es um kleine Geldbeträge geht. Der „KontoSensor“ - ein Frühwarnsystem für Kunden der Deutschen Bank - beispielsweise lässt sich wesentlich flexibler einstellen und informiert proaktiv üver Auffälligkeiten auf Kundenkonten.

Egal, welches Kontomodell von Geldhäusern für Kunden am besten geeignet ist, eines gilt nach wie vor: Die Versorgung mit Bargeld ist für Kunden wichtig. Und wer nicht gerade in der Stadt wohnt, muss oft nach einem passenden Geldautomaten suchen gehen. Und da haben die Sparkassen mit und 23.000 Automaten noch immer klar die Nase vorn in Deutschland.

