Motor im Winter warmlaufen statt Eiskratzen? Das kann für Autofahrer teuer werden

Eiskratzen am Auto ist lästig. Manche denken, sie kommen drumherum, indem sie den Motor anstellen. Das schadet aber nicht nur der Umwelt.

München – Das Auto anlassen, damit die Scheiben frei werden und der Sitz für die Fahrt schön warm ist? Das ist für den Motor nicht nur schädlich, es drohen zusätzlich Bußgelder.

Eiskratzen am Auto umgehen? Wer den Motor laufen lässt, riskiert ein Bußgeld

Wird es nachts dann kalt, finden Autofahrer ihre Scheiben am Morgen meist zugefroren vor. Einige wissen sich dann mit Hausmitteln zu helfen, um das Eis loszuwerden. Andere greifen wiederum auf den Eiskratzer zurück. Von Experten wird zudem ein Spray zum Enteisen empfohlen, das es in vielen Geschäften für wenig Geld zu kaufen gibt.

Dass es unklug ist, den Motor bei den Eiskratz-Arbeiten laufen zu lassen, zeigt der ADAC. Durch das Laufenlassen des Motors entstehen unnötigerweise Abgase, die klimaschädlich sind. Vom ADAC heißt es, dass zudem „alle Verkehrsteilnehmer dazu angehalten sind, unnötige Belästigungen durch Lärm zu verhindern.“ Wer sich nicht daran hält, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die ein Bußgeld von 80 Euro zufolge hat.

Keine gute Idee gegen Scheibenkratzen: Auto warm laufen lassen schadet dem Motor

Nicht nur der Umwelt wird durch das unnötige Laufenlassen des Motors geschadet. Das Warmlaufenlassen eines Benziners oder Diesel-Fahrzeugs ist für deren Motoren schädlich. Besonders unnötig ist diese Praktik, weil sich das Innere des Fahrzeugs gar nicht wirklich in so kurzer Zeit aufheizt. Nach wenigen Minuten ist es lediglich minimal wärmer im Inneren, das Motoröl hat sich in dieser Zeit so gut wie gar nicht aufgeheizt – zudem wird Sprit verbraucht.

Um das Laufenlassen des Motors erst gar nicht zu benötigen, empfiehlt der ADAC für Autofahrer ohne Garage eine Standheizung. Vor allem moderne Elektroautos haben in den meisten Fällen eine Standheizung, die sogar per App bedient werden kann. Von einigen Seiten wird jedoch argumentiert, dass auch Standheizungen umweltschädlich sind – ins kalte Auto einzusteigen stößt zumindest die wenigsten Schadstoffe aus. Als günstige Alternative haben sich Frostschutzfolien als überaus wirksam erwiesen. (rd)