Nicht nur, damit man sie sieht: Deshalb haben Einkaufswagen für Kinder wirklich eine Fahne

Teilen

Fahnenstange an Kinder-Einkaufswagen – diesen Zweck erfüllt sie wirklich © Arno Burgi/dpa/Imago/Steinach

Beim Einkauf freuen sich Kinder über ein eigenes Wägelchen. Die daran montierten Fahnen helfen ihren Eltern, sie wiederzufinden. Doch wozu sind sie wirklich da?

Kassel – Einkaufen ist für Kinder oft ein Erlebnis. Umso aufregender wird der Ausflug in den Supermarkt, wenn sie dann auch noch ihren eigenen Einkaufswagen lenken dürfen. Die an den Kinder-Einkaufswagen angebrachte Fahnenstange dient laut antenne bayern jedoch nicht nur dazu, die Kleinen im Getümmel wiederzufinden.

Einkaufswagen-Diebstähle: Jährlich werden etwa 100 000 Stück vor Supermärkten entwendet

Wie der Radiosender berichtet, haben die kleinen Einkaufswagen ein Fassungsvermögen von rund 20 Litern und wiegen bis zu sieben Kilogramm. Demnach können diese Maße leicht dazu führen, dass die Wagen oft gestohlen werden. Laut antenne bayern verschwinden pro Jahr etwa 100.000 Einkaufswagen spurlos von Deutschlands Supermarkt-Parkplätzen. Um den Langfingern das Leben schwerer zu machen, befestigen die Hersteller lange, metallene Fahnenstangen am Einkaufskorb. Das mache den kleinen Einkaufswagen so sperrig, dass es nicht mehr ohne Weiteres in ein normales Auto passe.

Einen anderen Weg geht Aldi. Der Discounter versucht, Einkaufswagen-Diebstähle mit einer elektronischen Wegfahrsperre zu verhindern.

Fahnenstange am Einkaufswagen: Dahinter steckt noch ein weiterer Vorteil

Doch das ist laut antenne bayern nicht der einzige Vorteil der stabilen Fahnenstangen: Plant der Kunde nur einen kleinen Einkauf und hat gerade keinen Korb oder keine Münze für einen normalen Einkaufswagen dabei, kann er auch die kleinen Wägelchen benutzen. Mit der Stange lasse sich der kleine Einkaufswagen ohne Probleme durch den Supermarkt manövrieren. Das schone zudem den Rücken, da sich der Kunde nicht mehr bücken muss. (phf)