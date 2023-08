TV-Moderator wundert sich über Eis-Preisliste – doch viele fragen sich eher, was „Stanitzel“ ist

Von: Armin T. Linder

Teilen

Ein TV-Moderator hat mit dem Foto einer Eis-Preisliste größere Diskussionen losgetreten – auch, weil einige den Begriff „Stanitzel“ darauf entdecken.

Eisenstadt – Jetzt ein Eis! Bei sommerlichen Temperaturen verlangen viele nach einer Abkühlung von innen heraus. Doch alles wird teurer, auch die gefrorene Leckerei. Da ist es umso wichtiger, dass am Verkaufstresen deklariert ist, was denn wie viel kostet. Eine in vielerlei Hinsicht bemerkenswerte Liste hat nun ein TV-Moderator aus Österreich entdeckt. Und damit gleich mehrerlei Diskussionen losgetreten.

TV-Moderator Hannes Auer (ORF) tritt mit Eis-Preisliste eine Diskussion los

Hannes Auer ist TV-Journalist und moderiert im ORF die Sendung „Burgenland heute“. Insofern hat er seine Augen natürlich überall. Die Eis-Preisliste, auf die er gestoßen ist, veröffentlichte er mit dem knappen Kommentar „Aber wie viel kosten 21 Kugeln?“ bei Twitter. Rund 300.000 Menschen haben das Posting in knapp drei Tagen gesehen und mehr als 3.700 Personen mit „Gefällt mir“ reagiert. Auf dem laminierten Zettel ist zu lesen, dass eine Kugel Eis mit zwei Euro zu Buche schlägt, zwei Kugeln mit vier Euro, zehn Kugeln mit 20 Euro, 20 Kugeln mit 40 Euro.

Wäre das wirklich nötig gewesen, das so aufzuschlüsseln? Oder hätte es nicht auch ein „Kugel Eis: 2 Euro“ getan? Das sind die ersten aufgeworfenen Fragen. Doch hierfür gibt es plausible Erklärungsansätze. „Vielleicht ist es ja auch für die Kinder gemacht?“, unkt eine Nutzerin. „Oder für die Mitarbeiter?“, reagiert Auer.

Eine andere Person meint: „Eine Freundin von mir ist Eisverkäuferin und sie hat so ein Schild vor allem, weil manche Leute denken, es gäbe gestaffelten Rabatt ab der zweiten Kugel wie im Großhandel.“ Und noch jemand schaltet sich ein: „Wir haben sowas auch für den Thekenverkauf. Wenn 500 Leute nachts bei lauter Musik vor dir stehen, ist Kopfrechnen nicht mehr für jeden so easy.“ Auch ein weiterer Nutzer versteht das Schild: „Ein Schild kostet so gut wie nix, kein Angestellter wird gerne zugeben, dass er nicht so fit im Multiplizieren ist, aber die Fehler kosten. Warum also nicht?“

„Also mich würde ja viel mehr interessieren, was ein Stanitzel ist“

Dann wäre das also einigermaßen geklärt. Und auch, dass es keinen Mengenrabatt gibt. Doch bei vielen, die genau hinschauen, sorgt was ganz anderes auf dem Foto für Irritationen. Ein „Stanitzel“ koste 70 Cent, klärt das Schild auf. Ein Wort, das nicht jedem geläufig ist, so gar nicht. „Was ist Stanitzel?????“, „Also mich würde ja viel mehr interessieren, was ein Stanitzel ist“, „Und was zur Hölle ist ein Stanitzel?“, „Und was ist ein Stanitzel?“, „Viel wichtiger: Wat is denn STANITZEL????????“, „Erst mal Stanitzel gegoogelt“ lauten nur ein paar der zahlreichen Stanitzel-Wortmeldungen. Sagte Ihnen der Begriff was? Hier können Sie abstimmen:

Ein Stanitzel ist eine Eistüte – aber kostet das Ding nun extra oder nicht?

Wiktionary.org definiert das Stanitzel – auch die Schreibweise „Stanitzl“ ist übrigens gängig – wie folgt: „trichterförmige Waffel, in die kleine Portionen Speiseeis gefüllt werden“ – dazu gibt es folgende Anmerkung: „Dem Variantenwörterbuch des Deutschen zufolge ist das Wort in Österreich in beiden Bedeutungen vor allem in Mittel- und Ostösterreich gebräuchlich, im Rest des Landes jedoch veraltet.“ Auch bei Twitter wird eifrig Stanitzel-Aufklärung betrieben: „Auch bekannt als ‚Tüte‘. Die nicht zu verwechseln ist mit einem Sackerl.“

Interessant auch für manchen: Warum kostet die Eistüte extra? „Kommt in Österreich das Stanitzel immer noch dazu? Also wenn man ein Eis mit zwei Kugeln bestellt, würde das hier 4,70 EUR kosten?“, will einer wissen. Da gibt es unterschiedliche Theorien. Einer schreibt: „Der Preis eines klassischen Eises zum Schlecken ergibt sich aus dem Behältnis, z.B. dem Stanitzel, plus x Kugeln. Man kann auch ein eigenes Gefäß mitbringen, um daheim einzulagern oder eigene Eiskreationen zu machen. BTW üblich ist diese Art Preisliste in Österreich nicht!“ Eine andere meint hingegen: „Das Stanitzl beim Eis im Stanitzl ist üblicherweise inkludiert. Es handelt sich demnach um den Extrapreis, wenn ein Stanitzl ohne Kugeln drinnen gewollt wird, wie als Beispiel die ‚Eistüte als Hut in top‘ angeführt.“

TV-Moderator Hannes Auer. © ORF

Also kostet nur das zweite Stanitzel extra? Wer kauft sich überhaupt 20 Kugeln Eis (Große Familie? Großer Hunger?) auf einmal? Und wie passen die dann in ein Stanitzel?. Alle Fragen klärt der Thread nicht endgültig auf. Viele gehen dennoch mit Mehrwert heraus. „Stanitzel. Ich habe ein Wort gelernt. Danke“, schreibt ein Nutzer. Wie schön! Über ein anderes sprachliches Thema haben wir einst mit einem Experten gesprochen: Heißt es der/die/das Spezi? Und Nutella? (lin)