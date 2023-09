Änderungen bei WhatsApp – warum es die Rubrik „Status“ nicht mehr gibt

Von: Nadja Austel

Teilen

Das aktuelle WhatsApp-Update löscht die Funktion „Status“ – warum es zu der Änderung kam. (Symbolbild) © Jakub Porzycki/Imago/Symbolbild

Das aktuelle WhatsApp-Update löscht die Funktion „Status“ – wodurch sie ersetzt wird und warum es zu der Änderung bei dem beliebten Nachrichtendienst kam.

Frankfurt – Mit der Status-Funktion im WhatsApp Messenger konnte man seinen Kontakten bisher beispielsweise Auskunft über die aktuelle Erreichbarkeit geben: „In der Schule“, „Im Termin“ oder „Schläft“ etwa waren beliebte Dauerbrenner. Häufig wurde der Platz allerdings auch mit inspirierenden Zitaten, Mottos oder Emojis gefüllt. Wer das Feld nicht eigenhändig ausgefüllt hatte, bei dem war der von WhatsApp voreingestellte Text „Hey there! I am using WhatsApp!“ zu lesen (deutsch: „Hallo da! Ich benutze WhatsApp!“).

Nach dem neuesten Update von WhatsApp soll der Bereich „Status“ nun aber entfallen. Der Grund dafür ist die Einführung einer neuen Funktion namens „Kanäle“ im Nachrichtendienst. In diesen sollen – ähnlich wie beim Konkurrenz-Nachrichtendienst Telegram – Prominente, Organisationen, Vereine und Unternehmen Neuigkeiten über einen Chat teilen können, ohne den Kanal für Nachrichten vonseiten der Empfänger zu öffnen.

WhatsApp-Reiter „Status“ gelöscht – Funktion wird erweitert

Auf die Nachrichten im WhatsApp-Kanal sollen die Empfänger lediglich mittels Emoji-Reaktionen antworten können – ebenfalls ähnlich wie das Feature, das Telegram seit einiger Zeit anbietet. Es kommt in diesem Zuge auch zu einer Überarbeitung des Reiters „Status“. Dieser verschwindet aus dem Hauptmenü und wird durch einen Reiter namens „Aktuelles“ (in der englischen Version: „Updates“)ersetzt.

In diesem Menü können Benutzer von WhatsApp nun entscheiden, was sie mit ihren Kontakten teilen wollen. Beispielsweise lassen sich die abonnierten Kanäle anzeigen, neue Kanäle finden und Fotos oder Videos eingefügt werden. Außerdem sollen hier auch weiterhin Statusmeldungen abgeben werden können. Der Status eines Kontakts bleibt zudem über dessen Profilbild in der Chatliste verfügbar.

WhatsApp-Update jetzt weltweit verfügbar: Die häufigsten Fragen zu den Änderungen

Bisher war die „Kanäle“-Funktion nur in bestimmten Ländern verfügbar, darunter Ägypten, Chile, Malaysia, Marokko, die Ukraine, Kenia, Peru, Singapur und Kolumbien. Mitte September hat WhatsApp jedoch begonnen, diese Funktion weltweit einzuführen. Wie der offizielle Account von WhatsApp bei Twitter (“X“) mitteilt, soll sie nun global verfügbar sein.

Um Verwirrungen bei den WhatsApp-Benutzern vorzubeugen, beantwortete das Unternehmen die häufigsten Fragen zum Update öffentlich beantwortet:

Wie finde ich WhatsApp-Kanäle? – Im Reiter „Aktuelles“ können Kanäle gesucht werden

– Im Reiter „Aktuelles“ können Kanäle gesucht werden Wieso sehe ich die Funktion nicht? – Die Option wird erst sichtbar, wenn das neueste Update von WhatsApp installiert wurde

– Die Option wird erst sichtbar, wenn das neueste Update von WhatsApp installiert wurde Können meine Kontakte sehen, welche Kanälen ich abonniere? – Nein, es sei denn, sie sind der Kanal-Administrator

Eine weitere Neuerung könnte zukünftig für Unmut bei den Benutzern sorgen: Unlängst kursierten Gerüchte darüber, dass WhatsApp in Zukunft Werbeanzeigen ausspielen soll. Diese wurden nun von Insidern weiter befeuert. Für viele Nutzer erfreulich ist hingegen eine neue Möglichkeit, sich vor neugierigen Blicken auf ihre Chatnachrichten zu schützen. Der Messengerdienst testet derzeit eine Funktion, die das „Briefgeheimnis“ von Nachrichten stärken soll. (na)