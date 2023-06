Müllabfuhr „denkt sich nur Arghhhhhh … WARUM?“: Bei Tonne machen viele unbewusst einen Nerv-Fehler

Von: Armin T. Linder

Ein Mitarbeiter der Müllabfuhr bei der Arbeit (Symbolfoto). © Biky/Imago

Die Dienste der Müllabfuhr benötigt jeder Verbraucher, und doch weiß man sehr wenig über ihre Arbeit. Einer, der dort nach eigenen Angaben acht Jahre lang tätig war, schafft Abhilfe.

München – Wie kann man es Menschen mit stressigen Jobs so einfach wie möglich machen? Das ist immer wieder Thema im Netz. Supermarkt-Kassenkräfte können etwa bestimmte Sprüche nicht mehr hören und wollen verhindern, dass ein bestimmtes Getränk aufs Kassenband gelegt wird. Und dann gibt es ja noch die alte Frage: Soll man Paketboten im Treppenhaus entgegenkommen, oder nicht? Ein Verhalten ist wohl noch schlimmer.

Müllabfuhr: Angeblicher Ex-Mitarbeiter packt aus

Bei Reddit hat sich nun jemand zu Wort gemeldet, der nach eigener Aussage acht Jahre bei der Müllabfuhr gearbeitet habe und vor einem Jahr zur Straßenreinigung gewechselt sei. Überprüfen lässt sich das nicht, weil er anonym unterwegs ist. Aber seine Antworten in einem sogenannten „Ask me anything“-Thread wirken sehr präzise und ausführlich. Er sei jetzt 33 Jahre alt, heißt es weiter und arbeite in einer Millionenstadt, derzeit in einem sozialen Brennpunkt.

Müllabfuhr: Wie sollte die Tonne zur Straße stehen?

Viele Fragen drehen sich um seine ehemalige Tätigkeit bei der Müllabfuhr. Ein Nutzer thematisiert, was sich vielleicht viele schon überlegt haben: „In welcher Richtung sollten Mülltonnen an der Straße stehen? Ich bin Verfechter davon, sie mit den Rädern und Griff ‚Richtung Haus‘ hinzustellen. Das hat meines Erachtens den Vorteil, dass die Tonne vor der Leerung nicht mehr gewendet werden muss und dass der Müllwerker sie beim Kippen nach vorne schieben kann statt sie erstmal zu sich ziehen und 180 Grad drehen muss. Stimmt meine Annahme?“

Der ehemalige Müllabfuhr-Mitarbeiter dankt für die Frage – sie spricht wohl ein Nerv-Thema für die Mitarbeiter dort an. Seine klare Rückmeldung: „Bei manueller Leerung bitte mit dem Griff zur Straße hin. Andersherum ist es einfach doppelte und unnötige Arbeit. Bei jeder Tonne, die ‚falsch‘ steht, denkt man sich nur Arghhhhhh … WARUM? Smiley.“ Es existiere allerdings auch noch die Leermethode per Greifarm. „Diese Leerung/Fahrzeug gibt es bei uns nicht. Deswegen kann ich dazu nicht viel sagen.“

Auch über die Arbeitsbedingungen gibt er Auskunft: „Mein Wechsel in die Straßenreinigung war aufgrund eines Bandscheiben-Vorfalls. Was mir ‚leider‘ nicht mehr ermöglicht, bei der Müllabfuhr zu arbeiten. Deshalb der Wechsel zur Straßenreinigung. Bei der Müllabfuhr verdient man etwas weniger als bei der Straßenreinigung. In der Straßenreinigung hat man zusätzlich 23 Wochenenddienste im Jahr. Die Wochenenddienste kann man sich auszahlen lassen oder als extra Urlaubstage verrechnen lassen.“ All das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, weil anonym und unbestätigt.

„Im Sommer ist Restmüll und Bio natürlich grenzwertig“

An den Müllgeruch gewöhne man sich, verrät der Nutzer. „Im Sommer ist Restmüll und Bio natürlich grenzwertig. Krankenhaus-Abfälle oder von ‚Schönheitspraxen‘ mit Säcken voll mit Fett (Fettabsaugungen). Ist schon ekelhaft. Aber das Brot muss ja auf den Tisch kommen.“

Er bestätigt zudem, dass es gar nicht mal so selten passiert, dass nicht nur der Tonnen-Inhalt im Wagen landet, sondern auch gleich die Tonne selbst. „Ich denke, der Rekord liegt bei 15, die an einem Tag mal in die Schüttung gefallen sind. Dies kann zwei Gründe haben. Grund 1: Die Tonne ist zu schwer. Das passiert gerne mal bei Restmüll und Bio. 40-50kg sind da keine Ausnahme. Gerade wenn man ‚nachfährt‘ nach Feiertagen z.B., da fällt die Tonne gerne mal rein. Grund 2: Der ‚Kipper‘, wo die Tonnen eingehangen werden, ist verzogen. Dann stimmt das Spaltmaß nicht mehr. Und die Tonne fällt in die Schüttung. Drückt man dann nicht schnellstmöglichst den Not-Aus, ist die Tonne weg. Sicherheit geht dann natürlich vor.“

Ein anderer User will wissen, ob es vorkomme, dass die Müllabfuhr-Menschen Sachen im Abfall entdecken, die sie noch gebrauchen können – und dann mitnehmen. „Ja definitiv. An erster Stelle natürlich Flaschenpfand (Wegwerfgesellschaft). In ‚gehobeneren Stadtteilen‘ habe ich auch schon eine PSP, Playstation 2 (Funktionstüchtig) etc. gefunden. Wenn Sperrmüll angemeldet ist, findet man auch schon mal Sachen, die originalverpackt sind.“ Apropos Pfand: Ein Reddit-Nutzer zeigte stolz seinen Rewe-Pfandbon und fragte sich, ob es sich um einen Weltrekord handeln könnte. (lin)