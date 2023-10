Änderungen im Oktober 2023: WhatsApp, Lidl, Mindestlohn und Zeitumstellung

Von: Simon Stock

Teilen

Der neue Monat bringt neue Regel mit sich: Auch im Oktober 2023 gibt es wichtige Änderungen, die Millionen Menschen in Deutschland betreffen. Es geht um Geld, Fristen und Verbote.

Hamm - Neuer Monat, neue Regelungen – das ist auch im Oktober 2023 nicht anders. Er bringt viele kleinere und größere Änderungen und Neuregelungen, die Wirkung für Millionen Menschen in Deutschland haben. Es geht um Geld, um wichtige Fristen, ums Einkaufen – und um die Zeitumstellung, wie wa.de berichtet.

Änderungen im Oktober 2023: Lidl, Whatsapp, Kreditkarte und Zeitumstellung

Das sind die wichtigsten Änderungen im Oktober 2023 in Deutschland:

Umstellung der Uhren auf Winterzeit

Höherer Mindestlohn in zwei Handwerksbranchen

Frist für Abgabe der Steuererklärung 2022 endet

Antragsfrist für Heizkostenzuschuss endet

WhatsApp funktioniert auf älteren Smartphones nicht mehr

Deutsche Bahn stellt Ticketsystem um

Lidl ändert sein Fleischsortiment

Gaspreise könnten sinken

Änderungen im Oktober 2023: Umstellung der Uhren auf Winterzeit

Zweimal pro Jahr wird in Deutschland an der Uhr gedreht. Am letzten Sonntag im Oktober ist es wieder so weit, dann wechseln wir von der Sommerzeit auf die Winterzeit. In der Nacht auf den 29. Oktober 2023 wird die Uhr von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt; wir können also eine Stunde mehr schlafen. Immerhin.

Änderungen im Oktober 2023: Höherer Mindestlohn in zwei Handwerksbranchen

Ab Oktober 2023 erhalten Beschäftigte in zwei Handwerksbranchen mehr Geld. Im Gerüstbau steigt der Mindestlohn von 12,85 Euro auf 13,60 Euro pro Stunde. In genau einem Jahr gibt es dann ein weiteres Plus von 35 Cent. Zudem steigt zum 1. Oktober 2023 der Ecklohn im Dachdeckerhandwerk. In einem ersten Schritt hatten Beschäftigte im November 2022 fünf Prozent mehr Lohn erhalten, jetzt geht es um drei Prozent nach oben – auf 21,12 Euro pro Stunde.

Neun Fehler, die Sie bei der Steuererklärung viel Geld kosten Fotostrecke ansehen

Änderungen im Oktober 2023: Frist für Abgabe der Steuererklärung 2022 endet

Wer seine Steuererklärung selbst erstellt und für das Jahr 2022 noch nicht abgegeben hat, sollte jetzt ganz schnell sein. Die in diesem Jahr noch einmal wegen der Corona-Pandemie verlängerte Abgabefrist endet offiziell bereits am 30. September. Weil der jedoch auf einen Samstag fällt, muss die Steuererklärung erst am 2. Oktober beim Finanzamt sein – falls nicht, könnte das unangenehme Folgen haben.

Änderungen im Oktober 2023: Antragsfrist für Heizkostenzuschuss endet

Wer im Krisenjahr 2022 sehr viel für Heizöl, Flüssiggas, Holz oder Kohle bezahlt hat, kann sich seit Mai 2023 über einen Härtefallfonds Geld zurückholen. Den Heizkostenzuschuss gab und gibt es allerdings nur auf Antrag und unter bestimmten Voraussetzungen. Und es gibt ihn nicht für alle Zeiten. Am 20. Oktober endet die Antragsfrist. Wer noch Geld aus dem Härtefallfonds bekommen möchte, sollte nicht bis dahin warten, denn die Mittel sind begrenzt. Ein Rechner zeigt, ob Sie antragsberechtigt sind und wie hoch die Rückzahlung ausfällt.

Änderungen im Oktober 2023: WhatsApp funktioniert auf älteren Smartphones nicht mehr

Auf Besitzer älterer Handys kommen gravierende Veränderungen zu. Ab dem 23. Oktober 2023 wird WhatsApp auf Android-Smartphones, die nicht mindestens die Version 5.0 oder aktuellere Updates installiert haben, nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren. WhatsApp erklärt das damit, dass diese Geräte möglicherweise nicht über die neuesten Sicherheitsupdates verfügen. Betroffen sind Schätzungen zufolge 15 Millionen Handys weltweit.

Änderungen im Oktober 2023: Deutsche Bahn stellt Ticketsystem um

Auf Zugreisende und Pendler kommt im Oktober 2023 eine Änderung zu. Beim Kauf von Spar-Tickets für den Fernverkehr der Deutschen Bahn in Reisezentren oder Agenturen müssen Kunden auch dort ab dem 1. Oktober eine Handynummer oder eine E-Mail-Adresse angeben. Damit will die Bahn die Umstellung auf Online-Tickets weiter vorantreiben.

Änderungen im Oktober 2023: Lidl stellt sein Fleischsortiment um

Lidl-Kunden müssen sich auf eine Änderung einstellen. Der Discounter setzt bei Fleischprodukten künftig auf höherwertige Haltungsformen. Ab Oktober 2023 wird das Unternehmen sein Sortiment umstellen und nur noch Rindfleisch der Haltungsform 3 oder 4 anbieten. Diese Umstellung soll bis zum Frühjahr 2024 abgeschlossen sein. Derzeit ist noch Rindfleisch der Haltungsform 2 erhältlich, es wird jedoch nach und nach aus den Kühlregalen verschwinden.

Änderungen im Oktober 2023: Gaspreise könnten sinken

Ab Oktober 2023 können deutsche Haushalte auf niedrigere Gaspreise hoffen. Hintergrund ist die Entscheidung des Trading Hub Europe (THE), zwei Gasumlagen auf null Euro zu senken. Für einen durchschnittlichen Einfamilienhaushalt mit einem jährlichen Gasverbrauch von 20.000 kWh könnte das laut Modellrechnung eine Ersparnis von etwa 5 Prozent oder 130 Euro pro Jahr bedeuten. Allerdings ist zu beachten, dass der Preis nicht automatisch sinkt und nur bei neuen Verträgen berücksichtigt wird.