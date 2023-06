Hermes: Weil Nachbarin Paket nicht annehmen will, rastet Bote aus – und tritt gegen Tür

Von: Vivian Werg

Ein Hermes-Bote demoliert die Tür der Nachbarin, als sie die Annahme eines Pakets verweigert. Auf Twitter beschwert sie sich mit Beweisfoto direkt beim Paketdienst.

Berlin – Schon wieder ein Paket vom Nachbarn anzunehmen, kann nerven. Vor allem, wenn der Nachbar besonders bestellwütig ist, aber selten daheim. Da kann man mal schnell zur „Ablagestation“ für diverse Pakete von Hermes, DHL, DPD oder anderen Paketdienstleistern werden. Doch in der Regel profitieren alle Beteiligten von der Gefälligkeit unter Nachbarn: Der Zusteller muss nicht noch einmal kommen. Der Empfänger erhält sein Paket, ohne zu einer Postfiliale oder einem Paketshop fahren zu müssen. Und der Nachbar, der das Paket entgegennimmt, kann auf Dankbarkeit des Empfängers hoffen, der vielleicht im umgekehrten Fall ebenso eine Sendung annimmt.

Pakete des Nachbarn anzunehmen, ist aber keineswegs Pflicht. Als jetzt eine Frau ein Paket ihres Nachbarn nicht annehmen wollte, löste sie damit einen Wutanfall beim Hermes-Boten aus – heftige Tritte gegen die Tür und Stinkefinger inklusive.

Hermes-Bote rastet aus und tritt gegen Tür – weil Nachbarin Paket nicht annehmen will

Zusteller sind oft nicht gerade erfreut, wenn sie beim Nachbarn klingeln und dieser das Paket nicht annehmen will. Der Job eines Paketboten ist gewiss nicht immer einfach. Doch die Kritik, der sie häufig ausgesetzt sind, scheint auch nicht völlig unberechtigt zu sein, wie ein neuer Zwischenfall zeigt.

Als eine Nachbarin die Annahme eines Pakets verweigerte und dem Boten die Tür vor der Nase zuschlug, sah der Bote rot. Er reagierte mit heftigen Tritten gegen die Tür. Der Ausraster hinterließ seine Spuren. Die Frau postete Fotos ihrer demolierten Tür auf Twitter. Zu ihrem Tweet schrieb sie: „Denken Sie daran, Hermes Deutschland: Wenn ich das Paket für einen Nachbarn nicht annehmen kann, liegt es nicht an Ihrem Fahrer, eine gute Entschuldigung von mir zu verlangen. Es ist auch nicht seine Aufgabe, gegen meine Tür zu treten, wenn ich sie ihm vor der Nase zuschlage.“

Hermes-Bote versucht, „gewaltsam in Haus einzudringen“ und zeigt den Stinkefinger

Die angefügten Fotos zeigten deutliche Spuren an der Tür. Die Oberfläche wies an mehreren Stellen große Kratzer auf, als wäre mit Gewalt auf die Tür eingewirkt worden.

Derweil ergänzte die Betroffene unter ihrem Tweet weitere Informationen zu dem Zwischenfall mit dem Hermes-Boten. Der Zusteller versuchte nach Angaben der Frau „gewaltsam in mein Haus einzudringen, erneut gegen meine Tür zu treten und mir den Finger zu zeigen.“ Sie ergänzte: „Hermes, dein Fahrer hat auch gesagt, dass er mir nie wieder ein Paket zustellen würde. Ich hoffe auf jeden Fall, dass er es nicht tun wird. Ich fühle mich jetzt unsicher, meine Tür den Mitarbeitern Ihres Unternehmens zu öffnen.“

Ein Hermes-Bote rastete aus, als eine Frau die Annahme des Pakets für ihren Nachbarn verweigerte. © Screenshot/ Twitter.Com

Ärger mit aggressivem Hermes-Paketboten – Twitter-User sind fassungslos

Die Twitter-User reagieren schockiert über den Vorfall mit dem Hermes-Boten:

„Er hat gegen deine Tür getreten, weil du ein Paket nicht annehmen konntest? Hermes sollte besser etwas gegen diesen Kerl unternehmen, denn dieses Verhalten ist nicht im Geringsten akzeptabel.“

„Er hat versucht, Sie daran zu hindern, Ihre Tür zu schließen? Dieser Mann sollte nicht mit der Öffentlichkeit interagieren.“

„Nötigung, Beleidigung.“

Auf Anfrage von TZ.de von IPPEN.MEDIA nahm ein Unternehmenssprecher von Hermes Deutschland zu dem Vorfall Stellung: „Die Kundin hat sich taggleich am 31.05. bezüglich des geschilderten Vorfalls bei uns mit ihren entsprechenden Daten gemeldet, sodass wir den Vorgang noch am selben Tag an den zuständigen Standort übergeben und den Fall damit prüfen konnten. Wir haben den Zusteller direkt mit dem Vorfall konfrontiert und dahingehend nochmals geschult, um ein weiteres Fehlverhalten zu vermeiden und die Einhaltung unserer Standard-Prozesse künftig sicherzustellen“.

Grundvoraussetzung in der Zusammenarbeit sei für das Unternehmen die Einhaltung ihres Hermes Verhaltenskodex, in dem sie die bei ihnen geltenden Werte für alle im Auftrag von Hermes Germany tätigen Personen festhalten, so der Sprecher weiter. „Darin ist auch geregelt, dass wir Gewalt in jedweder Form ausschließen. Verstößen gegen unseren Verhaltenskodex ahnden wir konsequent.“

Immer wieder Probleme mit Zustellern von Hermes, DHL und Co.

In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Problemen bei der Zustellung von Paketen. So sorgte ein Hermes-Bote für Ärger, als er ein Päckchen in den Briefkasten zwängte. Für einen anderen Hermes-Kunden war die Zustellung ebenfalls unerfreulich, als seine Kamera zeigte, wie der Bote sein Paket einfach vor die Tür warf.

Auch ein DHL-Bote sorgte mit seiner Zustellung für Empörung, als er ein Paket einfach im Müll hinterließ. Eine andere DHL-Kundin erhielt ein völlig zerfetztes Paket.